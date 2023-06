Grand défi Pierre Lavoie - L'équipe UMQ-Énergir relève pour une septième fois le 1 000 KM

VARENNES, QC, le 11 juin 2023 /CNW/ - Alors que s'est terminée aujourd'hui l'édition 2023 du 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie au parc de la Commune, à Varennes, l'équipe d'élues et élus de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan des plus positifs de ce marathon cycliste, qu'elle a relevé avec succès, pour une septième année d'affilée, avec l'appui de son partenaire Énergir.

« Félicitations à toutes les municipalités qui s'engagent dans la promotion d'un mode de vie physiquement actif auprès de leur communauté. Le 1 000 KM constitue une démonstration éloquente de ce rôle positif qu'exercent les gouvernements de proximité au quotidien », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

« Notre équipe est fière d'avoir joint la parole à l'action et montré l'exemple, en complétant à nouveau l'épreuve du 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie. Grâce aux fonds recueillis par l'équipe, nous pourrons encore une fois financer des projets locaux faisant la promotion de saines habitudes de vie auprès des jeunes de nos régions, et j'en suis très fier. Merci à Énergir pour son précieux soutien tout au long de ce défi », a réagi monsieur Michel Angers, capitaine de l'équipe et maire de Shawinigan.

« Ce défi qui a été relevé est à l'image de l'engagement des employés municipaux envers le mieux-être des communautés. Nous félicitons chaleureusement l'équipe pour ces 1 000 km pédalés et les dons récoltés », a affirmé monsieur Philippe Lanthier, chef, changements climatiques et politiques publiques chez Énergir.

L'équipe UMQ-Énergir était formée de :

M. Michel Angers , capitaine de l'équipe et maire de Shawinigan ;

, capitaine de l'équipe et maire de ; M. Daniel Cournoyer , maire suppléant de Trois-Rivières;

, maire suppléant de Trois-Rivières; M me Nancy Déziel, conseillère de Shawinigan ;

Nancy Déziel, conseillère de ; M. Pierre Guénard, maire de Chelsea;

M me Catherine Lassonde, conseillère de Drummondville ;

Catherine Lassonde, conseillère de ; M. Mario Sévigny, chauffeur de l'équipe et conseiller de Drummondville .

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]