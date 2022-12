LOS ANGELES, le 22 déc. 2022 /CNW/ -- La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) annonce que le conseil d'administration a accepté la démission de Göran Marby comme président et chef de la direction. Le départ de Göran Marby entre en vigueur immédiatement.

« Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier Göran Marby pour son leadership au cours des six dernières années et demie. Il a servi pendant une période critique de l'histoire de l'ICANN, a déclaré Tripti Sinha, président du conseil d'administration de l'ICANN. Il a joué un rôle de premier plan dans la direction de l'ICANN tout au long de la phase finale de la transition de gestion de l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA) du gouvernement des États-Unis et dans l'établissement d'une vision solide pour le prochain chapitre de l'ICANN. Il s'est également fait le champion des efforts déployés par l'ICANN pour servir les utilisateurs d'Internet du monde entier par la création du groupe d'étude technique sur l'Initiative de facilitation de la sécurité du DNS et du projet de rapport d'activités sur les abus de domaine afin d'atténuer les menaces qui pèsent sur le système de noms de domaine, sans oublier la Coalition pour l'Afrique numérique qui vise à rassembler des partenaires aux vues similaires pour étendre l'Internet en Afrique. »

Quelques réalisations notables de Göran Marby :

Direction de l'ICANN pendant la pandémie mondiale de COVID-19 pendant laquelle il n'existait pas de feuille de route.

Renforcement et évolution de la culture organisationnelle de l'ICANN org, ce qui a engendré 90 % de réponses positives au sondage sur la mobilisation dans l'ensemble du personnel en 2022.

Création de la phase de conception opérationnelle : mécanisme pour effectuer une évaluation des recommandations stratégiques du conseil de l'Organisation d'appui pour les noms de domaine génériques (GNSO) afin de fournir au conseil des renseignements pertinents pour ses délibérations sur l'approbation de ces recommandations.

Promotion des efforts de surveillance et d'atténuation des menaces à la sécurité du DNS.

Collaboration avec des gouvernements du monde entier pour protéger l'ICANN et obtenir l'indépendance nécessaire pour élaborer des politiques.

Création d'initiatives pour offrir un meilleur accès à Internet aux utilisateurs du monde entier.

À la demande du conseil, Göran Marby sera disponible en tant que conseiller pour l'ICANN jusqu'au 23 mai 2024, afin d'appuyer la transition vers un nouveau dirigeant, ainsi que pour conseiller le conseil sur toute question.

« Je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli en collaboration avec la collectivité et le conseil d'administration de l'ICANN. L'ICANN a conçu les stratégies de mise en œuvre de plusieurs initiatives essentielles qui façonneront son avenir et celui des internautes du monde entier, a déclaré Göran Marby. Je suis également très conscient qu'il s'agit d'initiatives à long terme pour lesquelles la continuité du leadership est essentielle. Le prochain président et chef de la direction dirigera la prochaine étape de ce travail ».

Le conseil d'administration de l'ICANN convoquera sa recherche d'un nouveau chef de la direction début 2023. Sally Costerton, conseillère supérieure de l'ICANN auprès du président et du vice-président principal, Engagement des intervenants mondiaux, a été nommée présidente et cheffe de la direction par intérim. « Merci à Sally Costerton d'avoir accepté cette affectation supplémentaire pour assurer la continuité et le leadership », a souligné Tripti Sinha.

À propos de l'ICANN

L'ICANN a pour mission de contribuer à assurer un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse (un nom ou un numéro) dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique afin de permettre aux ordinateurs de se retrouver. L'ICANN aide à coordonner et à soutenir ces identifiants uniques dans le monde entier. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant que société d'intérêt public sans but non lucratif avec une communauté comptant des participants de partout dans le monde.

