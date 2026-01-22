TOKN offre une exposition aux entreprises qui font progresser l'avenir des marchés financiers grâce à l'adoption de l'écosystème de la segmentation en unités

TORONTO, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) annonce le lancement du FNB Global X Indice de l'écosystème de jetons (« TOKN » ou le « FNB »), un FNB d'actions conçu pour offrir une exposition à la croissance des entreprises qui stimulent le développement et l'adoption d'une infrastructure financière tokenisée. Les actions du FNB commenceront à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole boursier TOKN.

L'écosystème de jetons

La segmentation en jetons est le processus de représentation des actifs, des droits ou des données réels en tant que jetons numériques qui peuvent être identifiés, transférés et gérés de façon unique sur des réseaux basés sur la chaîne de blocs. Cela peut s'appliquer à l'ensemble de l'économie, des articles de tous les jours comme les billets et les articles de collection aux actifs physiques et aux instruments financiers comme les devises et les titres.

Au sein des marchés financiers, l'écosystème de jetons représente les institutions financières et les entreprises technologiques qui favorisent l'adoption de jetons et de jetons stables, y compris les banques, les gestionnaires d'actifs, les bourses, les réseaux de paiement et les fournisseurs d'infrastructure qui soutiennent la négociation, le règlement et la garde. À mesure que la demande augmente pour un règlement plus rapide, une réduction des frictions opérationnelles et une plus grande transparence, l'adoption d'actifs tokenisés et de cryptomonnaies stables s'est accélérée, positionnant la segmentation en jetons comme une composante fondamentale de la prochaine phase de l'infrastructure financière mondiale, avec des actifs tokenisés dans la chaîne et des cryptomonnaies stables représentant collectivement des centaines de milliards de dollars de valeur marchande.

« Le virage vers la segmentation en jetons et les cryptomonnaies stables représente la prochaine génération de technologies financières, et nous constatons déjà une mise en œuvre significative sur les marchés financiers mondiaux », a déclaré Ken Chen, analyste principal, gestionnaire de portefeuille, Stratégies indicielles chez Global X. « Notre FNB TOKN a été conçu pour les investisseurs canadiens à la recherche d'une exposition diversifiée aux entreprises qui bâtissent l'infrastructure et les plateformes qui soutiennent l'avenir du financement, de la négociation et de la distribution aux paiements, en passant par le règlement et la garde. »

FNB Global X Indice de l'écosystème de jetons (TOKN)

TOKN vise à reproduire, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition à la croissance des sociétés qui tirent une exposition économique significative du marché des actifs tokenisés, y compris les émetteurs de cryptomonnaie stable, les plateformes de tokenisation, les lieux de négociation et de distribution, et les fournisseurs d'infrastructure pour le paiement, le règlement et la garde (actuellement, les indices Mirae Asset Stablecoins et Tokenization CAD).

De plus amples renseignements sur le FNB sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Devise Unité

Type Symbole boursier Exposition cible Bourse Frais de gestion1 FNB Global X Indice

des producteurs de

cuivre Dollar canadien Parts de catégorie A (non couvertes) TOKN Indice Mirae

Asset Stablecoins

and Tokenization

($ CA) TSX 0,49 %



1 Plus les taxes de vente applicables

Dans le cadre de ses critères de sélection, les titres admissibles de l'indice Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ($ CA) sont classés en quatre thèmes. Ces thèmes garantissent que l'exposition de TOKN saisit efficacement l'occasion élargie qui se présente dans le domaine de la segmentation en jetons et de l'adoption de la cryptomonnaie stable :

Thème Description Placements pertinents dans TOKN Distributeurs de jetons Bourses/maisons de courtage facilitant la négociation d'actifs tokenisés, ou sociétés détenant une part importante des réserves de sociétés en jetons programmables. Nu Holdings Ltd.

Robinhood Markets Inc.

Coinbase Global Inc. Jetons d'actifs Entreprises gérant des actifs tokenisés ou offrant des services de tokenisation. Goldman Sachs Inc.

JP Morgan Chase & Co.

HSBC Holdings Plc. Émetteurs de cryptomonnaie stable Les entreprises qui émettent des cryptomonnaies stables soutenues par un fonds fiduciaire. Fiserv Inc.

Circle Internet Group Inc.

Citigroup Inc. Infrastructures Les entreprises qui mettent au point une infrastructure pour les paiements fondés sur des jetons, les règlements, les activités liées à la cryptomonnaie stable ou la garde d'actifs numériques de qualité institutionnelle. Block Inc.

Visa Inc.

DLocal Limited

Étude de cas : La segmentation en jetons des trésoreries américaines

La segmentation en jetons des titres du Trésor américain est devenue l'une des applications réelles les plus claires de la segmentation en jetons, les gestionnaires d'actifs et les institutions financières lançant des produits du Trésor américain basés sur la chaîne de blocs qui soutiennent un règlement plus rapide et une efficacité opérationnelle améliorée. Les bons du Trésor américain tokenisés sont déjà devenus un marché de plusieurs milliards de dollars, près de 10 milliards de dollars américains étant actuellement émis en chaîne et utilisés par les principaux gestionnaires d'actifs et fonds. Face à un marché du Trésor américain dont les émissions en circulation dépassent 30 mille milliards de dollars américains, cette adoption précoce met en lumière à la fois les cas d'utilisation pratiques et l'important potentiel de croissance à long terme des actifs à revenu fixe tokenisés.

« La croissance des bons du Trésor américain convertis en jetons montre comment la segmentation en jetons est appliquée aux instruments financiers de base, pas seulement aux cryptomonnaies et aux catégories d'actifs émergents, a déclaré Ken Chen. Cela soutient la thèse selon laquelle cette technologie financière est là pour de bon et aura des répercussions importantes sur l'avenir de la finance. Ce qui compte pour les investisseurs, c'est l'écosystème qui permet cette adoption, y compris les gestionnaires d'actifs, les bourses, les gardiens et les plateformes de paiement, ce qui est exactement ce que TOKN est conçu pour capturer. »

Le FNB a conclu son offre initiale de parts à son courtier désigné à la clôture des marchés et commencera à se négocier aujourd'hui à la TSX.

À propos de Global X Investments Canada Inc. ( www.GlobalX.ca )

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Au 31 décembre 2025, Global X détient plus de 46 milliards de dollars en actifs sous gestion et 156 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Mirae Asset Global Index Private Limited (une société affiliée du gestionnaire) détient tous les droits sur la marque de commerce, le nom et la propriété intellectuelle associés à tout indice sous-jacent pour lequel elle est inscrite comme fournisseur d'indices dans le prospectus du Fonds (dans le présent avis de non-responsabilité, les « indices Mirae Asset »). Mirae Asset Global Index Private Limited ne prétend pas que les indices Mirae Asset sont exacts ou complets, ni que l'investissement dans un indice Mirae Asset ou un FNB indiciel sera rentable ou approprié pour toute personne. Les indices Mirae Asset sont administrés et calculés par Mirae Asset Global Index Private Limited et Mirae Asset Global Index Private Limited n'est pas responsable des erreurs de calcul des indices Mirae Asset. Mirae Asset Global Index Private Limited ne garantit pas que les indices Mirae Asset ou leur méthodologie sous-jacente sont exacts ou complets.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2026 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, ou à [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président des communications, Global X Investments Canada Inc. 647 289-3324, [email protected].