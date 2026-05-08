TORONTO, le 8 mai 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») est heureuse d'annoncer le lancement de parts accumulées (les « parts accumulées ») pour quatre de ses FNB alternatifs au comptant (les FNB « alternatifs au comptant ») à la Bourse de Toronto (« TSX »), à compter du 8 mai 2026.

De plus, Global X annonce une mise à jour du symbole boursier (la « mise à jour du symbole boursier ») pour le FNB Global X Indice intelligence artificielle et technologie (« AIGO »), avec effet à compter du 8 mai 2026. Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements sur la mise à jour du symbole boursier.

Série de parts accumulées pour les FNB « alternatifs au comptant »

Global X élargit sa gamme de FNB « alternatifs au comptant » avec l'ajout de parts d'accumulation, y compris pour le FNB Global X Épargne à intérêt élevé (« CASH »), l'un des FNB alternatifs au comptant en dollars canadiens les plus importants et les plus populaires, avec plus de 6,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

À compter du 8 mai 2026, chacun des FNB « alternatifs au comptant » offrira des parts d'accumulation, dans le cadre desquelles les distributions, le cas échéant, devraient être versées au moins une fois par trimestre, sous la forme d'émissions de parts supplémentaires qui seront automatiquement réinvesties et consolidées. Même si aucun versement en espèces n'est effectué, les investisseurs recevront une déclaration fiscale annuelle comparable à celle des FNB traditionnels avec distributions.

Toutes les parts d'accumulation libellées en dollars canadiens seront identifiées par la mention « .L » dans leur symbole boursier, tandis que toutes les parts d'accumulation libellées en dollars américains seront identifiées par la mention « .V » dans leur symbole boursier.

La liste complète des symboles boursiers pour chaque catégorie de parts des FNB « alternatifs au comptant » est la suivante :

Nom du FNB Devise Classe sociale Symbole

boursier Frais de

gestion

annuels FNB Global X Épargne

à intérêt élevé Dollar canadien Parts de catégorie A CASH 0,10 % Dollar canadien Parts d'accumulation en

dollars canadiens CASH.L 0,10 % FNB Global X Épargne

à intérêt élevé $ US Dollar américain Parts de catégorie A UCSH.U 0,14 % Dollar américain Parts d'accumulation en

dollars américains UCSH.V 0,14 % FNB Global X Bons

du Trésor 0 à 3 mois Dollar canadien Parts de catégorie A CBIL 0,10 % Dollar américain Parts de catégorie A CBIL.U 0,10 % Dollar canadien Parts d'accumulation en

dollars canadiens CBIL.L 0,10 % FNB Global X Bons

du Trésor américain

0 à 3 mois Dollar américain Parts de catégorie A UBIL.U 0,14 % Dollar américain Parts d'accumulation en

dollars américains UBIL.V 0,14 %

« S'appuyant sur l'engagement de longue date de Global X à offrir aux Canadiens des occasions d'adapter leurs portefeuilles à leurs besoins de placement personnels, nous sommes heureux d'offrir des parts d'accumulation dans notre gamme de FNB dits alternatifs au comptant », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur et chef, Gestion et stratégie de placement, Global X. « Les parts de capitalisation peuvent contribuer à améliorer l'efficacité de votre portefeuille de liquidités en réinvestissant automatiquement les revenus, ce qui réduit la charge opérationnelle et peut réduire l'impact négatif sur le rendement lié aux distributions mensuelles en espèces. »

Mise à jour du symbole boursier pour le FNB Global X Indice intelligence artificielle et technologie

À compter du 8 mai, le symbole boursier du FNB Global X Indice intelligence artificielle et technologie, actuellement « AIGO », sera remplacé par « AIQ ». La mise à jour du symbole boursier AIGO est décrite plus en détail dans le tableau ci-dessous :

Nom Symbole

boursier actuel Nouveau

symbole

boursier FNB Global X Indice Intelligence artificielle et

technologie AIGO AIQ

Les objectifs de placement, les stratégies et le nom actuel d'AIGO, comme ils sont décrits dans leur prospectus, demeurent les mêmes. De plus, il n'y aura aucun changement aux numéros CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) d'AIGO en lien avec cette mise à jour de symbole boursier.

Il est prévu que la mise à jour du symbole sera inscrite à la Bourse de Toronto à l'ouverture du marché le 8 mai 2026.

Les investisseurs qui ont des questions au sujet de la mise à jour du symbole boursier décrite dans le présent communiqué sont invités à communiquer avec le gestionnaire à [email protected].

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 150 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement

Indxx est une marque de service d'Indxx, LLC (« Indxx ») et peut être autorisée à être utilisée à certaines fins par le gestionnaire. AIGO n'est pas commandité, endossé, vendu ou promu par Indxx. Indxx ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du symbole AIGO ou à tout membre du public quant à la pertinence d'investir dans des titres en général ou AIGO en particulier. Indxx n'a aucune obligation de tenir compte des besoins du gestionnaire ou des porteurs de parts d'AIGO pour déterminer, composer ou calculer l'indice Indxx Intelligence artificielle et mégadonnées. Indxx n'est pas responsable et n'a pas participé à la détermination du moment, du montant ou du prix des parts à émettre, ni à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle les parts doivent être converties en espèces. Indxx n'a aucune obligation ni responsabilité relativement à l'administration, au marketing ou à la négociation de l'AIGO.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

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1 Analyse des FNB Global X au 17 mars 2026, fondée sur diverses sources.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

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