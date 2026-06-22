GLOBAL X LANCE UN CONCOURS POUR GAGNER UNE BARRE D'ARGENT DE 1 KG

TORONTO, le 22 juin 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») est heureuse d'annoncer le lancement d'un concours (le « concours ») offrant à un Canadien chanceux la chance de gagner une barre d'argent d'un kilogramme (« KG »), d'une valeur d'environ 3 500 $ CA. Le concours, ouvert à tous les résidents canadiens admissibles ayant l'âge de la majorité (comme défini dans le règlement du concours), se déroule du 22 juin 2026 au 4 août 2026, date à laquelle le gagnant sera tiré au sort et annoncé le 5 août 2026.

Vous pouvez participer au concours à l'adresse globalx.ca/silver-bar-contest, où les participants peuvent s'inscrire avec leur courriel pour avoir une chance de gagner. Les participants seront abonnés à la liste de courriels de Global X et recevront des recherches et des renseignements organisés, y compris sur le marché mondial des matières premières de la part de l'équipe d'investissement et de recherche de Global X. Tous les détails sur l'admissibilité au concours, les règlements et les modalités sont disponibles à l'adresse suivante : globalx.ca/silver-bar-contest.

Le lancement du concours coïncide avec le lancement récent de six nouveaux FNB par Global X, dont une série de FNB tout-en-un de producteurs de matières premières et trois nouveaux FNB de mineurs d'argent, ce qui renforce la position de la société en tant que berceau de l'une des plus grandes gammes de FNB axés sur les matières premières au Canada.

« L'argent occupe un espace fascinant et souvent sous-estimé dans l'investissement - en partie comme métal précieux et en partie en tant qu'intrant industriel essentiel », a déclaré Stephanie Wolfe, vice-présidente directrice et cheffe du marketing chez Global X. « Ce concours est l'occasion pour les Canadiens de mettre la main à la pâte avec de l'argent - littéralement - tandis que nous partageons certaines des recherches captivantes que notre équipe a menées sur le secteur des matières premières. Nous sommes ravis d'interagir avec les investisseurs et de montrer l'étendue des façons dont les Canadiens peuvent élargir leurs portefeuilles grâce aux FNB d'argent et de matières premières offerts par Global X. »

De nouveaux FNB sont célébrés par le concours

Le concours met en lumière le lancement récent (en mai 2026) par Global X de six nouveaux FNB dans le secteur de l'argent et des matières premières :

Ces nouveaux fonds s'ajoutent à l'une des plus grandes gammes de FNB axés sur les matières premières au Canada. La gamme actuelle de matières premières et d'argent de Global X comprend le FNB Global X Argent (« HUZ »), qui suit le prix des contrats à terme sur l'argent en dollars canadiens. Au sein de la gamme BetaPro by Global X - une gamme de FNB à effet de levier et à effet de levier inversé - Global X offre le FNB BetaPro Argent haussier quotidien 2x (« SLVU ») et le FNB BetaPro Argent baissier quotidien 2x (« SLVD »), qui offrent une exposition quotidienne à l'argent à effet de levier et à effet de levier inversé pour les négociateurs avertis.

Détails du concours

Ouvert aux résidents canadiens admissibles qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence. Les conseillers financiers ne sont pas autorisés à participer au concours. Veuillez consulter le règlement du concours pour en savoir plus.

aux résidents canadiens admissibles qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence. Les conseillers financiers ne sont pas autorisés à participer au concours. Veuillez consulter le règlement du concours pour en savoir plus. Comment s'inscrire : Consultez le site globalx.ca/silver-bar-contest et inscrivez-vous avec une adresse courriel valide. Une inscription par personne. Aucun achat n'est requis.

: Consultez le site globalx.ca/silver-bar-contest et inscrivez-vous avec une adresse courriel valide. Une inscription par personne. Aucun achat n'est requis. Lancement du concours : 22 juin 2026

: 22 juin 2026 Clôture du concours : 4 août 2026

: 4 août 2026 Annonce du gagnant : 5 août 2026

: 5 août 2026 Nombre et valeur du prix : Une (1) barre d'argent d'un kilogramme, d'une valeur au détail approximative de 3 500 $ CA.

: Une (1) barre d'argent d'un kilogramme, d'une valeur au détail approximative de 3 500 $ CA. Chances de gagner un prix : Les chances de gagner dépendent du nombre total de participations admissibles reçues pendant la période du concours.

Le règlement complet du concours, les FAQ et les modalités sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.globalx.ca/silver-bar-contest/contest-rules-terms-conditions.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 55 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 155 FNB négociés sur les principaux marchés boursiers canadiens. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Demandes de renseignements des investisseurs :

Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au (416) 933-5745

[email protected]

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement qui sont assorties d'un effet de levier et sont capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire soit en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous soit retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Chacun des CMCL et SVCL (collectivement appelés les « FNB alternatifs ») est un « fond à rendement amélioré » tel que défini dans le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement (le « Règlement 81-102 »). Ces fonds peuvent utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement conventionnels, comme la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, la capacité d'emprunter de l'argent, de vendre à découvert au-delà des limites prescrites pour les fonds communs de placement conventionnels et d'utiliser un effet de levier pouvant atteindre 300 % de la valeur nette de l'actif. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des FNB alternatifs, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions de ces FNB alternatifs perde de sa valeur. Les FNB alternatifs respecteront toutes les exigences du Règlement 81-102, car ces exigences peuvent être modifiées par une dispense obtenue au nom du FNB.

SLVX (le « FNB Indice de Solactive ») ne fait pas l'objet de commandite, de promotion, de vente ou de soutien de toute autre manière par Solactive. Il n'offre pas non plus de garantie ou d'assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice sous-jacent et/ou du nom commercial de l'indice ou du prix de l'indice, à tout moment ou à tout autre égard. L'indice sous-jacent est calculé et publié par Solactive. Solactive ne ménage aucun effort pour s'assurer que l'indice sous-jacent est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'émetteur, le FNB Indice de Solactive, ou le gestionnaire, Solactive n'a aucune obligation de signaler des erreurs dans l'indice sous-jacent aux tiers, y compris, sans s'y limiter, aux investisseurs et aux intermédiaires financiers du FNB Indice de Solactive. Ni la publication de l'indice sous-jacent par Solactive, ni l'octroi de licences pour l'indice sous-jacent ou le nom commercial de celui-ci aux fins d'utilisation en lien avec le FNB Indice de Solactive ne constituent une recommandation de Solactive d'investir des capitaux dans le FNB Indice de Solactive, et ne représentent d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive à l'égard de tout investissement dans le FNB Indice de Solactive.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être, interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Le CONCOURS GLOBAL X SILVER BAR (le « concours ») est commandité et administré par Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « commanditaire »). En s'inscrivant, chaque participant accepte d'être lié par les présents règlement et réglementations officiels du concours (le « règlement ») et par les décisions du commanditaire, qui sont définitives et exécutoires pour toutes les questions liées au concours. Aucun achat ni aucun paiement n'est requis pour participer au concours ou gagner un prix. Vous n'avez pas besoin d'être un client ou un investisseur de Global X, ni de détenir un produit de Global X, pour participer ou gagner.

Le concours est ouvert uniquement aux personnes qui, au moment de leur participation, sont des résidents autorisés du Canada et ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence. Les conseillers financiers et les employés de Global X Canada, entre autres, sont exclus du concours. Le concours est nul là où la loi l'interdit.

Le concours commence le 22 juin 2026, à minuit, heure de l'Est (« HE »), et se termine le 4 août 2026, à 23 h 59, HE. Il y a un (1) prix à gagner : une (1) barre d'argent d'un kilogramme (1 000 grammes). Une question réglementaire est requise. Les chances de gagner dépendent du nombre total de participations admissibles reçues pendant la période du concours.

Pour connaître toutes les règles et renseignements complets sur l'inscription, veuillez consulter les règlement et modalités du concours.

Les participants seront également sélectionnés automatiquement pour recevoir des communications supplémentaires de la part de Global X qui dépassent la portée et la période du présent concours, y compris des renseignements sur les produits, les initiatives et d'autres renseignements promotionnels de Global X qui pourraient intéresser les investisseurs. Les participants peuvent se désabonner des communications de marketing de Global X en tout temps en utilisant le [lien de désabonnement] inclus dans ce courriel ou en communiquant avec notre service à la clientèle au 1 866 641-5739, au (416) 933-5745 ou à [email protected].

Le désabonnement des communications marketing n'aura aucune incidence sur une participation soumise avant le désabonnement. Le Commanditaire traitera les renseignements personnels conformément à la législation canadienne sur la protection des renseignements personnels applicable et à sa Politique sur la protection des renseignements personnels, disponible à l'adresse www.globalx.ca.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

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SOURCE Global X Investments Canada Inc.

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