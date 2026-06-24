GLOBAL X ANNONCE LES DISTRIBUTIONS TRIMESTRIELLES, MENSUELLES ET BI-MEUSUELLES À VENIR DE JUIN 2026 POUR SA GAMME DE FNB

TORONTO, le 24 juin 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a le plaisir d'annoncer les montants des distributions par titre (les « distributions ») pour ses fonds négociés en bourse (les « FNB »). Les distributions relatives aux titres de chaque FNB seront versées à la date de paiement indiquée dans les tableaux ci-dessous, (à l'exception du tableau I B), ou aux alentours de celle-ci, soit en espèces, soit, si le porteur de titres est inscrit au régime de réinvestissement des dividendes du FNB concerné, sous forme de réinvestissement de ces distributions dans des titres supplémentaires du FNB applicable.

Pour les FNB énumérés au tableau I B, les distributions devraient être versées par l'émission de parts supplémentaires qui sont automatiquement consolidées immédiatement après la distribution (les « parts accumulées »). Par conséquent, les distributions afférentes aux parts accumulées devraient être automatiquement réinvesties dans des parts accumulées supplémentaires du FNB concerné. Immédiatement après chaque distribution de ce type, les parts accumulées feront l'objet d'un regroupement de sorte qu'à l'issue de celui-ci, pourvu que le montant réinvesti n'ait pas été réduit en raison de l'application d'une retenue d'impôt à la source, le nombre de parts accumulées détenues par chaque porteur de parts sera le même qu'immédiatement avant la distribution. Les porteurs de parts non résidents pourraient voir le nombre de parts accumulées réduit en raison de retenues d'impôt à la source.

Tableau I A - Distributions trimestrielles

Symbole

boursier Nom du FNB Date ex-

dividende et

date de

clôture des

registres Jour de

versement Devise Distribution

en espèces

par titre Bourse CNDX FNB Global X Indice S&P/TSX 60 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,21500 $ TSX DIVY FNB Global X Actif dividendes américains 30 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,06000 $ TSX DIVY.U USD 0,06000 $ TSX DLR FNB Global X dollar américain 30 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,10290 $ TSX DLR.U USD 0,10290 $ TSX EAFX FNB Global X Indice MSCI EAFE 30 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,17500 $ CBOE EAFX.U USD 0,17500 $ CBOE ETHI FNB Global X Indice chefs de file mondiaux en matière de durabilité 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,16500 $ TSX HAL FNB Global X Actif dividendes canadiens 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,13000 $ TSX HAZ FNB Global X Actif dividendes mondiaux 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,08960 $ TSX HMMJ FNB Global X Indice marijuana sciences de la vie 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,02200 $ TSX HMMJ.U $ CA 0,02200 $ TSX INOC FNB Global X Indice d'actions canadiennes Inovestor 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,04500 $ TSX MEDX FNB Global X Indice de soins de santé mondiaux à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,11000 $ TSX RSSX FNB Global X Indice Russell 2000 30 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,09000 $ CBOE RSSX.U USD 0,09000 $ CBOE UBNK FNB Global X Indice de banques américaines à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,13000 $ TSX USSX FNB Global X Indice S&P 500 30 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,07500 $ TSX USSX.U USD 0,07500 $ TSX

Tableau I B - Distributions réinvesties trimestrielles

Symbole

boursier Nom du FNB Date ex-

dividende et

date de

clôture des

registres Jour de

versement Devise Montant

réinvesti par

titre Bourse CASH.L FNB Global X Épargne à intérêt élevé(1) 25 juin 2026 25 juin 2026 $ CA 0,13630 $ TSX CBIL.L FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois(1) 25 juin 2026 25 juin 2026 $ CA 0,14770 $ TSX UBIL.V FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois(1) 25 juin 2026 25 juin 2026 USD 0,23730 $ TSX UCSH.V FNB Global X Épargne à intérêt élevé $ US(1) 25 juin 2026 25 juin 2026 USD 0,23060 $ TSX

1) La date ex-dividende et la date de clôture des registres pour les fonds CASH.L, CBIL.L, UBIL.V et UCSH.V sont prévues pour le 25 juin 2026.

Tableau II - Distributions mensuelles

Symbole

boursier Nom du FNB Date ex-

dividende et

date de

clôture des

registres Jour de

versement Devise Distribution

en espèces

par titre Bourse AGCC FNB Global X Options d'achat couvertes Argent 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,21500 $ TSX BKCC FNB Global X Options d'achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,14500 $ TSX BKCL FNB Global X Options d'achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,25000 $ TSX BNKL FNB Global X Indice de banques à pondération égale et à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,12000 $ TSX CANL FNB Global X Indice S&P/TSX 60 à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,07500 $ TSX CASH FNB Global X Épargne à intérêt élevé(1) 25 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,07250 $ TSX CBIL FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois(1) 25 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,08070 $ TSX CBIL.U $ CA 0,08070 $ TSX CMCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs de produits de base tout-en-un 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,18500 $ TSX CNCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,08250 $ TSX CNCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,17000 $ TSX CPCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs de cuivre 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,20500 $ TSX EACC FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,14000 $ CBOE EACL FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,17500 $ CBOE EMCC FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,18000 $ CBOE EMCL FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,23000 $ CBOE ENCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,12000 $ TSX ENCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,26500 $ TSX EQCC FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes actions de l'actif 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,17000 $ TSX EQCL FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes actions de l'actif à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,23000 $ TSX GLCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs d'or 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,52500 $ TSX GLCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs d'or à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,44000 $ TSX GRCC FNB Global X Croissance options d'achat couvertes de répartition de l'actif 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,16500 $ TSX HAB FNB Global X Actif obligations de sociétés 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,03370 $ TSX HAD FNB Global X Actif obligations canadiennes 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,02780 $ TSX HAF FNB Global X Actif revenu fixe mondial 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,02890 $ TSX HBAL FNB Global X Répartition équilibrée de l'actif 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,03500 $ TSX HBNK FNB Global X Indice de banques canadiennes à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,09500 $ TSX HCON FNB Global X Répartition conservatrice de l'actif 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,03500 $ TSX HEQL FNB Global X Répartition toutes actions de l'actif à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,06000 $ TSX HEQT FNB Global X Répartition de l'actif toutes actions 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,03500 $ TSX HFR FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,02940 $ TSX HGRW FNB Global X Croissance répartition de l'actif 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,05000 $ TSX HGY FNB Global X Revenu sur l'or 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,09500 $ TSX HMP FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,02540 $ TSX HPR FNB Global X Actif actions privilégiées 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,04420 $ TSX HYBR FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,04620 $ TSX LPAY FNB Global X Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur 30 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,14500 $ TSX LPAY.U USD 0,14500 $ TSX MPAY FNB Global X Titres du Trésor américain à moyen terme à rendement supérieur 30 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,12200 $ TSX MPAY.U USD 0,12200 $ TSX NRGY FNB Global X Indice de pétrole et gaz canadiens à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,07500 $ TSX PAYL FNB Global X Obligations gouvernementales à long terme à rendement supérieur 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,12500 $ TSX PAYM FNB Global X Obligations gouvernementales à moyen terme à rendement supérieur 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,10500 $ TSX PAYS FNB Global X Obligations gouvernementales à court terme à rendement supérieur 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,08000 $ TSX PPLN FNB Global X Indice pipelines canadiens à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,05000 $ TSX QQCC FNB Global X Options d'achat couvertes NASDAQ-100 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,13000 $ TSX QQCC.U $ CA 0,13000 $ TSX QQCL FNB Global X Options d'achat couvertes NASDAQ-100 à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,31000 $ TSX REIT FNB Global X Indice de FPI canadiennes à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,08500 $ TSX RING FNB Global X Indice de télécommunications canadiennes à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,09000 $ TSX RNCC FNB Global X Options d'achat couvertes de télécommunications canadiennes à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,20000 $ TSX RNCL FNB Global X Options d'achat couvertes de télécommunications canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,24000 $ TSX RSCC FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,21000 $ CBOE RSCC.U $ CA 0,21000 $ CBOE RSCL FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,34500 $ CBOE SAFE FNB Global X Indice d'assurances canadiennes à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,06500 $ TSX SPAY FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur 30 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,09500 $ TSX SPAY.U USD 0,09500 $ TSX SVCC FNB Global X Options d'achat couvertes de sociétés minières d'argent 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,20000 $ TSX TLTX FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 20 ans et plus 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,19600 $ TSX TLTX.F $ CA 0,19100 $ TSX TLTX.U USD 0,19300 $ TSX TSTX FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 1-3 ans 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,16800 $ TSX TSTX.F $ CA 0,16400 $ TSX TSTX.U USD 0,16600 $ TSX UBIL.U FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois(1) 29 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,12620 $ TSX UCSH.U FNB Global X Épargne à intérêt élevé $ US(1) 29 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,12500 $ TSX URCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'uranium 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,22500 $ TSX USCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines à grande capitalisation 30 juin 2026 8 juillet 2026 USD 0,12000 $ TSX USCC.U USD 0,12000 $ TSX USCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines à grande capitalisation et à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,23500 $ TSX UTIL FNB Global X Indice services publics canadiens à pondération égale 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,08000 $ TSX

1) La date ex-dividende et la date de clôture des registres pour les fonds CASH, CBIL, CBIL,U, UBIL.U, et UCSH.U sont prévues pour le 25 juin 2026.

Tableau III - Distributions bimensuelles

Symbole

boursier Nom du FNB Date ex-

dividende et

date de clôture

des registres Jour de

versement Devise Distribution

en espèces

par titre Bourse BCCC FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,15000 $ CBOE BCCC.U $ CA 0,15000 $ CBOE BCCC FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin 15 juillet 2026 22 juillet 2026 $ CA 0,15000 $ CBOE BCCC.U $ CA 0,15000 $ CBOE BCCL FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,17000 $ CBOE BCCL.U $ CA 0,17000 $ CBOE BCCL FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin à rendement amélioré 15 juillet 2026 22 juillet 2026 $ CA 0,17000 $ CBOE BCCL.U $ CA 0,17000 $ CBOE CMCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions tout-en-un de producteurs de produits de base à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,11600 $ TSX CMCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions tout-en-un de producteurs de produits de base à rendement amélioré 15 juillet 2026 22 juillet 2026 $ CA 0,11600 $ TSX SVCL FNB Global X Options d'achat couvertes de sociétés minières d'argent à rendement amélioré 30 juin 2026 8 juillet 2026 $ CA 0,12500 $ TSX SVCL FNB Global X Options d'achat couvertes de sociétés minières d'argent à rendement amélioré 15 juillet 2026 22 juillet 2026 $ CA 0,12500 $ TSX

Les distributions des FNB varieront d'une période à l'autre. Pour en savoir plus sur les distributions, veuillez consulter le site www.GlobalX.ca.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 55 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 160 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de I billion de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement qui sont assorties d'un effet de levier et sont capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire soit en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous soit retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Le versement des distributions, le cas échéant, n'est pas garanti et peut fluctuer à tout moment. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds négocié en bourse (« FNB »). Si les distributions versées par le FNB sont supérieures au rendement de ce dernier, les distributions versées peuvent inclure un remboursement de capital et l'investissement initial de l'investisseur diminuera. Un remboursement de capital n'est pas imposable pour l'investisseur, mais il réduit généralement le prix de base rajusté des titres détenus à des fins fiscales. Les distributions sont versées à la suite de gains en capital réalisés par un FNB, et les revenus et dividendes gagnés par un FNB sont imposables pour l'investisseur dans l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté de l'investisseur sera réduit du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté de l'investisseur est inférieur à zéro, celui-ci réalisera des plus-values égales au montant inférieur à zéro. Les dates de distribution futures peuvent être modifiées à tout moment. Pour tenir compte du fait que ces distributions ont été attribuées aux investisseurs à des fins fiscales, les montants de ces distributions doivent être ajoutés au prix de base rajusté des parts détenues. La caractérisation des distributions, le cas échéant, à des fins fiscales (dividendes, autres revenus, plus-values, etc.) ne sera connue avec certitude qu'après la fin de l'année d'imposition du FNB. Par conséquent, les investisseurs seront informés de la caractérisation fiscale après la fin de l'exercice et non lors de chaque distribution, le cas échéant. À des fins fiscales, ces montants seront déclarés chaque année par les courtiers sur les relevés fiscaux officiels. Reportez-vous à la politique de distribution du FNB applicable dans le prospectus pour obtenir de plus amples renseignements.

Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, TSX, NASDAQ, MX Group ou Morningstar et leurs sociétés affiliées et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des FNB Global X. Toutes les marques de commerce et de service sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des propriétaires de ces fonds ou de leurs sociétés affiliées ne parraine, approuve, vend, assure la promotion ou émet de déclaration quant à la pertinence d'un placement dans les FNB Global X. Des renseignements complets sur la marque de commerce et la marque de service sont disponibles à l'adresse https://www.globalx.ca/disclaimers.

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Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

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