GRANDE OUVERTURE : ESPACE RIOPELLE - PAVILLON MICHAEL AUDAIN

L'ouverture de l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain marquera l'aboutissement de l'un des plus importants chantiers architecturaux et culturels du Québec. Pour souligner cet événement historique, le public pourra découvrir les nouveaux espaces et les expositions dans une atmosphère poétique et inattendue, spécialement créée pour l'occasion.

Durant quatre jours, le nouveau pavillon prendra vie grâce à la présence d'artistes qui investiront les lieux. À la croisée des disciplines, une programmation éphémère mêlant danse, musique et création fera de chaque visite une expérience collective sans pareille. Chaque journée sera ponctuée de performances artistiques et de rencontres surprenantes faisant écho à l'univers de Riopelle. Une occasion de célébrer et de visiter en primeur ce nouveau bâtiment à la mesure d'un géant de l'art.

« Riopelle, cet artiste dont le nom résonne ici et ailleurs dans le monde, bénéficiera d'un lieu qui lui est entièrement voué. Carrefour de rencontre et de partage, l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain incarne la volonté du Musée de rendre son œuvre accessible et vivante. Nous sommes impatients d'accueillir le public dans ce lieu d'envergure qui proposera un dialogue sensible entre l'architecture, la nature et l'œuvre vibrante de ce grand artiste québécois et canadien », affirme Jean-Luc Murray, directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec.

« Nous sommes fiers de soutenir cette célébration marquante de Jean Paul Riopelle et de son héritage exceptionnel. L'Espace Riopelle - Pavillon Michael ouvre un nouveau chapitre passionnant pour l'un des artistes les plus importants du Canada, et Heffel est honoré d'y participer », souligne DavidHeffel, président de la Maison Heffel

AU PROGRAMME DES GRANDES CÉLÉBRATIONS D'OUVERTURE : QUATRE JOURS D'ÉMOTIONS, DE POÉSIE ET DE CRÉATION

Art visuel et architecture | Le public aura un accès privilégié à l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain : il pourra découvrir son architecture ainsi que des expositions inaugurales mettant en lumière l'œuvre de Jean Paul Riopelle. Les guides du Musée seront sur place pour échanger avec les personnes intéressées.

Danse | Avec son répertoire puisant dans le territoire québécois, l'univers de Fleuve | Espace danse a beaucoup en commun avec celui de Riopelle. La chorégraphe Chantal Caron et ses interprètes investiront le nouveau bâtiment et proposeront au fil du parcours des tableaux chorégraphiques adaptés de trois créations phares : Prendre le Nord, La marée noire et Êtres de bois.

Films d'art | Au pavillon Pierre Lassonde, l'auditorium diffusera en continu une sélection de courts métrages primés de la compagnie de danse contemporaine, dont les œuvres invitent le public à renouer avec la nature qui l'entoure et l'habite.

Musique | Chaque jour, des élèves du Conservatoire de musique de Québec offriront des prestations issues du répertoire classique. Leur musique résonnera dans les espaces en suscitant des moments de contemplation.

Expérience immersive | Durant ses voyages dans le Grand Nord, Riopelle a été marqué par sa rencontre avec les icebergs. Porté par la musique de Flore Laurentienne, le public pourra observer les majestueux glaciers grâce à l'expérience de réalité virtuelle intitulée Iceberg, la route des géants de la réalisatrice Estelle Marcoux.

En coulisses | La nouvelle réserve visible ainsi que le laboratoire de restauration d'œuvres d'art lèveront le voile sur la conservation et la restauration des œuvres d'art. Des membres de l'équipe seront sur place pour discuter de leur travail méconnu.

Dessin et création | Destiné à tous les âges, un atelier de création, inspiré des paysages évocateurs de Riopelle et des créations de Fleuve | Espace danse, invitera à laisser libre cours à son imaginaire artistique. En parallèle, des artistes du dessin et de la plume capteront l'esprit des journées d'ouverture en réalisant sur le vif esquisses et textes inspirés des œuvres, des lieux et des rencontres.

RÉSERVEZ TÔT

Dépêchez-vous! Jusqu'au 7 septembre inclusivement, les premiers visiteurs et visiteuses économisent 5 $ sur l'achat d'un billet régulier. Les Membres du Musée bénéficient d'un tarif préférentiel. Les places sont limitées. Réservations.

UN ÉCRIN D'EXCEPTION POUR L'ŒUVRE DE RIOPELLE

Artiste associé au mouvement automatiste, Jean Paul Riopelle (1923-2002) a marqué l'histoire de l'art moderne avec une œuvre profondément enracinée dans la nature québécoise. Son œuvre libre et gestuelle a participé au rayonnement international de l'art canadien dès les années 1940. Aujourd'hui encore, Riopelle demeure une référence incontournable de l'automatisme et de l'abstraction lyrique.

Plus grand espace entièrement consacré à un artiste canadien, l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain participera à faire rayonner et à pérenniser l'héritage artistique de ce peintre, sculpteur et graveur de réputation internationale. Donnant sur les paysages naturels, ce nouveau pavillon transformera la cité muséale et promet une expérience de visite incomparable.

Doté d'un budget de 84 M$, ce nouveau bâtiment de trois étages permettra d'apprécier plus de 130 œuvres - peintures, sculptures et œuvres sur papier - de Riopelle issues de la collection du Musée : la plus importante collection publique consacrée à l'artiste. Il offrira également à découvrir une nouvelle présentation de la collection nationale d'art moderne réunissant une centaine d'œuvres d'une cinquantaine d'artistes du Québec.

Il mettra en lumière des trésors conservés dans les réserves du Musée, de nouvelles acquisitions et quelques prêts importants. On pourra notamment y admirer plus de 60 œuvres de Riopelle et de ses contemporains et contemporaines, issues de donations exceptionnelles consenties principalement par les philanthropes Michael Audain et Yoshiko Karasawa, ainsi que par Pierre Lassonde. Celles-ci comprennent des œuvres rarissimes de Riopelle, des œuvres du début de sa carrière, ainsi que des œuvres plus tardives qui témoignent de toute la richesse et la profondeur de sa production.

UNE ARCHITECTURE EN SYMBIOSE AVEC LE PAYSAGE

Conçu par Les Architectes FABG, le nouvel édifice d'acier, de bois d'épinette et de verre célébrera les liens profonds de Riopelle avec la nature laurentienne et boréale. Ses terrasses et sa vaste fenestration offriront des points de vue inédits sur les plaines d'Abraham et le fleuve Saint-Laurent, brouillant les frontières entre les espaces intérieurs et les paysages environnants.

Quatrième pavillon de la cité muséale, l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain est érigé sur le site de l'ancien pavillon central, entre deux bâtiments de caractère patrimonial : le pavillon Charles-Baillairgé (1867), l'ancienne prison de Québec; et le pavillon Gérard-Morisset (1933), qui abrite la collection nationale d'art ancien et moderne. Il sera relié à tous les pavillons, incluant le pavillon Pierre Lassonde (2016), facilitant le parcours des visiteuses et visiteurs au sein de la cité muséale.

En plus des salles d'exposition, le nouvel édifice totalisant 5000 m2 proposera des aires de services conviviaux : un vaste hall d'accueil, un café, une boutique, des vestiaires pour des groupes scolaires, des espaces locatifs, ainsi qu'une réserve et un laboratoire de restauration d'œuvres d'art visibles au grand public. Pensé à échelle humaine, cet espace ouvert et lumineux offrira un cadre propice à la contemplation et à une rencontre intime avec les œuvres d'art.

QUATRE EXPOSITIONS INAUGURALES RICHES EN ÉMOTIONS

Dès son ouverture, le nouveau pavillon présentera quatre expositions et des expériences guidées par les sens et les émotions.

RIOPELLE. L'EXPRESSION DU GESTE

Présentée au 2e niveau, une grande rétrospective célébrera le parcours exceptionnel d'un artiste habité par une quête de dépassement et de liberté. Elle montrera la diversité de la pratique de Riopelle sur plus de 50 ans, à travers une sélection de chefs-d'œuvre (dont plusieurs peintures monumentales), d'œuvres rarement exposées et de quelques prêts.

Articulé autour de sept thématiques, le parcours donnera à voir les peintures automatistes de Riopelle, ses fameuses « mosaïques » des années 1950, ses magnifiques bestiaires, ses nombreuses estampes inspirées du territoire québécois, de même que ses étonnantes techniques mixtes des dernières années. Par son étendue et la pertinence des œuvres réunies, cette exposition de référence sera l'une des plus importantes qui lui aient été consacrées.

COLLECTION NATIONALE D'ART MODERNE : REVENDIQUER

En parallèle, un nouvel accrochage de la collection nationale d'art moderne mettra en relation son œuvre avec celle d'artistes automatistes réunis autour de Paul-Émile Borduas. Il rassemblera des créations d'une cinquantaine d'artistes parmi lesquels Suzanne Duquet, Marcelle Ferron, Adrien Hébert, Prudence Heward, Fernand Leduc, Jeanne Rhéaume, Marian Dale Scott et Lilias Torrance Newton. Un parcours thématique présentera les grandes tendances et les principales manifestations de l'histoire de l'art moderne du Québec des années 1920 à 1960.

ART ET ÉMOTIONS

Au rez-de-chaussée, l'exposition Art et émotions présentera des témoignages vidéo de personnalités qui ont croisé la route de Riopelle. Elle accueillera également un projet de recherche interactif, réalisé en collaboration avec le laboratoire Co-DOT de l'École de psychologie de l'Université Laval. Il permettra aux visiteuses et visiteurs de mesurer l'éventail des émotions ressenties au contact de dix œuvres de Riopelle, un artiste qui accordait une place prépondérante au sentiment dans son processus créatif.

L'HOMMAGE À ROSA LUXEMBURG

Au 3e étage, le parcours culminera avec une présentation circulaire de L'Hommage à Rosa Luxemburg (1992). Une nouvelle mise en espace de cette fresque de 40 m offrira un panorama spectaculaire sur près de 360 degrés. Celle-ci sera accompagnée d'une expérience olfactive inédite développée par le Chartier World LAB.

EN COMPLÉMENT DES EXPOSITIONS

Un riche programme d'activités de médiation, incluant des ateliers de création et des visites guidées, sera offert au public à l'automne. Lancé en 2022, l'agent conversationnel du Musée sera déployé dans l'exposition principale et dans la collection nationale d'art moderne. Tirant parti de l'intelligence artificielle, ce dispositif innovant permettra au public d'approfondir leur observation des œuvres de Riopelle et de ses contemporains et contemporaines, à partir de leur téléphone intelligent.

À PROPOS DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

Le Musée national des beaux-arts du Québec est la mémoire vivante de l'art et des artistes du Québec. Avec sa riche collection de plus de 42 500 œuvres, il a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer une présence de l'art international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation. Sa raison d'être : réunir autour de l'art. mnbaq.org

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

PARTENAIRES

L'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain du Musée national des beaux-arts du Québec est rendu possible grâce à la généreuse contribution du Gouvernement du Québec, de la Ville de Québec, de la Fondation du Musée et de philanthropes unis par un rêve commun : Michael Audain, Pierre Lassonde, André Desmarais et France Chrétien Desmarais.

Le Musée national des beaux-arts du Québec et sa Fondation remercient sincèrement la Fondation Heffel pour son généreux engagement à titre de partenaire présentateur des célébrations inaugurales et de l'exposition Riopelle. L'expression du geste.

L'agent conversationnel, l'expérience olfactive et le projet de recherche Art et émotions sont issus de l'Incubateur d'innovations muséales, soutenu par le Secrétariat à la Capitale-Nationale.

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SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec