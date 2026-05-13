TORONTO, le 13 mai 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) annonce le lancement de sept FNB (les « nouveaux FNB »), notamment :

trois stratégies tout-en-un de producteurs de produits de base (les « FNB tout-en-un de producteurs de produits de base »),

»), trois FNB axés sur les actions mondiales de sociétés minières d'argent (les « FNB Silver Miners »);

»); un fonds d'options d'achat couvertes axé sur les producteurs d'uranium (le « FNB Global X Options d'achat couvertes d'uranium » ou « URCC »).

Cinq des nouveaux FNB commencent à se négocier aujourd'hui, et deux d'entre eux commenceront à se négocier demain à la Bourse de Toronto (« TSX »). Les nouveaux FNB sont décrits plus en détail ci-après :

FNB tout-en-un de producteurs de produits de base

Compte tenu du super cycle mondial des produits de base et de la demande des investisseurs pour une solution complète d'investissement dans les produits de base, Global X lance trois FNB tout-en-un de producteurs de produits de base qui offrent une vaste exposition à une variété de producteurs de produits de base, y compris dans le secteur de l'énergie, les secteurs des métaux et des mines, au moyen de FNB à billet unique.

Le FNB Global X Fonds d'actions tout-en-un de producteurs de produits de base (« COMX ») offrira une exposition aux producteurs et aux entreprises participant à la production et à la chaîne de valeur de l'or, de l'argent, de l'uranium, du pétrole et du gaz, du cuivre, du gaz naturel, du lithium et des batteries, au moyen d'un panier de FNB sous-jacents, gérés par Global X et sa société affiliée américaine, Global X Management Company LLC (les « FNB Global X »).

Le FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions des producteurs de produits de base tout-en-un (« CMCC ») offre une exposition aux options d'achat couvertes à un panier semblable de producteurs de produits de base que COMX en détenant un portefeuille du gestionnaire et des fonds d'options d'achat couvertes des FNB Global X.

Le FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions des producteurs de produits de base tout-en-un à rendement amélioré (« CMCL ») sera lancé demain, 14 mai 2026, à la TSX. CMCL se joint aux offres améliorées de FNB d'options d'achat couvertes de Global X. Cette suite de FNB d'options d'achat couvertes à rendement amélioré utilisent l'effet de levier, une stratégie qui peut amplifier les rendements et les pertes, ainsi que la vente d'options d'achat couvertes pour améliorer la génération de revenus. CMCL investira dans le même panier sous-jacent que CMCC, tout en utilisant un effet de levier d'environ 125 % ou 1,25 fois la valeur de l'actif net.

De plus amples renseignements sur les FNB tout-en-un de producteurs de produits de base sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Nom du FNB Symbole Stratégie Objectif de placement Frais de gestion* FNB Global X Actions tout-en-un de producteurs de produits de base COMX Exposition à l'indice

de référence COMX cherche à offrir, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, une exposition au rendement d'un large éventail de producteurs de produits de base à l'échelle mondiale, y compris des entreprises des secteurs de l'énergie, des métaux et des mines, ainsi que d'autres producteurs de produits de base. directement ou en investissant dans des fonds négociés en bourse. 0,55 % FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs de produits de base tout-en-un CMCC Options d'achat couvertes CMCC cherche à fournir, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses : (a) une exposition au rendement d'un large éventail de producteurs de produits de base à l'échelle mondiale, y compris des sociétés des secteurs de l'énergie, des métaux et des mines, ainsi qu'à d'autres expositions liées aux producteurs de produits de base, soit directement, soit en investissant dans des fonds négociés en bourse; et (b) au moins une fois par mois, les distributions des revenus de dividendes et des primes d'options d'achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des primes, CMCC utilise un programme dynamique d'options d'achat couvertes. 0,65 % FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions tout-en-un de producteurs de produits de base à rendement amélioré CMCL Options d'achat couvertes à rendement amélioré CMCL cherche à fournir, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses : (a) une exposition au rendement d'un large éventail de producteurs de produits de base à l'échelle mondiale, y compris des sociétés des secteurs de l'énergie, des métaux et des mines, ainsi qu'à d'autres expositions liées aux producteurs de produits de base, soit directement, soit en investissant dans des fonds négociés en bourse; et (b) des distributions élevées des revenus de dividendes et des primes d'options d'achat, au moins mensuellement. Pour générer des primes, CMCL est exposé à un programme dynamique d'options d'achat couvertes. CMCL utilisera également l'effet de levier (sans dépasser les limites d'utilisation de l'effet de levier décrites à la rubrique Stratégies d'investissement du prospectus des FNB) au moyen d'emprunts en espèces et s'efforcera généralement de maintenir un ratio de levier d'environ 125 %. 0,85 %

* Plus les taxes de vente applicables

« Historiquement, les conseils traditionnels sur le montant d'exposition recommandé aux produits de base dans un portefeuille de placement ont été offerts approximativement entre 5 et 10 %. « L'un des principaux problèmes liés à cette orientation est qu'elle ne fait généralement pas référence aux marchandises à inclure », a déclaré Chris McHaney. « L'éventail des produits de base investissables et de leurs producteurs est extrêmement diversifié - bien que tous puissent profiter du super cycle en cours, chaque produit de base peut se comporter différemment d'un autre dans les mêmes conditions de marché, ce qui souligne la nécessité d'une approche d'investissement diversifiée dans les produits de base. Avec nos FNB tout-en-un de producteurs de produits de base, nous avons écarté les conjectures en offrant une solution à billet unique qui peut offrir une exposition plus vaste aux produits de base, avec l'avantage supplémentaire d'options axées sur le revenu et d'options relatives à la croissance et au revenu pour les investisseurs et les conseillers canadiens.

FNB Silver Miners

À la suite d'une demande d'investissement importante pour l'argent et de son ajout à la liste des minéraux critiques des États-Unis en 2025, Global X lance trois FNB Silver Miners qui offrent de nouvelles façons aux Canadiens d'investir dans les entreprises mondiales qui découvrent ce métal précieux et pertinent sur le plan industriel.

Le FNB Global X Indice mineurs d'argent (« SLVX ») offre une exposition de référence à l'indice Solactive Global Silver Miners, qui comprend des entreprises exerçant leurs activités partout dans le monde comme le Mexique, le plus grand producteur d'argent au monde.

Le FNB Global X Options d'achat couvertes de sociétés minières d'argent (« SVCC ») offre la même exposition à l'indice, avec l'ajout d'une superposition d'options d'achat couvertes. En général, la volatilité des prix de l'argent peut être de deux à trois fois supérieure à celle de l'or. Une approche d'options d'achat couvertes pour l'argent peut tirer parti de la volatilité des opérations des producteurs d'argent pour générer un revenu de la vente de primes d'options d'achat, ce qui peut également offrir des rendements plus fluides grâce à son revenu en se protégeant contre les baisses de prix.

Le FNB Global X Options d'achat couvertes de sociétés minières d'argent à rendement amélioré (« SVCL ») se joint aux offres de FNB Global X Options d'achat couvertes améliorées. Le ratio de levier fait l'objet d'une surveillance régulière et est maintenu à environ 125 % ou 1,25 fois sa valeur liquidative. SVCL commencera à se négocier demain, 14 mai 2026, à la TSX.

De plus amples informations sur les nouveaux FNB sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Symbole Stratégie Objectif de placement Frais de gestion* FNB Global X Indice de sociétés minières d'argent SLVX Exposition à l'indice

de référence SLVX cherche à reproduire, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, le rendement d'un indice composé de sociétés mondiales impliquées dans l'industrie de l'exploitation minière de l'argent (actuellement, l'indice Solactive Global Silver Miners). 0,50 % FNB Global X Options d'achat couvertes de sociétés minières d'argent SVCC Options d'achat couvertes SVCC cherche à fournir, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses : (a) l'exposition au rendement d'un large éventail de sociétés minières d'argent à l'échelle mondiale; et b) au moins une fois par mois, les distributions des revenus de dividendes et des primes d'options d'achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des primes, SVCC utilise un programme dynamique d'options d'achat couvertes. 0,65 % FNB Global X Options d'achat couvertes de sociétés minières d'argent à rendement amélioré SVCL Options d'achat couvertes à rendement amélioré SVCL cherche à fournir, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses : (a) l'exposition au rendement d'un large éventail de sociétés minières d'argent à l'échelle mondiale; et b) au moins une fois par mois, les distributions élevées des revenus de dividendes et des primes d'options d'achat. Pour générer des primes, SVCL est exposé à un programme dynamique d'options d'achat couvertes. SVCL utilisera également l'effet de levier (sans dépasser les limites d'utilisation de l'effet de levier décrites à la rubrique Stratégies d'investissement du prospectus des FNB) au moyen d'emprunts en espèces et s'efforcera généralement de maintenir un ratio de levier d'environ 125 %. 0,85 %

* Plus les taxes de vente applicables.

« Historiquement, l'argent occupe une place unique sur les marchés mondiaux, servant à la fois de métal précieux et d'intrant industriel essentiel lié à des thèmes comme l'électrification, l'énergie renouvelable et la fabrication de pointe », a déclaré Chris McHaney. « Parallèlement, de nombreuses sociétés minières d'argent ont toujours offert un effet de levier opérationnel à la hausse des prix de l'argent, ce qui fait du secteur un domaine d'intérêt de plus en plus important pour les investisseurs qui cherchent à aller au-delà de l'exposition traditionnelle aux métaux précieux. »

FNB Global X Options d'achat couvertes d'uranium (URCC)

Après avoir lancé le premier FNB axé sur l'uranium au Canada, Global X est heureuse d'annoncer l'expansion de son offre de FNB axé sur l'uranium avec le lancement du FNB Global X Options d'achat couvertes d'uranium, symbole boursier (« URCC »).

Au cours des dernières années, l'uranium a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, car les contraintes liées à l'offre et à la demande dans un contexte de forte croissance du développement de l'infrastructure nucléaire mondiale ont fait grimper le prix au comptant de l'uranium de plus de 275 % sur une période de cinq ans, en date du 30 avril 2026.

S'appuyant sur le lancement par Global X du FNB Global X Indice uranium (« HURA ») - le premier FNB canadien axé sur l'uranium en 2019 - URCC offre aux investisseurs canadiens une approche axée sur le revenu pour investir dans les producteurs et les émetteurs d'uranium impliqués dans les industries nucléaires.. Grâce à l'application d'une superposition dynamique d'options d'achat couvertes sur jusqu'à 50 % de la valeur de son portefeuille, URCC cherche à générer un revenu supplémentaire au moyen de primes d'options d'achat.

De plus amples informations sur le FNB URCC sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Symbole Stratégie Objectif de placement Frais de gestion* FNB Global X Options d'achat couvertes d'uranium URCC Options d'achat couvertes URCC cherche à fournir, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses : (a) l'exposition au rendement d'un large éventail d'émetteurs dans les industries de l'uranium et du nucléaire, y compris l'extraction et l'exploration de l'uranium, les technologies liées à l'industrie de l'uranium, la production de composants nucléaires et les investissements physiques dans l'uranium; et (b) au moins une fois par mois, les distributions des revenus de dividendes et des primes d'options d'achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des primes, URCC utilise un programme dynamique d'options d'achat couvertes. 0,65 %

* Plus les taxes de vente applicables.

« L'uranium est de plus en plus reconnu comme une ressource stratégique dans la transition énergétique mondiale, en raison de la demande croissante d'électricité, du renouvellement des investissements dans l'énergie nucléaire et de la nécessité d'une production de base fiable », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur, Chef, Gestion et stratégie de placement, Global X. « Avec URCC, nous tirons parti de notre leadership dans ce domaine grâce à une stratégie d'options d'achat couvertes qui vise à aider les Canadiens à participer au potentiel de hausse du secteur tout en générant un revenu mensuel. »

Les FNB sont des fonds communs de placement négociés en bourse établis en vertu des lois de l'Ontario. Chacun des URCC, CMCL et SVCL (collectivement, les « FNB alternatifs ») est considéré comme un « fond commun de placement alternatifs » au sens du Règlement 81-102 - Fonds d'investissement (« Règlement 81-102 »).

URCC, SLVX, SVCC, COMX et CMCC ont conclu leur offre initiale de parts à leur courtier désigné à la clôture des marchés et commenceront à se négocier aujourd'hui à la TSX.

SVCL et CMCL devraient conclure leur offre initiale de parts à leur courtier désigné aujourd'hui et commenceront à se négocier demain, le 14 mai 2026, à la TSX.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 150 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Chacun des URCC, CMCL et SVCL (collectivement appelés les « FNB alternatifs ») est un « fond à rendement amélioré » tel que défini dans le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement (le « Règlement 81-102 »). Ces fonds peuvent utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement conventionnels, comme la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, la capacité d'emprunter de l'argent, de vendre à découvert au-delà des limites prescrites pour les fonds communs de placement conventionnels et d'utiliser un effet de levier pouvant atteindre 300 % de la valeur nette de l'actif. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des FNB alternatifs, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions de ces FNB alternatifs perde de sa valeur. Les FNB alternatifs respecteront toutes les exigences du Règlement 81-102, car ces exigences peuvent être modifiées par une dispense obtenue au nom du FNB.

SLVX (le « FNB Indice de Solactive ») ne fait pas l'objet de commandite, de promotion, de vente ou de soutien de toute autre manière par Solactive. Il n'offre pas non plus de garantie ou d'assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice sous-jacent et/ou du nom commercial de l'indice ou du prix de l'indice, à tout moment ou à tout autre égard. L'indice sous-jacent est calculé et publié par Solactive. Solactive ne ménage aucun effort pour s'assurer que l'indice sous-jacent est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'émetteur, le FNB Indice de Solactive, ou le gestionnaire, Solactive n'a aucune obligation de signaler des erreurs dans l'indice sous-jacent aux tiers, y compris, sans s'y limiter, aux investisseurs et aux intermédiaires financiers du FNB Indice de Solactive. Ni la publication de l'indice sous-jacent par Solactive, ni l'octroi de licences pour l'indice sous-jacent ou le nom commercial de celui-ci aux fins d'utilisation en lien avec le FNB Indice de Solactive ne constituent une recommandation de Solactive d'investir des capitaux dans le FNB Indice de Solactive, et ne représentent d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive à l'égard de tout investissement dans le FNB Indice de Solactive.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

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