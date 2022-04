GRANDE OUVERTURE DE BLANC BEC - Un nouveau bar dans l'enceinte de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

« Depuis plusieurs années, l'ITHQ se veut une vitrine de notre terroir auprès de nos étudiants et étudiantes, ainsi que de notre clientèle. Cette précieuse collaboration avec la Famille du lait nous donne l'occasion d'élargir notre offre et de poursuivre cette mission. Pour l'ITHQ, mettre en valeur les produits de chez nous est un engagement qui bien va au-delà du comestible. Le cellier à fromages, le mobilier de notre nouveau bar et même les tabliers de nos serveurs et sommeliers ont été conçus par des talents d'ici! Grâce à un concept moderne élaboré par lg2 Architecture, Blanc bec permettra à nos jeunes passionnés de recevoir une clientèle à son image dans une ambiance décontractée. » - Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

La carte des vins de Blanc bec propose principalement des vins québécois et canadiens, choisis avec soin par les sommeliers de l'ITHQ. Des bières locales et des cocktails originaux, à base d'alcools d'ici et d'ingrédients régionaux, seront aussi à découvrir. Au menu de Blanc bec : de délicieuses pâtes fermes, fraîches, molles ou persillées disponibles à la coupe, ainsi que des petits plats mettant à l'honneur des fromages et autres produits laitiers d'ici.

« À l'ITHQ, on ne fait pas qu'enseigner la matière, on s'applique à transmettre à nos étudiantes et étudiants l'amour des produits spécifiques à notre région et à leur faire découvrir les artisans qui les rendent disponibles. C'est ainsi qu'ils deviennent les meilleurs ambassadeurs de notre culture gastronomique! » - Jonathan Lapierre-Réhayem, directeur de la restauration commerciale de l'ITHQ

L'ITHQ compte déjà deux restaurants et un hôtel d'application pédagogique, en plus d'un café et d'un service de réunions et événements où travaillent plusieurs de ses étudiants et étudiantes. Blanc bec permettra désormais au public de découvrir le talent de nos serveurs-sommeliers passionnés de l'ITHQ : les chevronnés, comme ceux qui assureront la relève dans les meilleures tables du Québec.

Blanc bec

3535 rue Saint-Denis, Montréal (QC), H2X 3P1

À deux pas du métro Sherbrooke

Du mardi au samedi, de 17 h à 23 h, dès le 26 avril 2022

blancbec.ca

Instagram : @barblancbec

