TORONTO, le 3 août 2023 /CNW/ - Jennifer Sinopoli, vice-présidente exécutive et chef de la distribution pour Gestion mondiale d'actifs CI (GMA CI), ainsi que des membres de l'équipe de GMA CI, se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement du FNB marché monétaire CI (CMNY) et du FNB marché monétaire É.-U. (UMNY.U).

GMA CI ouvre les marchés Jeudi 3 août 2023

L'objectif de placement de ces fonds est de générer un revenu en dégageant le meilleur taux de rendement possible sans compromettre la préservation du capital et la liquidité.

GMA CI est le cinquième fournisseur de FNB en importance au Canada, avec environ 19 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans plus de 130 FNB (au 30 mars 2023). La gamme de FNB de GMA CI est très diversifiée et comprend des mandats de bêta, de bêta intelligent, de répartition d'actifs, de volatilité gérée, de gestion active, d'alternatives liquides, d'actifs numériques, d'options d'achat couvertes et d'ESG, ainsi que d'autres mandats thématiques.

Gestion mondiale d'actifs CI est un nom commercial de CI Investments Inc.

