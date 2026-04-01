Les finalistes du Grand Prix canadien élèvent la barre en matière de fonctionnalités, de commodité et de valeur

TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer les finalistes de la 33e édition annuelle du Grand Prix canadien des nouveaux produits. Les finalistes de cette année représentent 88 des produits alimentaires et non alimentaires les plus impressionnants lancés sur le marché en 2025, à la fois dans les domaines des produits de marques privées et de marques nationales.

Grand Prix canadien des nouveaux produits : annonce des finalistes (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Dans les catégories alimentaires et non alimentaires, quatre priorités visent à définir la prochaine vague d'innovations : la commodité sans compromis, les avantages fonctionnels, la qualité supérieure abordable et la durabilité intégrée.

Les produits lancés en 2025 qui sont finalistes dans le volet alimentaire offrent de plus en plus des résultats de qualité restaurant dans des formats simplifiés, tout en intégrant des avantages fonctionnels comme des protéines, des probiotiques et une moins grande quantité de sucre dans les produits du quotidien.

Le bien-être, la durabilité et la fonctionnalité ciblée continuent de définir le développement dans les soins à domicile, les soins personnels et les produits domestiques essentiels, les finalistes du volet non alimentaire présentant des fonctionnalités haut de gamme à des prix accessibles et utilisant des matériaux et des technologies avancés.

« Les produits soumis cette année sont le reflet d'un secteur de l'alimentation très réactif aux attentes changeantes des consommateurs. Les produits sont développés pour offrir des bénéfices importants, qu'il s'agisse de meilleures qualités nutritionnelles, d'une plus grande commodité ou de solutions plus durables, a déclaré Kim Furlong, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Ce qui ressort le plus de tout cela, c'est la capacité des détaillants et des fabricants à combiner qualité, fonctionnalités et valeur d'une façon qui résonne dans la vie quotidienne des consommateurs. »

Reconnu depuis longtemps comme le gage d'excellence des produits dans l'industrie du détail, le Grand Prix canadien des nouveaux produits élève la barre en 2026 en procédant à une innovation destinée à faire du programme de prix un moteur encore plus puissant de croissance des catégories et de l'engagement des consommateurs.

Trois ajouts stratégiques entreront ainsi en vigueur au cours du cycle de prix 2026 :

Évaluations et avis sur les produits en partenariat avec Caddle.

Tous les produits lauréats recevront désormais des évaluations et des avis de la part de tiers issus du panel vérifié de consommateurs 100 % canadiens de Caddle, ce qui permettra aux marques de profiter de la rétroaction de véritables personnes et d'informations sur les performances au sein du marché.

Nouveaux sceaux de Finaliste et de Gagnant

Une nouvelle identité visuelle est lancée avec des sceaux distinctifs que les marques peuvent afficher sur l'emballage de leurs produits, des présentoirs en magasin et du matériel marketing.

Un panel de jury élargi

De nouveaux jurés provenant de Canadian Living, Postmedia et BuzzFeed se sont joints au processus d'évaluation, apportant une expertise approfondie dans les catégories style de vie et consommateurs.

Le jury de cette année est présidé par le chef Poyan Danesh, un leader culinaire primé ayant des racines profondes dans le milieu canadien de l'innovation alimentaire. Ce dernier est actuellement directeur culinaire chez Ocean Mama Seafood et président de compétition de la Chefs' Table Society of British Columbia. Le jury du Grand Prix canadien, composé de 30 spécialistes de l'industrie alimentaire et du secteur de l'épicerie, a évalué les produits soumis en fonction de leur caractère innovateur, de leur goût, de leur texture, de leur valeur pour le consommateur et de leur emballage. Le processus d'évaluation exige que, pour être désigné finaliste, un produit obtienne une note globale d'au moins 70 %.

La liste complète des finalistes peut être consultée sur le site Web du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Les lauréats seront annoncés le 3 juin 2026.

Les lauréats des catégories du concours ainsi que ceux des cinq prix spéciaux seront annoncés en direct au cours du souper de gala du 33e Grand Prix canadien des nouveaux produits, le 3 juin 2026 au Centre des congrès de Toronto. Ce gala marquera la célébration de clôture de L'événement STORE 26 du CCCD, le grand événement annuel de l'industrie du détail. Les billets pour le gala peuvent être achetés ici.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2025, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays.

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource : Santo Ligotti, VP, Marketing et Services aux membres, 416 274-2956, [email protected]