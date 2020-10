Gouvernance scolaire - Les administrateurs des nouveaux conseils d'administration des centres de services scolaires sont maintenant en poste

QUÉBEC, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la grande mobilisation entourant la nouvelle gouvernance scolaire, l'appel de candidatures lancé par le gouvernement du Québec auprès des parents, des membres du personnel scolaire et des citoyens a été entendu. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, félicite et remercie tous les nouveaux membres des conseils d'administration des centres de services scolaires (CSS) du Québec.

La mise en place des conseils d'administration dans les centres de services scolaires constitue l'aboutissement de la nouvelle gouvernance scolaire, qui a été instaurée pour rapprocher la prise de décision le plus près possible des élèves et des personnes directement impliquées auprès d'eux, toujours dans le meilleur intérêt de ceux-ci. Les nouveaux administrateurs assureront une saine gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que les établissements bénéficient des conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative.

Chaque membre bénéficiera d'une formation de haut niveau portant sur les pratiques guidant une bonne gouvernance. Il est primordial que tous puissent avoir une compréhension commune de leur rôle et de leurs responsabilités ainsi que de la vision et de la culture du réseau scolaire, élément essentiel pour assurer une prise de décisions cohérente au bénéfice des élèves. La formation portera principalement sur les éléments suivants :

les principes généraux en matière de saine gouvernance;

les encadrements budgétaires et les règles contractuelles;

les pouvoirs et les fonctions;

le rôle des trois comités en assistance au CA;

le rôle du président ou de la présidente et du directeur général ou de la directrice générale.

Citation :

« Je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui ont posé leur candidature et je félicite les nouveaux membres des conseils d'administration. Grâce à votre engagement et à votre implication, les élèves pourront compter sur une gouvernance scolaire de proximité, moins bureaucratique et, surtout, centrée sur leurs besoins et sur leur réussite. La nouvelle gouvernance, c'est vous! C'est maintenant à votre tour de participer activement aux prochains succès de votre centre de services scolaire et de toutes les écoles de votre territoire. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Les conseils d'administration des différents centres de services scolaires sont en fonction depuis le 15 octobre dernier et la première séance devait se tenir avant le 23 octobre.

2 321 établissements sont soutenus par les centres de services scolaires francophones.

Un minimum de quatre séances par année scolaire est prévu au calendrier pour les membres du conseil d'administration. Il faut toutefois prévoir un nombre supérieur de rencontres selon les centres de services scolaires et la participation à certains comités.

