TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et Gotodoctor.ca, une solution de santé numérique et ses cliniques de soins primaires en personne Enhanced Care, sont fières d'annoncer le déploiement du service national d'ordonnances électroniques PrescripTIonMC d'Inforoute dans 11 cliniques et une résidence pour personnes âgées où se font quelque 200 000 consultations médicales par année.

L'implantation de PrescripTIonMC aidera Gotodoctor.ca à poursuivre sa mission d'améliorer la sécurité des patients et l'efficience des activités grâce à des solutions novatrices. PrescripTIonMC permettra à ses médecins et pharmacies partenaires d'offrir des soins en personne et virtuels plus complets à leurs patients.

« Notre stratégie technologique a toujours été d'utiliser des solutions qui existent déjà pour que nos médecins et notre équipe médicale puissent offrir des services complets à grande échelle, déclare Tommy Cheung, chef de la direction de Gotodoctor.ca. PrescripTIonMC s'imposait naturellement à notre organisation, car notre priorité est avant tout l'intérêt du patient. »

« PrescripTIonMC modernise le processus d'ordonnance et améliore les soins virtuels, indique Jamie Bruce, vice-président exécutif chez Inforoute. Nous sommes enchantés de nous associer à Gotodoctor.ca pour aider ses médecins et pharmacies partenaires à mieux collaborer par l'intermédiaire de leurs dossiers médicaux électroniques (DME) et systèmes de gestion de pharmacie. Les soins sont ainsi plus sécuritaires, et les patients obtiennent de meilleurs résultats. »

Les médecins et pharmacies partenaires de Gotodoctor.ca voient aussi tous les avantages que procure l'ordonnance électronique. « Notre équipe de médecins utilise le DME depuis plus de dix ans. PrescripTIonMC est un ajout de taille à l'éventail de solutions technologiques que nous mettons à la disposition de nos patients et de nos médecins », affirme le Dr Pravesh Jugnundan, médecin-conseil en chef, Enhanced Care Clinic.

Eric Tangzhou, gestionnaire de la pharmacie Enhanced Care de Thornhill, abonde dans le même sens : « PrescripTIonMC élargira notre collaboration avec nos médecins et notre équipe médicale, tout en optimisant le déroulement du travail de notre pharmacie. »

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr .

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, d'exploiter et de maintenir en bon état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rend la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs peuvent transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protège les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

À propos de Gotodoctor.ca et Enhanced Care Clinic

Gotodoctor.ca est une entreprise de solutions de santé qui exerce ses activités dans des établissements de santé, des résidences pour personnes âgées et des pharmacies partout au Canada. Ses cliniques virtuelles dans les pharmacies améliorent l'expérience des patients en créant un modèle de soins intégrés et adaptable, afin d'améliorer l'accessibilité et les résultats pour les patients. Gotodoctor.ca est soutenu par la clinique de soins primaires renommée, Enhanced Care Clinic, qui est également le fournisseur privilégié de services de médecins et de cliniques médicales pour McKesson Retail Banner Group (plus de 2 000 pharmacies IDA, Guardian, Remedy'sRx et autres pharmacies indépendantes) depuis 2017. Gotodoctor.ca est un fournisseur privilégié pour les membres du McKesson Retail Banner Group, de Rexall et de la Croix Bleue du Manitoba.

