Grand Prix de Formule1 du Canada : une nouvelle étude économique mesure des retombées importantes pour le Québec

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Société du parc Jean-Drapeau, Tourisme Montréal et le Formula 1 Grand Prix du Canada publient les résultats d'une étude de mesure d'impact économique du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Réalisée lors de l'édition 2019 de l'événement par la firme Orama Marketing, en collaboration avec des économistes, l'étude chiffre l'impact économique sur le produit intérieur brut (PIB) à 63,2 M$, les revenus fiscaux des gouvernements du Québec et du Canada à 16,0 M$ et 66 % des visiteurs provenant de l'extérieur de Montréal, dont 52 % d'entre eux de l'extérieur du Québec.

L'objectif de cette étude commandée par les trois partenaires était d'avoir le portrait le plus complet des retombées économiques de la venue du Grand Prix à Montréal des visiteurs de l'extérieur de Montréal. Les données prises en compte proviennent uniquement des personnes dont la visite était centrée sur l'événement, soit celles qui ne seraient pas venues à Montréal autrement. Les personnes sondées sur l'île Notre-Dame, la rue Peel, la rue Crescent et sur le web sont des spectateurs et des visiteurs centrés, mais également le personnel des écuries, les représentants des médias, les officiels et les bénévoles.

L'étude a été réalisée lors de l'édition 2019 du Grand Prix du Canada qui s'est déroulée du 7 au 9 juin 2019. L'événement a été la raison de la visite de 117 000 spectateurs uniques sur le site de l'île Notre-Dame, 2500 personnes reliées à l'organisation et à la couverture de l'événement, et 6700 personnes qui ont fréquenté seulement la rue Peel ou Crescent. L'étude a été réalisée alors que le nouvel Espace Paddock du circuit Gilles-Villeneuve était utilisé pour la première fois.

L'étude en quelques chiffres

Une contribution de 63,2 M$ au PIB du Québec

Des revenus fiscaux de 16 M$ pour les gouvernements (Québec et Canada )

) 290 540 entrées enregistrées lors des trois jours de l'événement (7 au 9 juin)

117 000 spectateurs uniques sur le site de l'île Notre-Dame

890 emplois créés ou maintenus

66 % des spectateurs provenant de l'extérieur de Montréal (au-delà d'un rayon de plus de 40 km du lieu de l'événement), dont 52 % d'entre eux proviennent de l'extérieur du Québec

Dépenses moyennes pour tout le séjour est de 926$ par touriste venu de l'extérieur de Montréal

Citations

« La Société du parc Jean-Drapeau est extrêmement fière d'accueillir sur son site cet événement d'envergure qui fait rayonner Montréal à l'international en plus de susciter des retombées économiques très importantes au pays. Les résultats positifs de cette étude démontrent toute l'importance des investissements effectués ces dernières années pour la construction d'un nouveau paddock et pour l'entretien des installations et du circuit. Nous avons très hâte au retour de l'événement de cette année pour faire redécouvrir nos installations aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. »

-Jean-François Mathieu, Directeur général par intérim, Société du parc Jean-Drapeau

« Le Grand Prix de Formule 1 est le plus grand événement sportif au Canada et contribue à ce que Montréal soit une destination de premier plan en Amérique du Nord. Cette étude confirme également l'importance économique en chiffrant les retombées et les revenus fiscaux provenant d'une majorité de visiteurs issus de l'extérieur de Montréal. Tourisme Montréal est fier d'être un partenaire majeur du Grand Prix du Canada et a hâte d'accueillir de nouveau les visiteurs lors de l'édition 2022. »

-Yves Lalumière, Président-directeur général, Tourisme Montréal

« L'annulation des 2 éditions du plus grand événement sportif au pays a visiblement laissé un manque à gagner important dans l'économie et chez nos commerçants locaux, sans oublier la perte de visibilité à l'échelle internationale. Je me réjouis des résultats annoncés aujourd'hui qui témoignent du travail acharné de l'équipe du Grand Prix du Canada. Les données démontrent l'importance de la tenue de l'événement, non seulement pour la métropole, mais aussi pour la province et le pays.

Au plaisir de vous retrouver en juin 2022. »

-Francois Dumontier, Président, Formula 1 Grand Prix du Canada.

Pour consulter l'étude complète « Mesure de l'impact économique du Grand Prix de Formule 1 du Canada - Édition 2019 » : : https://dam.mtl.org/m/c5d5806bfcf28e8/original/Mesure-de-l-impact-economique-du-Grand-Prix-de-Formule-1-du-Canada-Edition-2019-Rapport-de-synthese-final-Decembre-2019.pdf

Pour consulter le résumé technique de l'étude : https://dam.mtl.org/m/76035fbf72604074/original/Mesure-de-l-impact-economique-du-Grand-Prix-de-Formule-1-du-Canada-Edition-2019-Resume-technique-Decembre-2019.pdf

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures. Pour plus d'informations : www.parcjeandrapeau.com

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui, depuis plus de 100 ans, positionne Montréal comme une destination de calibre mondial pour les voyages d'agrément et d'affaires. L'organisme mène des stratégies touristiques novatrices qui ont un double objectif : faire vivre aux visiteurs une expérience de qualité et concilier la croissance économique avec les intérêts à long terme de la ville. Tourisme Montréal joue un rôle de premier plan dans la gestion et le développement de l'industrie touristique montréalaise et fournit des conseils sur les questions liées au développement économique, urbain et culturel de la ville. Pour plus d'informations, consultez le site www.mtl.org.

À propos du Formula 1 Grand Prix du Canada

Entreprise canadienne établie à Montréal, le Promoteur du GRAND PRIX DE FORMULE 1 DU CANADA, en vertu d'une entente conclue avec Formula One Administration Limited et Formula 1 World Championship Limited (ensemble, le détenteur des droits de commercialisation de la F1 jusqu'en 2031).

Les spécialistes ayant réalisé l'étude seront disponibles pour répondre aux questions méthodologiques le 17 et le 18 mars. Merci d'entrer en contact avec Kaven Gauthier de la Société du parc Jean-Drapeau si c'est le cas.

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Société du parc Jean-Drapeau : Kaven Gauthier, Conseiller, relations publiques, Tél. : 514-922-2634, [email protected]; Tourisme Montréal : Julia Gerdil, Tél. : 514-967 3910, [email protected]; Formula 1 Grand Prix du Canada : Sandrine Garneau-Le Bel, Directrice, Communications & Marketing, Tél. : 438-392-9649, [email protected]