Les tendances observées en 2021 en matière de nouveaux produits révèlent chez les Canadiens un intérêt croissant pour les produits alimentaires à base de plantes et un désir marqué d'ajouter à leur cuisine maison une touche de raffinement évoquant les plats servis au restaurant.

TORONTO, le 12 avril 2022 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer les finalistes de la 29e édition annuelle du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Logo du 29e Édition du Grand Prix Canadian Des Nouveux Produits Conseil Canadian du Commerce de Retail (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Les finalistes de ce 29e Grand Prix canadien des nouveaux produits représentent 121 des produits alimentaires et non alimentaires les plus impressionnants lancés sur le marché canadien en 2021. Nous avons reçu des candidatures d'une grande variété d'équipes de développement de produits de partout au pays, les participants comprenant à la fois des petites et grandes entreprises bien établies, des jeunes pousses et des entreprises de détail familiales indépendantes.

« Il est réjouissant de constater que les marques qui lancent de nouveaux produits emballés au Canada écoutent les consommateurs canadiens, a déclaré Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du CCCD. De nombreux détaillants, restaurateurs et influenceurs alimentaires nous confient que bien des Canadiens souhaitent recréer l'expérience du restaurant dans les plats qu'ils cuisinent à la maison, tout en recherchant des produits plus sains à base de plantes et des emballages plus respectueux de l'environnement. Et c'est justement ce que nous observons parmi les produits finalistes de cette année. »

Le prestige du Grand Prix canadien des nouveaux produits et la rétroaction dont profitent les développeurs de produits sont largement considérés comme une confirmation de l'excellence d'un produit, et donc comme un gage de succès et une garantie de la satisfaction des besoins changeants des consommateurs.

Le chef et président du jury, Marcus Von Albrecht, qui supervise le processus d'évaluation du Grand Prix canadien depuis 23 ans, a pu observer l'influence de ces prix. « Je vois que les commentaires passés de notre jury d'experts ont été pris en compte dans la conception des produits les plus novateurs et les emballages exceptionnellement intelligents qui nous ont été soumis cette année. Il y a eu une énorme amélioration de la qualité des œufs à base de plantes, des fromages végétaliens et des aliments qui s'imposent comme des solutions de remplacement à des choix d'aliments plus traditionnels. De même, les emballages se tournent rapidement vers des matériaux plus durables et révèlent davantage les produits. »

Le jury de cette année, composé de 34 spécialistes de l'industrie alimentaire et des épiceries, a évalué les produits en fonction de leur innovation, de leur goût, de leur valeur pour le consommateur et de leur emballage. Le processus d'évaluation rigoureux exige que, pour être désigné finaliste, un produit obtienne une note globale d'au moins 70 %. Les jurés examinent les produits alimentaires et non alimentaires dans quatre catégories : l'innovation et l'originalité, les caractéristiques des produits, la présentation et l'emballage ainsi que la valeur globale pour le consommateur. Les entreprises finalistes peuvent utiliser le prestigieux sceau de finaliste du Grand Prix canadien. Elles profitent aussi d'une grande visibilité dans plusieurs publications numériques et imprimées, distribuées partout au pays.

Les gagnants des différentes catégories de produits ainsi que des cinq prix spéciaux seront annoncés en direct au cours du gala du 29e Grand Prix canadien des nouveaux produits, le 1er juin 2022. Les prix spéciaux sont remis aux produits obtenant la meilleure évaluation dans les catégories Innovation et originalité, Emballage innovateur et Produit le plus populaire auprès des consommateurs. Sont également reconnus les produits qui ont obtenu les notes les plus élevées dans l'ensemble des évaluations et qui représentent ainsi le Produit tout-canadien et l'Excellence des produits ethniques.

Le souper de gala et la remise des prix seront animés cette année par la célébrité internationale de la cuisine et des voyages Mijune Pak, qui est connue comme la fondatrice de FollowMeFoodie.com, en plus d'être juge des émissions Top Chef Canada et Iron Chef Canada.

La liste complète des finalistes peut être consultée sur le site Web du Grand Prix canadien des nouveaux produits. Rendez-vous àhttps://cccdgrandprix.ca/billets-gala/ pour commander des billets pour le gala, qui se tiendra au Palais des congrès de Toronto et clôturera les deux jours de la Conférence STORE22 du CCCD.

