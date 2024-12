PARIS, 13 décembre 2024 /CNW/ - En ce jour, Huawei a organisé un atelier de dessin exceptionnel dans sa boutique Flagship Store Opéra à Paris. Cet événement, animé par deux illustratrices talentueuses, Mayada et Kenza, a mis en lumière le potentiel de l'art numérique et la simplicité d'accès à la création grâce à l'application GoPaint, disponible sur les tablettes Huawei.

Lors de cet atelier de dessin exceptionnel, une trentaine de participants ont eu la chance de découvrir l'art numérique aux côtés des illustratrices Mayada et Kenza. Après une introduction aux techniques de dessin et à l'utilisation de l'application GoPaint, les participants ont pu s'essayer à la création de leurs propres œuvres, guidés par les artistes. Chaque participant est reparti avec un souvenir unique : son dessin personnalisé imprimé sur un totebag, une manière originale de conserver cette expérience créative. L'atelier a également été l'occasion de tester les dernières tablettes HUAWEI MatePad et d'explorer les fonctionnalités de l'application GoPaint, permettant à chacun de s'immerger pleinement dans le monde de la création numérique. Les échanges avec les artistes ont permis aux participants d'apprendre de nouvelles techniques et d'approfondir leur compréhension de l'art digital.

Lancée à l'échelle mondiale sur toutes les tablettes de la marque, GoPaint est une application de peinture numérique puissante et intuitive, offrant plus de 100 pinceaux différents et plus de 70 paramètres de réglage. Elle permet une expérience immersive, avec des coups de pinceau expressifs, qui imitent parfaitement l'effet du crayon sur le papier. Parmi les nombreuses fonctionnalités proposées, on retrouve des pinceaux innovants tels que les « éclaboussures » et les pinceaux « fluide », qui permettent une créativité débridée. Les pinceaux « éclaboussures », par exemple, permettent de créer des éclats d'encre en faisant passer le stylet à environ 12 mm de l'écran et en appuyant deux fois dessus, ajoutant ainsi une dimension ludique et interactive à l'œuvre. L'application propose également une gamme de textures réalistes, imitant le papier, la soie d'or, le papier de riz ou encore la roche, afin d'offrir une sensation authentique de création, comme si l'on dessinait sur du vrai papier. Enfin, grâce au moteur de peinture FangTian Painting Engine 2.0, les utilisateurs bénéficient de toiles ultra-larges en 8K et de multiples couches en haute résolution.

L'ambition de GoPaint est de libérer l'artiste qui sommeille en chacun de nous, en permettant à chacun de créer des œuvres d'art numériques avec des toiles et des pinceaux variés, qu'il s'agisse d'encre, de peinture à l'huile ou d'aquarelle.

Au cours de l'atelier, chaque participant a pu expérimenter l'application GoPaint sur les dernières générations de tablettes Huawei, la HUAWEI MatePad Pro 12.2 et la HUAWEI MatePad 12X, toutes deux dotées d'un écran PaperMatte. Cette technologie d'écran, développée par Huawei, recrée une sensation de travail et de divertissement aussi naturelle que sur du papier, offrant ainsi une expérience de création fluide et authentique.

Le HUAWEI Flagship Store Opéra Paris, un lieu emblématique de la marque situé au cœur de la capitale depuis 2020, reste fidèle à son engagement d'offrir des expériences enrichissantes à ses consommateurs. En plus de cet atelier de peinture numérique, le magasin propose des événements exclusifs, tels que des initiations à l'art numérique avec GoPaint, des expériences photographiques avec HUAWEI XMAGE ou encore des événements sportifs avec l'ambassadeur international Sir Mo Farah. En s'appuyant sur la force de ce lieu emblématique et sur les avancées technologiques de Huawei, la marque poursuit son objectif d'offrir des expériences uniques en lien avec l'art, la photographie, le sport et la santé.

La boutique HUAWEI Flagship Store Opéra ne se limite pas à offrir des expériences immersives, elle met également à disposition un service après-vente complet. Un bureau dédié, situé au sein même du magasin, est ouvert du lundi au samedi, avec une équipe prête à accueillir les clients et à répondre à toutes leurs demandes.

