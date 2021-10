Depuis 2018, Hisense a réduit la quantité de HFC-245fa (pentafluoropropane) dans ses produits grâce à l'innovation technologique, a réinventé sa production de réfrigérateurs en utilisant une technologie de moussage et a réduit ses émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, elle a pu réduire ses émissions de CO 2 d'environ 5 847,3 tonnes. De plus, en 2021, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a publiquement reconnu la technologie de moussage comme étant une innovation écologique dans l'industrie des réfrigérateurs.

Plus d'économies d'énergie

Hisense a réduit la consommation d'énergie de ses téléviseurs laser de 100 pouces à environ 250 watts, tandis qu'un téléviseur à cristaux liquides de même taille consomme plus de 800 watts. À l'avenir, Hisense diminuera encore la consommation d'énergie de ces téléviseurs, la faisant passer à moins de 200 watts.

Fabrication durable

Hisense suit strictement les principes de conservation de l'énergie et de protection de l'environnement à toutes les étapes de la fabrication, depuis la sélection des matières premières jusqu'à la production et au traitement. Par exemple, lorsque Hisense fabrique une nouvelle série de téléviseurs, elle optimise le système global de dissipation de la chaleur, réduit l'épaisseur du panneau arrière et économise 4 626 tonnes de plastique chaque année, ce qui équivaut à éliminer 514 millions de sacs de plastique.

En marge de la COP26, CNBC a lancé son Conseil ESG, un sommet de discussion sous forme de table ronde auquel participent les chefs de la direction des entreprises les plus importantes au monde. Avant d'y prendre la parole, Jia Shaoqian, présidente de Hisense et membre du Conseil ESG de CNBC, a fait part au public mondial de ses idées et des mesures qu'elle adopte en matière d'innovation technologique et de développement durable.

Jia Shaoqian a également déclaré que, comme l'entreprise a une influence sociale et une responsabilité sociale, elle devrait toujours se concentrer sur les facteurs ESG et sur l'objectif d'être une entreprise verte, saine, qui consomme peu d'énergie et protège l'environnement. Elle doit s'inscrire dans le développement durable en étant moins énergivore, en utilisant une énergie plus verte et en respectant l'environnement. Pour Hisense, le développement durable représente un effort de longue haleine. À l'interne, Hisense adopte une initiative à long terme visant à créer un meilleur environnement pour les entreprises et les employés. À l'externe, l'entreprise assure la protection de l'environnement et respecte sa responsabilité sociale pour veiller à ce que les droits des consommateurs et l'environnement mondial soient protégés.

