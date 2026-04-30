TORONTO, le 30 avril 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) est heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement du FNB Global X Indice d'aménagement d'infrastructures États-Unis (« PAVE », « PAVE.U » ou le « FNB »). Les parts du FNB commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX »).

Les États-Unis traversent une phase de croissance majeure pour bâtir les bases matérielles de la prochaine ère de son économie innovante, stimulée surtout par de nouvelles infrastructures d'IA et des installations manufacturières de nouvelle génération. Entre janvier 2025 et la mi-mars 2026, les entreprises américaines ont annoncé des dizaines de nouvelles usines ou projets d'expansion, représentant un potentiel d'investissement de 1,4 billion $ US. ¹

« Le développement des infrastructures demeure une tendance forte à long terme, après des années de dépenses repoussées et face au besoin urgent de moderniser les réseaux de transport, d'énergie et de communications aux États-Unis, a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur, Gestion et stratégie de placement chez Global X. PAVE offre aux investisseurs canadiens une façon simple et économique d'investir dans des entreprises américaines clés de la reconstruction et de la relocalisation, allant des firmes d'ingénierie et de construction aux fabricants de matériaux et d'équipements utilisés dans les grands projets. »

PAVE est la version cotée au Canada du FNB Global X Indice d'aménagement d'infrastructures États-Unis (CBOE BZX : PAVE), qui a été lancé aux États-Unis en 2017 et est devenu l'un des principaux FNB axés sur les infrastructures en Amérique du Nord. Ce lancement au Canada utilise la plateforme mondiale de FNB de Mirae Asset Financial Group pour rendre cette stratégie bien établie accessible aux investisseurs canadiens.

Voici les principaux détails concernant le FNB PAVE :

Nom du FNB Devise Type de part Symbole boursier Exposition

cible Bourse Frais de gestion² FNB Global X

Indice

d'aménagement

d'infrastructures

États-Unis Dollar

américain Parts

en $ US PAVE. U Indice

d'aménagement

d'infrastructures

États-Unis

d'Indxx Bourse de

Toronto 0,49 % Dollar

canadien Parts

en $ CA PAVE

2 Plus les taxes de vente applicables.

PAVE a pour objectif de reproduire, autant que possible et après frais, la performance de l'Indice d'aménagement d'infrastructures États-Unis d'Indxx, qui suit les entreprises américaines liées au développement des infrastructures aux États-Unis. Cela comprend les entreprises impliquées dans la construction et l'ingénierie, la production de matériaux et de composites, le transport de matériaux, ainsi que la fabrication et la distribution d'équipement lourd.

Pour atteindre son objectif de placement, PAVE prévoit d'investir principalement dans le FNB Global X Indice d'aménagement d'infrastructures États-Unis, un fonds négocié en bourse domicilié aux États-Unis et géré par la société affiliée du gestionnaire aux États-Unis. Le FNB n'emploie aucune couverture de change pour ses unités en dollars américains ou canadiens.

La devise de base du FNB est en dollar américain. Le FNB est offert aux investisseurs en dollars canadiens (parts en dollars canadiens) et en dollars américains (parts en dollars américains), ce qui offre une certaine souplesse aux investisseurs qui cherchent à gérer leur exposition aux devises.

Le FNB a conclu son offre initiale de parts à son courtier désigné à la clôture des marchés et commencera à se négocier aujourd'hui à la TSX.

Pour en savoir plus sur le FNB PAVE, consultez le site www.GlobalX.ca/Product/PAVE

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 150 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Indxx est une marque de service d'Indxx, LLC (« Indxx ») et peut être autorisée à être utilisée à certaines fins par le gestionnaire. Le FNB PAVE.U n'est pas commandité, endossé, vendu ou promu par Indxx. Indxx ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du FNB PAVE.U ou à tout membre du public quant à la pertinence d'investir dans des titres en général ou dans PAVE.U en particulier. Indxx n'a aucune obligation de tenir compte des besoins du gestionnaire ou des porteurs de parts du FNB PAVE.U pour déterminer, composer ou calculer l'Indice d'aménagement d'infrastructures États-Unis d'Indxx. Indxx n'est pas responsable et n'a pas participé à la détermination du moment, du montant ou du prix des parts à émettre, ni à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle les parts doivent être converties en espèces. Indxx n'a aucune obligation ni responsabilité relativement à l'administration, au marketing ou à la négociation du PAVE.U.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

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¹ Analyse des FNB Global X au 17 mars 2026, fondée sur diverses sources.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président, Communications, Global X Investments Canada Inc., (647) 289-3324, [email protected]