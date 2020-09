GNR Québec Capital annonce la nomination de Gérard Mounier à titre de président-directeur général

- Une expérience de plus de 30 ans en matière de financement de projets dans le secteur des infrastructures d'énergie renouvelable

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - GNR Québec Capital S.E.C. (" GNR Québec Capital "), un fonds d'investissement visant à accroître la transformation des déchets en gaz naturel renouvelable (GNR) dans la province de Québec, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Gérard Mounier au poste de président-directeur général de Gestion GNR Québec Capital Inc.

Issu d'un partenariat annoncé le 1er juin dernier entre Xebec Adsorption Inc. (TSXV: XBC) (Xebec), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, et le Fonds de solidarité FTQ (Fonds), GNR Québec Capital est un fonds novateur offrant aux promoteurs et aux partenaires l'accès au capital et à l'expertise nécessaires pour développer et exploiter des installations qui traitent et transforment les déchets organiques en gaz naturel renouvelable et en biofertilisants.

« Je suis particulièrement fier de me joindre à l'équipe de GNR Québec Capital et d'apporter ainsi ma contribution au développement de ce nouveau joueur dans le secteur des énergies renouvelables. Ensemble, je suis convaincu que nous allons bâtir une entreprise qui deviendra un important vecteur de croissance sur le marché du gaz naturel renouvelable au Québec », a déclaré Gérard Mounier, président-directeur général de Gestion GNR Québec Capital Inc.

« Le gaz naturel renouvelable est appelé à jouer un rôle important dans la transition énergétique. En tant que co-fondateur de GNR Québec Capital, nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'expérience de Gérard Mounier pour développer ce secteur au Québec », a poursuivi Christian G. Brosseau, vice-président aux investissements, Capital structurant, énergie et environnement, au Fonds de solidarité FTQ.

« Nous sommes ravis d'accueillir Gérard dans l'équipe de gestion de ce nouveau fonds d'investissement au Québec. Ses compétences et son expérience professionnelle en financement de projets et d'infrastructures en énergie renouvelable permettront d'accélérer le déploiement de solutions permettant de diminuer l'empreinte carbone du Québec et favoriser l'économie circulaire par une meilleure gestion des déchets organiques. Le Fonds GNR Québec Capital est un véhicule d'investissement unique en son genre au Québec et au Canada et Gérard est la bonne personne pour faire avancer cette initiative », a déclaré M. Kurt Sorschak, président du conseil d'administration et président et chef de la direction de Xebec.

Un cadre expérimenté dans le secteur des infrastructures

Avant sa nomination, Gérard Mounier occupait le poste de conseiller stratégique au sein de l'équipe de droit des affaires et coresponsable du groupe Infrastructure chez Lavery, un important cabinet d'avocats au Québec. À ce titre, il a conseillé des fonds de pension et des multinationales au Canada en financement de projet dans les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de la biomasse et des biocarburants.

Auparavant, chez Desjardins marchés des capitaux, il a géré le financement de projets d'une valeur de 20 à 250 millions de dollars. Il a notamment été impliqué dans 19 projets qui ont permis de déployer près d'un milliard de dollars de capital. Il a également occupé des postes de direction chez Banque Laurentienne, BNP Paribas, la Banque Royale du Canada ainsi que le Crédit Lyonnais.

Gérard Mounier est détenteur d'une maîtrise de l'Institut Supérieur de Gestion à Paris. Il est également membre du conseil d'administration de Nergica (centre de recherche appliquée qui stimule l'innovation en matière d'énergies renouvelables), du Conseil des infrastructures et du Cercle de la finance internationale de Montréal.

