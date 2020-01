Gowling WLG annonce qu'elle commanditera Équipe Canada aux Jeux du Commonwealth de 2022

« Chez Gowling WLG, nous savons que c'est grâce à la force de l'équipe que nous obtenons des résultats remarquables pour nos clients. Voilà pourquoi parrainer Équipe Canada nous tient tant à cœur », affirme James Buchan, associé-directeur du cabinet, Clients et marchés chez Gowling WLG (Canada). « Nous nous réjouissons d'appuyer l'équipe alors qu'elle se prépare à entreprendre le grand défi Birmingham 2022, et nous sommes ravis d'aider les athlètes à tendre vers leur objectif ultime : décrocher la médaille d'or. »

Gowling WLG met à profit son réseau international afin d'appuyer cet important événement multisports. En effet, son entité du Royaume-Uni a récemment été nommée première commanditaire officielle et conseillère juridique officielle d'Équipe Angleterre, dont elle soutiendra les athlètes en préparation aux Jeux du Commonwealth à Birmingham en 2022. Dans le cadre de ce mandat, le cabinet du Royaume-Uni conseillera en outre l'organisme sur une série de questions juridiques durant la période précédant les Jeux, notamment en matière commerciale et contractuelle ainsi qu'au chapitre du droit du travail et de la protection des données.

« Ici au Canada, tout le monde a bien hâte d'encourager nos athlètes aux Jeux de Birmingham 2022. Un peu de compétition amicale au sein du cabinet, ça ne fait pas de mal! Alors nous comptons surveiller le tableau des médailles de près, en espérant qu'Équipe Canada parviendra à surpasser Équipe Angleterre », ajoute M. Buchan.

« Nous sommes ravis d'accueillir Gowling WLG dans la famille de Jeux du Commonwealth Canada », affirme Richard Powers, président de JCC. « De toute évidence, Gowling WLG porte les valeurs des Jeux du Commonwealth, soit humanité, égalité et destinée, et son soutien permet à Équipe Canada d'envoyer encore plus d'athlètes aux Jeux. Nul doute que leur performance sera une source d'inspiration pour tous les Canadiens. »

Gowling WLG est un cabinet juridique international comptant plus de 1 400 professionnels juridiques au Canada, au Royaume-Uni, ailleurs en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Sud. Le cabinet offre à ses clients une expertise approfondie couvrant des secteurs clés internationaux et une gamme complète de services juridiques, localement comme à l'étranger. Voyant le monde du point de vue de leurs clients, les membres de l'équipe Gowling WLG collaborent entre eux dans différents pays, dans les divers bureaux, champs de compétence et secteurs d'activité du cabinet pour les aider à réussir, peu importe la complexité de leurs affaires.

Jeux du Commonwealth Canada (JCC) est le détenteur des droits de franchise du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. JCC appuie les athlètes canadiens dans l'atteinte de l'excellence aux Jeux olympiques, paralympiques et aux championnats du monde, enrichit la vie des jeunes à travers le Commonwealth et accueille les Jeux du Commonwealth.

SOURCE Association canadienne des Jeux du Commonwealth

Renseignements: James Hatch, Spécialiste des relations avec les médias et des communications, Gowling WLG, T +1 905 540 2478, [email protected]; Brian MacPherson, chef de la direction, Jeux du Commonwealth Canada, T +1 613 244 6868 poste 226, [email protected]

