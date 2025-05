Grande détresse dans les services ambulanciers

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - Hier sortait le rapport du vérificateur du Québec pour l'année 2024-2025 quant au service préhospitalier. Sans grande surprise, la situation du service ambulancier au Québec fait partie de l'audit de performance. Selon le rapport, environ la moitié de la population n'a pas accès à un service de premier répondant. Pour les secteurs sans premiers répondants, les temps de réponse des paramédics dépassent les 10 minutes.

« Encore une fois, le gouvernement passe à côté de la cible. Plusieurs véhicules ambulanciers ne prennent pas la route à chaque jour dû à la pénurie de personnel. Les offres de condition de travail proposées par la CAQ sont en constante diminution; ce qui, malheureusement, contribue grandement à la pénurie et à la détresse dans le secteur. Le gouvernement devrait se concentrer à rendre le métier plus attrayant; ce qui, en bout de ligne, sauverait des vies » explique le président provincial de la FTPQ, Sébastien Gourre.

Le discours aux tables de négociation témoigne de la méconnaissance du système préhospitalier qui est en grande détresse présentement. Le syndicat des paramédics propose des solutions, mais le gouvernement n'est pas à l'écoute. Une posture qui, malheureusement, démontre un mépris face aux paramédics et à la population.

« Nous rêvons du jour où le gouvernement va descendre de sa tour d'ivoire pour constater la situation réelle des services ambulanciers au Québec. M. Legault, combien de morts ça prend pour vous réveiller? » de conclure le président syndical.

La FTPQ représente plus de 700 membres dans plusieurs régions du Québec et dans 14 entreprises ambulancières. Elle est membre du Conseil provincial des affaires sociales du SCFP, représentant plus de 35 000 membres dans le secteur du préhospitalier, de la santé et des services sociaux au Québec.

