Grande corvée: une initiative positive pour les employeurs

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de la bonification du Programme de formation de courte durée auquel une enveloppe additionnelle de 45 millions $ sera consacrée sur quatre ans. « L'adéquation des compétences des travailleurs à la réalité du marché de l'emploi est une condition essentielle au développement et à la compétitivité de nos entreprises, et donc à la croissance de notre économie », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. Pour ce faire, un arrimage sera nécessaire entre le milieu de l'enseignement et les besoins des employeurs.

Par ailleurs, l'organisme est aussi heureux d'apprendre que plus de 8 500 d'entreprises de 11 régions du Québec ont pu échanger avec le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans la cadre de la Grande corvée quant à leurs besoins spécifiques en matière de main-d'œuvre, qui constitue l'enjeu numéro un des employeurs au Québec. « Nous travaillons de concert avec le gouvernement et les acteurs du milieu économique pour faire valoir les besoins concrets des entreprises québécoises et trouver ensemble des solutions qui leur permettent de prospérer, et ce au bénéfice de tous », de conclure M. Dorval.

Créé en 1969, à l'issue d'un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

