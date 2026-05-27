TORONTO, le 27 mai 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) est heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement du FNB Global X Actif de dividendes américains (« DIVY.U », « DIVY » ou le « FNB »). Les parts du FNB commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX »).

DIVY est un FNB à gestion active axé sur le rendement total pour les actionnaires des sociétés américaines, évaluant à la fois les dividendes et les rachats d'actions plutôt que le rendement en dividendes seulement. Soutenu par une technologie d'IA exclusive, le FNB cible les entreprises qui font preuve de la discipline financière nécessaire pour maintenir et accroître ces rendements au fil du temps. DIVY est sous-conseillé par Mirae Asset Global Investments (USA) LLC (« Mirae Asset USA »)

« Trop de stratégies de dividendes sont toujours à la recherche de rendement et, à notre avis, ce n'est pas le bon point de départ », a déclaré Ryan Coyle, gestionnaire de portefeuille principal chez Mirae Asset USA. « Les entreprises que nous voulons posséder sont celles qui ont la discipline nécessaire pour accroître leurs rendements au fil du temps, et non celles qui ont le rendement le plus élevé aujourd'hui. C'est sous ce prisme que nous procédons à notre examen mensuel du portefeuille, et c'est ce qui, à notre avis, distingue DIVY. »

Dans le cadre de son mandat de sous-conseiller, Mirae Asset USA tire parti des services de modèle quantitatif de sa société affiliée WealthSpot LLC (« WealthSpot »), une société affiliée à Mirae Asset USA, et du gestionnaire.

La stratégie d'intelligence artificielle de WealthSpot évalue environ 1 000 entreprises américaines chaque jour de bourse à l'aide de deux moteurs d'intelligence artificielle indépendants : un moteur de comportement du marché et un moteur Fundamental Insights, qui traite plus de 100 000 points de données par jour. Cette analyse axée sur l'apprentissage automatique, qui intègre des techniques d'apprentissage approfondi, est combinée à la surveillance active des gestionnaires de portefeuille.

La technologie de WealthSpot est également utilisée par Mirae Asset USA dans le cadre d'autres mandats de sous-conseiller, y compris aux États-Unis.

De plus amples renseignements sur le FNB DIVY sont présentés dans le tableau ci-après.

Nom du FNB Devise Type

de part Symbole

boursier Exposition

cible Bourse Frais de

gestion FNB Global X

Actif dividendes

américains Dollar américain Parts en $ US DIVY.U Sociétés

productrices de

dividendes

américains TSX 0,35 %1 Dollar canadien Parts en $ CA DIVY

1 Plus les taxes de vente applicables.

La devise de base du FNB est en dollar américain. Les parts du FNB sont disponibles en dollars canadiens (« parts en dollars canadiens ») et en dollars américains (« parts en dollars américains »). Le FNB n'emploie aucune couverture de change pour ses unités en dollars américains ou canadiens.

« Les investisseurs canadiens recherchent depuis longtemps une exposition de qualité aux dividendes américains, mais la plupart des solutions disponibles reposent sur la même logique étroite de sélection des rendements qui existe depuis des décennies », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur et chef, Gestion et stratégie de placement. « DIVY donne aux Canadiens accès à une approche véritablement différenciée. Celle-ci permet d'examiner l'ensemble du rendement pour les actionnaires et applique la puissance de deux moteurs d'IA pour analyser les données à une échelle et à une vitesse que les stratégies indicielles traditionnelles ne peuvent tout simplement pas égaler. »

Le FNB a conclu son offre initiale de parts à son courtier désigné à la clôture des marchés et commencera à se négocier aujourd'hui à la TSX.

Pour en savoir plus sur le FNB DIVY, consultez le site www.GlobalX.ca/product/DIVY.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 55 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 155 FNB négociés sur les principaux marchés boursiers canadiens. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire soit en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous soit retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Le processus de placement de DIVY.U fait principalement appel à un modèle multifactoriel quantitatif, mis au point par WealthSpot LLC, une société affiliée du gestionnaire, qui intègre des techniques d'apprentissage automatique, y compris l'apprentissage profond. Le modèle génère des résultats de recherche systématiques à partir de multiples facteurs fondamentaux et alternatifs et intègre des données financières et d'autres sources d'information pertinentes pour l'émetteur, y compris les taux de changement des facteurs fondamentaux et alternatifs. La gestion de portefeuille et les décisions de placement demeurent la responsabilité du sous-conseiller et sont en fin de compte fondées sur sa compréhension de la société, de ses activités et de ses perspectives.

L'utilisation de modèles quantitatifs comporte le risque de problèmes potentiels liés à la conception, au codage, à la mise en œuvre et à la maintenance des programmes informatiques, des données ou d'autres technologies utilisés dans les modèles quantitatifs. Ces problèmes pourraient avoir une incidence négative sur le rendement des placements. De plus, comme de nombreuses technologies en développement, l'IA présente des risques et des défis qui pourraient avoir une incidence sur son développement, son adoption et son utilisation et, par conséquent, sur les FNB qui utilisent la technologie de l'IA. Les algorithmes d'IA peuvent être défectueux et les techniques telles que l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond peuvent se révéler inefficaces. Les ensembles de données peuvent être insuffisants, de mauvaise qualité ou contenir de l'information biaisée. Toute lacune ou inexactitude dans les analyses que les applications d'IA ou les modèles quantitatifs produisent ou aident à produire pour un FNB peut entraîner une diminution de la valeur du portefeuille du FNB. Ces risques doivent être considérés comme un élément inhérent de l'investissement dans une stratégie de placement qui repose sur un modèle quantitatif qui utilise de nouvelles technologies comme l'IA.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2026 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président, Communications, Global X Investments Canada Inc., (647) 289-3324, [email protected]