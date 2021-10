Grand chantier pour les familles - Pour l'UMQ, le gouvernement jette les bases d'une réforme nécessaire et ambitieuse

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille très positivement l'annonce aujourd'hui du Grand chantier pour les familles, par le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, et le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe. Ce chantier comprend le dépôt du projet de loi no 1, Loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et de compléter son développement, un plan d'action ambitieux ainsi que des investissements totalisant 3 milliards de dollars sur 4 ans.

Cette annonce, attendue par le milieu municipal, répond à plusieurs demandes formulées par l'Union au cours des derniers mois, notamment dans le cadre des consultations nationales sur les services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE). Pour l'Union, l'accès à des places de qualité et en nombre suffisant pour les parents qui en ont besoin est absolument essentiel pour assurer le développement socioéconomique des communautés.

« Pour assurer un milieu de vie de qualité, il faut des services adéquats pour les familles. Sans places suffisantes en service de garde, ce sont tous les secteurs d'activités d'une communauté qui vont en souffrir. Avec ce chantier, le gouvernement du Québec démontre qu'il a bien entendu les préoccupations et les recommandations du milieu municipal, et ce, pour revoir les façons de faire, être plus flexible et surtout plus agile dans le développement des services de garde. Le ministre de la Famille propose des mesures structurantes en se collant davantage aux réalités vécues sur le terrain. Nous offrons notre collaboration au ministre afin de concrétiser ce grand chantier », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Parmi les mesures contenues dans le projet de loi que l'Union juge particulièrement intéressantes, mentionnons entre autres :

L'accélération du développement de places dans les milieux en déficit, en permettant le dépôt de projets en continu et la conversion de places non subventionnées en place subventionnées;

La révision des règles afin de rétablir l'équité financière pour les familles qui n'avaient pas accès à des places subventionnées;

La révision du rôle des comités consultatifs sur l'offre des services de garde pour mieux estimer, en amont, les besoins de places dans les régions;

Le soutien financier prévu pour les municipalités pour l'accueil de services de garde dans des installations temporaires dans leurs locaux en attendant la construction des bâtiments permanents.

L'UMQ analysera en détail, au cours des prochaines semaines, le projet de loi et ses impacts et fera connaître ses recommandations pour le bonifier en commission parlementaire.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

