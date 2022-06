Grand défi Pierre Lavoie - L'équipe UMQ-Énergir engagée pour un mode de vie physiquement actif

MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la veille du coup d'envoi de l'édition 2022 du 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie, qui se déroulera du 9 au 12 juin prochains, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à saluer les municipalités de partout au Québec engagées dans la promotion d'un mode de vie physiquement actif auprès de leur communauté.

Rappelons que, grâce au soutien de leur partenaire Énergir, les membres de l'équipe mixte d'élues et élus de l'UMQ enfourcheront leur vélo à l'occasion de la douzième édition de ce marathon cycliste et traverseront des dizaines de municipalités sur plus de 1 000 kilomètres.

« Pour une sixième année, les élues et élus de l'UMQ ont tenu à joindre la parole à l'action et à montrer l'exemple, en relevant l'épreuve du 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie, avec l'appui d'Énergir. L'équipe est fière de parrainer cette année cinq écoles primaires du Centre-du-Québec, de la Mauricie et de la Montérégie. Les fonds recueillis serviront à financer des projets locaux faisant la promotion de saines habitudes de vie auprès des jeunes de ces établissements », a indiqué monsieur Michel Angers, capitaine de l'équipe et maire de Shawinigan.

« Énergir est fière d'être partenaire de l'équipe de l'UMQ du 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie pour une sixième année et d'encourager ainsi l'adoption des saines habitudes de vie. Nous sommes persuadés que la délégation municipale saura inspirer les jeunes et les moins jeunes à être physiquement actifs », a affirmé pour sa part madame Karina Buist-Tactuk, conseillère principale, Affaires municipales et gouvernementales, chez Énergir.

Le parcours 2022 débutera encore cette année à Saguenay et se terminera à Montréal. Les cyclistes feront notamment escale à Stoneham-et-Tewkesbury, Saint-Raymond, Shawinigan, Louiseville, Sorel-Tracy, Saint-Bruno-de-Montarville, Beauharnois, et La Prairie.

L'équipe UMQ-Énergir, dévoilée le 13 mai dernier lors des Assises 2022 de l'Union à Québec, est formée de :

M. Michel Angers , capitaine de l'équipe et maire de Shawinigan ;

, capitaine de l'équipe et maire de ; M. Daniel Cournoyer , conseiller municipal à la Ville de Trois-Rivières;

M me Catherine Lassonde , conseillère municipale à la Ville de Drummondville ;

M me Marie-Ève Tanguay , conseillère municipale de Saint-Amable ;

Marie-Ève Tanguay M. Luc Arvisais , directeur, Ville de Shawinigan (directeur technique pour l'équipe).

L'Union souhaite bonne chance aux cyclistes qui participeront à l'épreuve et invite les municipalités à mobiliser leur communauté pour la promotion et l'adoption de saines habitudes de vie. Les personnes intéressées peuvent visiter la page de l'équipe UMQ-Énergir du 1000 KM sur le site Internet du Grand défi Pierre Lavoie pour l'encourager généreusement!

Un jeune de la DPJ de nouveau avec l'UMQ à La Boucle 2022

Rappelons par ailleurs que, pour une quatrième année, une équipe de cyclistes formée de membres du personnel de l'UMQ et d'Énergir accueillera un jeune sous la protection de la jeunesse et parcourra également plus de 135 kilomètres le 11 juin prochain, à l'occasion de La Boucle 2022, étape du 1 000 KM, qui se tiendra en Montérégie. L'Union profitera de cette épreuve pour réitérer son engagement à soutenir les jeunes du Québec grâce à son Plan municipal d'emplois.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

