TORONTO, le 1er juin 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) annonce qu'à compter du 1er juillet 2026 ou vers cette date, Mirae Asset Global Investments (USA) LLC (« Mirae Asset USA ») assumera le rôle de sous-conseiller du FNB Global X Actif dividendes canadiens (HAL) et du FNB Global X Actif dividendes mondiaux (« HAZ » et, ensemble, les « FNB »).

De plus, à compter du 1er juillet 2026, Global X réduira également les frais de gestion de ces FNB. Les noms, les symboles et les objectifs de placement des FNB demeureront inchangés.

Dans le cadre de son mandat de sous-conseiller, Mirae Asset USA tirera parti des services de modèle quantitatif de WealthSpot LLC (« WealthSpot »), une société affiliée à Mirae Asset USA, et du gestionnaire. Ces modèles intègrent des techniques d'apprentissage automatique, y compris l'apprentissage profond. Cette analyse axée sur l'IA, combinée à la surveillance humaine, vise à générer des rendements pour les porteurs de parts.

En plus des prochains mandats de sous-conseiller pour HAZ et HAL, Mirae Asset USA est également le sous-conseiller du FNB Global X Actif dividendes américains (« DIVY »), qui a été lancé le 27 mai 2026. La technologie de WealthSpot est également utilisée par Mirae Asset USA dans le cadre de ses mandats de sous-conseiller, y compris aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'assumer le rôle de sous-conseiller de ces fonds, en utilisant la technologie exclusive d'intelligence artificielle de WealthSpot et l'expertise approfondie en gestion de portefeuille de leurs porteurs de parts, a déclaré Ryan Coyle, gestionnaire de portefeuille principal chez Mirae Asset USA. L'accent que nous mettons sur le rendement total, ainsi que notre expérience des stratégies de dividendes, sera un solide complément à la gestion continue de ces FNB. »

Les FNB reposent tous deux sur des mandats de gestion active axés sur les dividendes, avec des actifs sous gestion combinés de plus de 650 millions de dollars, au 30 avril 2026. De plus amples renseignements sur le FNB sont présentés dans le tableau ci-dessous. Aucun changement n'est apporté aux noms, aux symboles ou aux objectifs de placement des FNB en lien avec le changement de sous-conseiller. De plus amples renseignements sur le changement de sous-conseiller seront fournis dans une modification au prospectus des FNB.

Nom du

FNB Symbole Objectif de placement Frais de

gestion

actuels Nouveaux

frais

de gestion FNB Global X Actif dividendes canadiens HAL HAL vise à obtenir des rendements totaux à long terme composés d'un revenu de dividendes régulier et d'une croissance du capital à long terme. HAL investit principalement dans des titres de participation de sociétés nord-américaines dont le rendement en dividendes est supérieur à la moyenne. 0,55 % 0,35 % FNB Global X Actif dividendes mondiaux HAZ HAZ vise à obtenir des rendements à long terme composés d'un revenu de dividendes régulier et d'une croissance modeste du capital à long terme. HAZ investit principalement dans des actions et des titres de participation de sociétés exerçant des activités n'importe où dans le monde. 0,65 % 0,50 %

Depuis leur création en 2010, les deux FNB ont été gérés par Guardian Capital LP (« Guardian Capital »), un gestionnaire d'actifs basé à Toronto. Guardian Capital cessera d'agir comme sous-conseiller de ces FNB à la fermeture des bureaux le 30 juin 2026.

« Aujourd'hui, nous accueillons l'avenir de ces FNB avec Mirae Asset USA et WealthSpot, a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. Son équipe de gestion de portefeuille chevronnée et innovante tire parti de technologies d'IA de pointe et s'appuie sur l'expertise et la portée de Mirae Asset USA, fortes de mille milliards de dollars. Les investisseurs du HAL et du HAZ continueront de profiter de l'offre de Global X, soit une approche intelligente et différenciée de l'investissement en dividendes, capable de soutenir la croissance et les besoins en revenu de leur portefeuille, désormais à un coût d'investissement plus faible que jamais. »

Pour en savoir plus sur le FNB HAL, consultez le site www.GlobalX.ca/product/HAL.

Pour en savoir plus sur le FNB HAZ, consultez le site www.GlobalX.ca/product/HAZ.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 55 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 155 FNB négociés sur les principaux marchés boursiers canadiens. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire soit en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous soit retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

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