Grande Bibliothèque : une Nuit blanche pour jouer!

De 18 h à 1 h du matin, une partie de la Grande Bibliothèque se transformera en une immense salle de jeux. Au programme : danse sur le parvis, spectacle d'improvisation, compétition amicale de jeux vidéo, jeux de société branchés sur les Archives nationales qui célèbrent leurs 100 ans, et même une édition nocturne de la Bibliothèque vivante!

Les jeunes ne seront pas en reste : du bricolage à la danse en passant par une lecture interactive et la création de jeux de société, tout sera mis en œuvre pour leur faire vivre une expérience enlevante.

Après avoir bien bougé, les noctambules qui le souhaitent pourront prendre une pause au bistro Le Parva, situé au rez-de-chaussée de la Grande Bibliothèque.

Un avant-goût de la programmation

Pour les adultes et les ados

Danse sur le parvis

Venez danser sur les chorégraphies du jeu Just Dance qui seront projetées sur écran!

En collaboration avec Montréal joue, Montréal Meltdown et Montréal Gaymers

De 20 h à minuit

Parvis de la Grande Bibliothèque

***

Archives en bulles

Jouez avec les archives de BAnQ en faisant parler des personnages historiques du Québec! Cette activité s'inspire du jeu Bubble Talk.

En collaboration avec Montréal joue

De 20 h à 1 h

Rez-de-chaussée

***

Démêlez la Ligne du temps

Venez tester vos connaissances en remettant dans l'ordre chronologique des événements de l'histoire, à l'aide d'images tirées de la Ligne du temps du Québec de BAnQ! Activité inspirée du jeu de société Timeline.

En collaboration avec Montréal joue

De 20 h à 1 h

Rez-de-chaussée

***

On joue!

Explorez des jeux loufoques! Parcourez un musée interactif du jeu vidéo qui vous initiera à la robotique et vous fera découvrir les dessous du jeu.

En collaboration avec Montréal joue et GrosJoueurs

De 20 h à 1 h

Salle M.425

***

Spectacle d'improvisation

Venez assister à une soirée d'improvisation haute en couleur. Un spectacle original, qui allie l'improvisation théâtrale et la bande dessinée en direct! Arrivez tôt, car les places sont limitées.

En collaboration avec Montréal joue et La BD s'improvise

De 20 h à 22 h

Auditorium

***

Sports électroniques

Participez à une compétition amicale de jeux vidéo sur écran géant!

En collaboration avec Montréal joue et Montréal Meltdown

De 22 h 30 à 0 h 30

Auditorium

***

Une Bibliothèque vivante

Empruntez des participants du projet Portraits de / of Montréal qui se transforment en « livres humains » pour se raconter. Rien de mieux pour découvrir la diversité montréalaise!

En collaboration avec Portraits de Montréal

De 20 h à minuit

Rez-de-chaussée

À l'Espace Jeunes

Parmi les activités proposées aux jeunes de moins de 13 ans, notons :

Une heure du conte

Deviens le héros de ton histoire!

À 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30

***

Danse virtuelle

Place à la danse et au breakdance!

De 18 h à 22 h

***

Création de jeux de société

Viens créer des jeux de société originaux à partir de matériel recyclé. Cette activité est présentée en collaboration avec Montréal joue.

De 18 h à 22 h

***

Jeux de construction

Amuse-toi à créer tes propres œuvres et personnages avec des Lego, Bloco, Planko, et plus encore! Cette activité est présentée en collaboration avec Montréal joue.

De 18 h à 22 h

Bricolage et maquillage sont aussi au programme.

Renseignements supplémentaires : bit.ly/BAnQNuitblanche2020

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

banq.qc.ca

Au sujet du festival Montréal joue

Créé par les Bibliothèques de Montréal en 2013, le festival n'a cessé de gagner en popularité, passant de 5000 participants en 2013 à 63 000 en 2019. Il est depuis sa création le plus important festival du genre au Québec. Tout en célébrant la culture ludique grâce à de multiples activités de jeu, le festival vise à faire connaître l'offre de services des Bibliothèques, qui mettent à la disposition de leurs abonnés plus de 18 500 jeux vidéo et 12 000 jouets et jeux de société à longueur d'année.

Au sujet de Portraits de Montréal

Inspirés par le projet Humans of New York, les photographes de Portraits de Montréal arpentent les rues de la ville à la rencontre des Montréalais et de leurs histoires. Plus encore que la photo, c'est la conversation qui les intéresse. Établir une relation humaine entre des inconnus - que notre société nous a formés à appeler « étrangers » - en écoutant leurs histoires, et en permettant aux autres de les découvrir.

