TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a annoncé aujourd'hui son intention de regrouper les actions de certains FNB (les « FNB qui feront l'objet d'un regroupement ») et de fractionner les actions de certains FNB (les « FNB qui feront l'objet d'un fractionnement ») comme l'indique le tableau ci-dessous.

Regroupement d'actions

Après la clôture des marchés le 22 mai 2026, à la Bourse de Toronto (la « TSX ») et à Cboe Canada (« Cboe », et de concert avec la TSX, les « bourses » et chacune, une « bourse »), le cas échéant, les actions des FNB qui feront l'objet d'un regroupement seront consolidées en fonction des ratios. (chacun, un « ratio de regroupement ») décrit ci-dessous :

Nom du FNB qui fera l'objet du regroupement Symbole Ratio de regroupement Bourse FNB Pétrole brut haussier quotidien avec effet de levier HOD 1:25 TSX FNB alternatif baissier à effet de levier quotidien des semiconducteurs BetaPro -3x SOXS 1:15 Cboe FNB BetaPro Argent baissier quotidien 2x SLVD 1:8 TSX FNB BetaPro Gaz naturel baissier quotidien avec effet de levier HND 1:5 TSX FNB BetaPro NASDAQ-100® baissier quotidien 2x QQD, QQD. U 1:5 TSX

Les actions des FNB qui feront l'objet d'un regroupement commenceront à être négociées sur une base postregroupement le 25 mai 2026, date d'entrée en vigueur du regroupement.

Lors d'un regroupement d'actions, la valeur liquidative par action est augmentée selon le même ratio que le regroupement d'actions, de sorte que celui-ci n'a aucune incidence sur la valeur totale de l'action de l'investisseur. Le coût par action pour l'investisseur est également augmenté selon le même ratio que le regroupement d'actions, bien que son coût total demeure inchangé.

Aucune fraction d'action ne sera émise. Si le regroupement donne lieu à une fraction d'action, le nombre d'actions après le regroupement sera arrondi à l'action entière la plus près, dans le cas d'une fraction d'intérêt inférieure à 0,5, ou arrondi au nombre entier le plus près, dans le cas d'une fraction d'intérêt de 0,5 ou plus.

Fractionnement d'actions

Les actions des FNB qui feront l'objet d'un fractionnement seront divisées en fonction des ratios (chacun, un « ratio de fractionnement »), comme il est indiqué ci-dessous. Le dividende sera versé le 22 mai 2026 aux actionnaires dûment inscrits à la fermeture des marchés le 21 mai 2026. Les parts des FNB qui feront l'objet d'un fractionnement se négocieront comme factures exigibles à l'ouverture de la bourse applicable le 21 mai 2026, jusqu'à la clôture de cette bourse le 22 mai 2026 inclusivement (la « période de facturation prévue »). Les FNB qui feront l'objet d'un fractionnement commenceront à être négociés sur une base ajustée en fonction du fractionnement le 25 mai 2026.

Nom du FNB qui fera l'objet du fractionnement Symbole Ratio de fractionnement Bourse FNB BetaPro Argent haussier quotidien 2x SLVU 3:1 TSX FNB alternatif haussier à effet de levier quotidien des semiconducteurs BetaPro -3x SOXL 3:1 Cboe FNB BetaPro Sociétés aurifères canadiennes haussier quotidien 2x GDXU 3:1 TSX

Lors d'un fractionnement d'actions, la valeur liquidative par action est diminuée selon le même ratio que le fractionnement d'actions, de sorte que celui-ci n'a aucune incidence sur la valeur totale de l'action de l'investisseur. Le coût par action pour l'investisseur est également diminué selon le même ratio que le fractionnement d'actions, bien que son coût total demeure inchangé. Les actionnaires des FNB qui feront l'objet d'un fractionnement à la date de clôture des registres auront le droit de recevoir des actions supplémentaires pour chaque action des FNB qui feront l'objet d'un fractionnement qu'ils détiennent à cette date, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus.

Les procédures de négociation des « factures exigibles » de la bourse applicable s'appliqueront à la répartition des actions des FNB qui feront l'objet d'un fractionnement. Une facture exigible est un droit lié aux titres cotés en bourse faisant l'objet d'une opération stratégique sur le capital, comme ceux décrits ci-dessus. Les actions des FNB qui feront l'objet d'un fractionnement seront négociées sur la base de factures exigibles à partir de la date de référence jusqu'à la date de paiement inclusivement. Toutes les opérations exécutées sur une bourse au cours de la période de facturation exigible seront identifiées afin de s'assurer que les acheteurs d'actions des FNB qui feront l'objet d'un fractionnement reçoivent le droit au fractionnement des actions, le cas échéant. La date de rachat des factures exigibles devrait être le 25 mai 2026.

Global X se réserve le droit d'annuler ou de modifier ces actions d'entreprise si elle le juge approprié avant la date d'entrée en vigueur du lundi 25 mai 2026.

Information aux actionnaires

Les actionnaires n'auront aucune mesure à prendre relativement à ces opérations. Les comptes de courtage des actionnaires seront automatiquement mis à jour pour tenir compte des regroupements et fractionnements d'actions. Nous invitons les actionnaires qui ont des questions au sujet de l'incidence de ces opérations sur le capital à communiquer avec leur maison de courtage.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 150 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Demandes de renseignements des investisseurs :

Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745

[email protected]

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Certains FNB sont des fonds à rendement amélioré (les « FNB alternatifs ») au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement (le « Règlement 81-102 ») et peuvent utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement conventionnels, comme la capacité d'investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, la capacité d'emprunter de l'argent, de vendre à découvert au-delà des limites prescrites pour les fonds communs de placement conventionnels et d'utiliser un effet de levier pouvant atteindre 300 % de la valeur nette de l'actif. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des FNB alternatifs, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions de ces FNB alternatifs perde de sa valeur. Les FNB alternatifs respecteront toutes les exigences du Règlement 81-102, car ces exigences peuvent être modifiées par une dispense obtenue au nom du FNB.

Les fonds Global X comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inverse (les « FNB à rendement inverse ») et notre FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC (le « FNB VIX ») et peuvent offrir des possibilités d'amélioration des rendements ou de stratégies de couverture, mais il est essentiel de comprendre et d'accepter les risques associés. Les FNB à effet de levier visent à amplifier les rendements d'un indice sous-jacent, ce qui peut entraîner des gains plus élevés, mais ils amplifient également les pertes en période de ralentissement. De même, les FNB à rendement inverse cherchent à tirer parti des baisses de l'indice sous-jacent, ce qui signifie qu'ils peuvent obtenir un rendement inversé à celui du marché, mais les pertes peuvent s'accumuler rapidement si le marché évolue à l'encontre des attentes. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur. Les investisseurs doivent connaître et comprendre leur tolérance au risque et leur capacité à les assumer, et effectuer leurs recherches avant d'investir. Un investissement dans l'un ou l'autre des produits BetaPro ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs qui ont la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement.

Veuillez lire la divulgation complète des risques dans le prospectus avant d'investir. Les investisseurs doivent surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et leur rendement au moins quotidiennement pour s'assurer que ces investissements demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

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