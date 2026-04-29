TORONTO, le 29 avril 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) est heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement du FNB Global X Indice de technologies spatiales (« ORBX » ou le « FNB »), un FNB conçu pour offrir une exposition ciblée aux entreprises qui stimulent la croissance et la commercialisation de l'économie spatiale mondiale, y compris les technologies et composants spatiaux, les services de lancement et de mise en orbite, l'exploration de l'espace et le tourisme spatial, ainsi que les services de communication et de données par satellite.

Avec le lancement d'aujourd'hui, ORBX est le seul FNB coté en bourse au Canada axé sur l'économie spatiale. Les actions du FNB commenceront à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole boursier ORBX.

L'économie spatiale

L'économie spatiale mondiale était autrefois une frontière spéculative dominée par les gouvernements nationaux, mais elle évolue rapidement vers une occasion de revenus potentielle de 1 billion $ alimentée par l'activité commerciale. Les progrès sur le plan de la technologie de lancement, de la miniaturisation des satellites, des fusées réutilisables, de la robotique et de l'analyse de données ont rendu les applications reposant sur des technologies spatiales plus viables que jamais dans l'histoire.

La technologie de fusée réutilisable a considérablement réduit le coût de mise en orbite, permettant de nouveaux modèles d'affaires dans les services de lancement, les réseaux de satellites et les applications de données et de connectivité en aval. Les satellites actifs en orbite sont passés d'environ 1 000 en 2010 à plus de 12 000 en 2025, et ce chiffre devrait approcher les 100 000 d'ici 2030. D'ici 2035, le marché de l'Internet haut débit par satellite à lui seul devrait afficher une croissance annuelle composée de 16 % pour atteindre environ 100 milliards de dollars.

« Les candidats aux premiers appels publics à l'épargne très en vue et la mission réussie d'Artemis II sont de puissants rappels que l'économie spatiale entre dans une phase plus commerciale, plus visible et plus stable », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur, Gestion et stratégie de placement chez Global X. « L'innovation spatiale est de plus en plus liée à l'infrastructure réelle, y compris les services à large bande mondiaux, les communications sécurisées, l'observation de la Terre, les services de lancement et les composants avancés. ORBX offre aux investisseurs canadiens un moyen ciblé d'accéder aux sociétés ouvertes qui permettent cette croissance dans l'ensemble de la chaîne de valeur spatiale mondiale. »

De plus amples renseignements sur le FNB ORBX sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Devise Type de part Symbole boursier Exposition cible Bourse Frais de gestion FNB Global X Indice de technologies spatiales Dollar

canadien Parts

en $ CA ORBX Indice de technologies spatiales de Global X TSX 0,49 %¹

¹ Plus les taxes de vente applicables.

À propos de l'Indice de technologies spatiales de Global X

Conçu par Mirae Asset Global Indices, l'Indice de technologies spatiales de Global X est un indice fondé sur des règles conçu pour identifier les entreprises spécialisées dans des segments essentiels de l'économie spatiale en amont et en aval. Pour répondre aux critères d'inclusion, les entreprises doivent tirer plus de 50 % de leurs revenus d'un ou de plusieurs des quatre sous-thèmes suivants :

Sous-thème Description Lancement de fusées et fusées réutilisables Les entreprises qui fournissent des systèmes de lancement et une technologie de fusée réutilisable réduisent le coût d'accès à l'espace. Technologies et composants spatiaux Les entreprises qui offrent du matériel, des composants, des logiciels et des analyses essentiels à la mission qui alimentent les opérations spatiales modernes. Services de télécommunications et de données par satellite Les entreprises qui favorisent la connectivité mondiale grâce aux réseaux de satellites, y compris les services à large bande, la technologie GPS, l'observation de la Terre et les communications sécurisées. Transport spatial, tourisme et exploration de l'espace Les entreprises qui mettent sur le marché des infrastructures spatiales pouvant accueillir des humains et des services d'exploration orbitale.

Les composantes de l'indice sous-jacent sont pondérées à l'aide d'une méthodologie de capitalisation boursière modifiée, avec des pondérations de titres individuelles plafonnées à 20 %, gérant le risque de concentration tout en maintenant une exposition importante aux principaux innovateurs dans l'ensemble de la chaîne de valeur spatiale. L'indice est administré et calculé par Mirae Asset Global Index Private Limited, une société affiliée du gestionnaire.

« En tant que chef de file de l'investissement thématique, nous avons lancé ORBX pour offrir une approche purement ludique dans l'ensemble de la chaîne de valeur spatiale aux investisseurs canadiens, ciblant les innovateurs perturbateurs au sein de ce marché en pleine croissance. « ORBX est également un excellent exemple de la façon dont la plateforme mondiale de FNB de Mirae Asset nous permet d'offrir de nouvelles expositions pertinentes au Canada dans le cadre d'un déploiement mondial coordonné », a déclaré Chris McHaney. « En parallèle de son entrée en Bourse aujourd'hui à Toronto, des FNB similaires centrés sur les technologies spatiales, qui sont gérés par les sociétés affiliées de Global X, se négocient également à la Bourse de New York et à la Bourse de Corée, offrant aux investisseurs de tous les continents des occasions d'investir dans la rivalité mondiale dans le domaine spatial, tout en bénéficiant des avantages de l'accessibilité nationale. »

Le FNB a conclu son offre initiale de parts à son courtier désigné à la clôture des marchés et commencera à se négocier aujourd'hui à la TSX.

Pour en savoir plus sur le FNB ORBX, consultez le site www.GlobalX.ca/product/ORBX

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 150 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Mirae Asset Global Index Private Limited (une société affiliée du gestionnaire) détient tous les droits sur la marque de commerce, le nom et la propriété intellectuelle associés à l'indice sous-jacent du FNB ORBX (dans le présent avis de non-responsabilité, l'indice Mirae Asset). Mirae Asset Global Index Private Limited ne prétend pas que l'indice Mirae Asset est exact ou complet, ni que l'investissement dans un indice Mirae Asset ou le FNB ORBX sera rentable ou approprié pour toute personne. L'indice Mirae Asset est administré et calculé par Mirae Asset Global Index Private Limited et Mirae Asset Global Index Private Limited n'est pas responsable des erreurs de calcul de l'indice Mirae Asset. Mirae Asset Global Index Private Limited ne garantit pas que l'indice Mirae Asset ou sa méthodologie sous-jacente sont exacts ou complets.

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