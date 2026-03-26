TORONTO, le 26 mars 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est heureuse d'annoncer le lancement du FNB Global X Indice NYSE-100 (« NYSX.U » ou le « FNB »). Les actions du FNB commenceront à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole boursier NYSX.U.

NYSX.U offre une exposition ciblée aux 100 principales entreprises technologiques et entreprises en croissance axées sur la technologie cotée aux États-Unis en suivant l'indice NYSE®-100 nouvellement créé, qui sélectionne des sociétés cotées à toutes les bourses américaines pour englober à la fois les entreprises technologiques de base et les entreprises technologiques des leaders dans certains sous-secteurs.

En sélectionnant des membres des trois principales bourses américaines et en intégrant un cadre sectoriel élargi, NYSX.U vise à offrir une approche plus complète et intentionnelle de l'exposition à la technologie que les références actuelles qui suivent les entreprises technologiques ou entreprises en croissance traditionnelles.

Le lancement de NYSX.U à la TSX coïncide avec le lancement de la même stratégie aux États-Unis à la Bourse de New York (« NYSE ») par Global X Management Company LLC (« FNB Global X »), la société établie aux États-Unis, une filiale de Global X au Canada. D'autres inscriptions sont prévues dans d'autres régions, dont l'Europe et l'Asie, en tirant parti de la plateforme mondiale de FNB de Mirae Asset Financial Group (« Mirae Asset ») et de la collaboration interrégionale pour offrir les mêmes expositions novatrices aux investisseurs, dans le monde entier.

« Avec NYSX.U, nous offrons aux investisseurs canadiens une source différenciée d'exposition à la croissance à grande capitalisation aux États-Unis, axée sur les entreprises qui dirigent et favorisent les changements technologiques », a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. « Ce FNB est également un excellent exemple de la façon dont la plateforme mondiale de FNB de Mirae Asset peut développer et offrir de nouvelles idées sur tous les marchés, en s'appuyant sur l'expertise partagée de nos équipes dans le monde entier. Ce type de collaboration interrégionale nous aide à offrir des solutions plus pertinentes et axées sur les investisseurs au Canada dans le cadre d'un déploiement mondial plus vaste. »

De plus amples renseignements sur le NYSX.U sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Nom du FNB Devise Type de

part Symbole

boursier Exposition

cible Bourse Frais de

gestion FNB Global X

Indice NYSE-

100 Dollar

américain Parts

en $ US NYSX.U Indice

NYSE®-100 TSX 0,09 %¹ Dollar

canadien Parts en

$ CA NYSX

¹ Plus les taxes de vente applicables.

À propos de l'indice NYSE®-100

L'indice NYSE®-100 est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante, fondé sur des règles et conçu pour suivre le rendement des titres cotés en bourse aux États-Unis de 100 sociétés technologiques et sociétés en croissance axées sur les technologies à forte capitalisation négociées activement dans de multiples secteurs.

« NYSX.U reflète une façon plus moderne de penser à l'exposition à la technologie », a déclaré Rohit Mehta. « Plutôt que de se fier uniquement aux étiquettes sectorielles traditionnelles, l'indice NYSE® 100 est conçu pour se concentrer sur ce que les entreprises font réellement et sur la façon dont elles participent à l'innovation, aidant les investisseurs à accéder aux entreprises qui sont à l'origine des changements technologiques, même lorsque les anciens systèmes de classification ne couvrent pas entièrement cela. »

L'indice sélectionne des sociétés cotées à la Bourse de New York, aux indices NYSE American, NYSE Arca, Nasdaq et Cboe BZX, comme déterminé par ICE Data Indices, LLC, afin de cibler à la fois les entreprises technologiques de base et les chefs de file axés sur la technologie. Pour être prises en considération aux fins d'inclusion, les entreprises doivent être classées dans le secteur des technologies ou certaines sous-industries dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, des services financiers et des médias et communications.

Les sociétés sont classées en fonction d'une combinaison pondérée de la capitalisation boursière complète de chacune, de la valeur de négociation quotidienne moyenne, du ratio cours/chiffre d'affaires et de la croissance des ventes nettes sur un an.

Le FNB a conclu son offre initiale de parts à son courtier désigné à la clôture des marchés et commencera à se négocier aujourd'hui à la TSX.

Pour de plus amples informations sur NYSX.U, veuillez consulter : www.GlobalX.ca/Product/NYSX-U.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 150 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Demandes de renseignements des investisseurs :

Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745

[email protected]

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Source : ICE Data Indices, LLC (« ICE Data »). L'indice NYSE-100 (« indice ») est utilisé aux présentes avec autorisation. « NYSE 100 Index SM/® » est un service/une marque de commerce de ICE Data ou de ses sociétés affiliées. BofA® est une marque de commerce déposée de Bank of America Corporation avec l'autorisation de Bank of America Corporation et de ses sociétés affiliées (« BofA ») et ne peut être utilisé sans l'approbation écrite préalable de BofA. Global X Investments Canada Inc. a obtenu les droits d'utilisation de ces marques de commerce, ainsi que ceux de l'indice à des fins d'utilisation dans le cadre du FNB Global X Indice NYSE-100 (le « produit »). Ni Global X Investments Canada Inc. ni le produit, le cas échéant, ne sont parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par ICE Data, ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs tiers (« ICE Data et ses fournisseurs »). ICE Data et ses fournisseurs ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie quant à la possibilité d'investir dans des titres en général, dans le produit en particulier ou dans le FNB, ou à la capacité de l'indice à suivre la performance générale du marché. La performance passée d'un indice n'est pas un indicateur ou une garantie de ses résultats futurs.

ICE DATA ET SES FOURNISSEURS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET NE FONT AUCUNE DÉCLARATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIER CONCERNANT LES INDICES OU TOUTE DONNÉE OU INFORMATION QUI Y EST INCLUSE OU RATTACHÉE OU QUI EN EST DÉRIVÉE (LES « DONNÉES DES INDICES »). ICE DATA ET SES FOURNISSEURS NE SERONT ASSUJETTIS À AUCUNS DOMMAGES-INTÉRÊTS NI À AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE CARACTÈRE ADÉQUAT, L'EXACTITUDE, LA PERTINENCE OU L'EXHAUSTIVITÉ DES INDICES ET DES DONNÉES DES INDICES, QUI SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET QUE VOUS UTILISEZ À VOS PROPRES RISQUES.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2026 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président, Communications, Global X Investments Canada Inc., (647) 289-3324, [email protected]