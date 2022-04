En partenariat avec Golf Canada, Golf junior communautaire RBC mettra en place les programmes First Tee - Premier départ Canada et Youth on Course dans terrains de golf municipaux et accessibles au public, avec l'objectif d'atteindre 15 terrains participants en 2022. Les terrains ont été choisis non seulement en fonction de l'accessibilité par le transport en commun local et de la proximité des centres communautaires, mais aussi dans un souci de représentation régionale diversifiée.

D'ici 2023, Golf junior communautaire RBC devrait rejoindre plus de 10 000 jeunes qui, grâce au déploiement des programmes First Tee - Premier départ Canada et Youth on Course, pourront pratiquer le golf au coût de 5 $ par partie sur certains terrains à l'échelle du pays.

Lieux où Golf junior communautaire RBC est offert :

Chedoke Golf Club - Hamilton ( Ontario )

( ) Club de Golf Municipal Dallaire - Rouyn-Noranda (Québec)

(Québec) Club de Golf Les Rivières - Trois-Rivières (Québec)

Humber Valley Golf Course - Etobicoke ( Ontario )

( ) Legends on the Niagara - Niagara ( Ontario )

) Mill River Golf Course - Woodstock (Île-du-Prince-Édouard)

(Île-du-Prince-Édouard) Peel Village Golf Course - Brampton ( Ontario )

( ) Tam O'Shanter Golf Course - Scarborough ( Ontario )

( ) Walter Gretzky Municipal Golf Course - Brantford ( Ontario )

( ) Whitewater Golf Club - Thunder Bay ( Ontario )

« RBC, qui soutient le golf et les jeunes depuis longtemps, est fière de lancer Golf junior communautaire RBC, dit Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. Nous croyons que le sport forge le caractère, enseigne de précieuses leçons de vie et favorise l'épanouissement des jeunes. Nous sommes ravis de collaborer avec Golf Canada pour mettre en place partout au pays les programmes First Tee - Premier départ Canada et Youth on Course. »

Les jeunes Canadiens de 5 à 18 ans peuvent profiter des programmes dans les clubs de golf participants. Les établissements participants du Golf junior communautaire RBC collaboreront avec les centres communautaires ou écoles de leur région pour inscrire les jeunes participants. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Golf junior communautaire RBC au https://www.golfcanada.ca/fr/golfjuniorrbc/.

Golf Canada est heureuse d'avoir un partenaire comme RBC qui partage ses valeurs et son souci de favoriser l'accès des jeunes au golf, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés.

« L'enthousiasme avec lequel RBC a financé le progrès du sport en faisant découvrir les installations municipales et accessibles au public à une grande diversité de jeunes golfeurs a été extraordinaire, dit Kevin Blue, directeur en chef du sport de Golf Canada. Golf junior communautaire RBC accélérera la mise en œuvre du programme First Tee - Premier départ Canada à l'échelle du pays et, avec le soutien de RBC, le golf favorisera des aptitudes essentielles et aura un impact positif sur les jeunes Canadiens de tous les milieux. »

Harold Varner III, golfeur professionnel évoluant sur le circuit PGA Tour et membre de l'Équipe RBC, agit à titre de conseiller pour Golf junior communautaire RBC. Il a participé au lancement de l'initiative au parcours de golf Humber Valley Golf à Toronto, l'un des clubs où le Programme était offert en septembre dernier. Il était accompagné de jeunes du Rexdale Boys and Girls Club, auxquels il a offert des conseils pour les aider à atteindre leur plein potentiel, tant sur le terrain que dans la vie de tous les jours. Consultez cet article pour en savoir plus sur le lancement de l'événement ainsi que sur la vision de RBC dans Articles RBC.

« Golf junior communautaire RBC permettra à de nombreux enfants qui ne peuvent actuellement pas jouer au golf de pratiquer ce sport et de profiter de tous ses bienfaits, explique Harold Varner III, ambassadeur de l'Équipe RBC. J'adore faire découvrir le golf aux jeunes. Je suis ravi de parrainer cette initiative qui offrira aux jeunes du Canada une chance égale de pratiquer le sport que j'aime. »

Outiller les jeunes est pour RBC une façon importante de concrétiser sa raison d'être : contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Dans le cadre d'Objectif avenir RBC, l'engagement de 500 millions de dollars de la banque visant à aider les jeunes Canadiens à se préparer aux emplois de demain, 50 millions de dollars seront versés en financement ciblé d'ici 2025 afin d'offrir à 25 000 jeunes noirs, autochtones ou de couleur des moyens significatifs et transformateurs de prospérer. De plus, grâce aux tournois RBC Heritage et Omnium canadien RBC, RBC a contribué à amasser plus de 35 millions de dollars au bénéfice d'organismes caritatifs du Canada et des États-Unis.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

À propos de Golf Canada

Golf Canada, Fédération nationale de sport et organisme directeur du golf au Canada, représente près de 270 000 golfeurs et 1 400 clubs membres partout au pays. Fière membre du Comité olympique canadien, Golf Canada a pour vision de devenir un chef de file mondial dans le domaine du golf en réalisant sa mission d'augmenter la participation des Canadiens au golf et de promouvoir l'excellence au jeu. Pour de plus amples renseignements sur les initiatives que prend Golf Canada pour soutenir le golf dans votre collectivité, visitez le site https://www.golfcanada.ca/fr/.

