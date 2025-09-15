TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») et Webull Canada (« Webull »), une plateforme d'investissement en ligne et une filiale de Webull Corporation, annoncent aujourd'hui le lancement de la compétition de trading BetaPro Biggest Winner (« Biggest Winner »), une compétition d'investissements simulés de fonds négocie en bourse (« FNB ») cotés au Canada.

Le Biggest Winner permet aux investisseurs canadiens admissibles d'en apprendre davantage sur l'investissement et le trading de FNB dans un environnement simulé et donc sans risque, tout en se disputant des prix en argent réel. Les participants ouvrent un compte de courtage en ligne simulé avec un solde de départ de 100 000 $ en dollars canadiens virtuels (« fonds fictifs ») où aucun argent réel ne sera négocié. Ils utilisent ensuite ces fonds fictifs pour négocier virtuellement n'importe quel FNB coté à la Bourse de Toronto (« TSX ») et sur Cboe Canada Exchange Inc. (« Cboe »). L'entrée et la participation à la compétition sont gratuites, sans achat nécessaire.

En partenariat avec Webull Canada, la compétition de trading Biggest Winner de cette année sera organisée via la plateforme d'investissement Webull, accessible sur ses applications PC et mobiles. L'inscription via la plateforme de trading Webull Canada est requise pour participer au Biggest Winner. Les Canadiens qui souhaitent participer peuvent s'inscrire à la compétition ici :

The BetaPro Biggest Winner Simulated ETF Trading Competition.

Le Biggest Winner est également soutenu par la TSX, la plus grande bourse d'actions du Canada et la plateforme qui accueille la majorité des FNB cotés au Canada, en tant que sponsor platine. Cboe est un sponsor de soutien or.

Maintenant dans sa 14e année, le Biggest Winner commence aujourd'hui, durera six semaines et se terminera à 16 heures (heure de l'Est) le 24 octobre 2025.

« Il s'agit vraiment de notre plus grande compétition Biggest Winner à ce jour, avec des prix record en espèces, davantage de FNB parmi lesquels choisir et une expérience de trading enrichie grâce à la plateforme d'investissement Webull », déclare Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. « Avec plus de 1 500 FNB disponibles au Canada pouvant être exploités dans le cadre de la compétition, les possibilités de trader - et de gagner - sont incroyablement variées. Bonne chance à tous ! »

En reconnaissance du changement de nom de la compétition dans le cadre de la suite de FNB BetaPro - la plus grande famille de FNB à effet de levier, inversés et inversés à effet de levier au Canada - et du soutien de Webull Canada en tant que partenaire et plateforme-hôte de la compétition, les prix en espèces disponibles pour les trois premières places ont été doublés, avec plus de 40 000 CAD à remporter.

« Nous cherchons sans relâche à créer des opportunités pour les investisseurs d'apprendre, de pratiquer et de se développer en toute confiance », déclare Michael Constantino, chef de la direction de Webull Canada. « Notre partenariat avec Global X remplit cette mission, en donnant aux participants du Biggest Winner la possibilité de mettre en valeur leur expertise tout en tirant parti de la gamme d'outils de trading de Webull. »

Le premier prix de 20 000 $ sera décerné au candidat ayant obtenu le rendement cumulatif le plus élevé sur les six semaines, la deuxième place recevra 10 000 $ et la troisième 5 000 $. De plus, six prix hebdomadaires de 1 000 $ seront remis aux participants ayant obtenu chaque semaine le meilleur rendement.

« Nous sommes ravis de collaborer une fois de plus avec Global X dans le cadre de sa compétition BetaPro Biggest Winner », déclare Graham MacKenzie, directeur général des produits négociés en bourse, Toronto Stock Exchange. « Cette compétition est un excellent moyen pour les investisseurs canadiens de s'informer sur la manière dont les FNB peuvent être utilisés pour répondre à leurs besoins d'investissement de manière engageante et amusante. »

Les trois grands gagnants se rendront par avion à Toronto, en Ontario, pour participer à une clôture de marché à la TSX, où ils se joindront aux équipes de Global X et de Webull Canada avant de recevoir leurs prix.

Le Biggest Winner organisera également un tirage hebdomadaire pour les participants à la compétition qui auront réalisé au moins trois opérations au cours de la semaine écoulée. Chaque semaine, un heureux trader sera éligible pour gagner une carte-cadeau Amazon de 100 $.

Au cours de ses 13 éditions précédentes, les compétitions Biggest Winner ont accueilli environ 30 000 participants canadiens et remis plus de 200 000 $ en prix en espèces.

Pour la troisième année consécutive, Global X est fier de mettre à l'honneur les « Featured Traders » de la compétition. Les participants au Biggest Winner pourront suivre les progrès de dix traders vedettes au sein de la plateforme.

Les traders vedettes sont :

Matt Shoss , créateur financier (@matt.shoss), London, Ontario

, créateur financier (@matt.shoss), Joyee Yang , créatrice financière (@joyeeyan0, @joyeeeyangg, @joyeeyang), Toronto, Ontario

, créatrice financière (@joyeeyan0, @joyeeeyangg, @joyeeyang), Adriano Starineiri, créateur financier (@PassiveIncomeInvesting), Montréal, Québec

Erica Villani , créatrice financière (@PassiveIncomeInvesting), Montréal, Québec

, créatrice financière (@PassiveIncomeInvesting), Zac Hartley , créateur financier (@zac__hartley), Calgary, Alberta

, créateur financier (@zac__hartley), Max Nicholson , CEO, Blossom Social (@lilmaplemax), Toronto, Ontario

, CEO, (@lilmaplemax), Rahul Arora , créateur financier (@rahulensky), Toronto, Ontario

, créateur financier (@rahulensky), Shay Huang , créateur financier (@HumbledTraderOfficial, @HumbledTrader), Vancouver , Colombie-Britannique

, créateur financier (@HumbledTraderOfficial, @HumbledTrader), Tony Dong , auteur et analyste de FNB (https://etfportfolioblueprint.com/), Colombie-Britannique

, auteur et analyste de FNB (https://etfportfolioblueprint.com/), Jessica Morgan , créatrice financière (@canadianbudget), Toronto, Ontario

, créatrice financière (@canadianbudget),

Pour vous inscrire au Biggest Winner, pour connaître les règles complètes de la compétition et pour accéder à du matériel éducatif sur les FNB, veuillez visiter The BetaPro Biggest Winner Simulated ETF Trading Competition.

À propos de BetaPro de Global X (www.BetaPro.ca)

Les FNB BetaPro de Global X sont gérés par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »), l'un des principaux fournisseurs de FNB à effet de levier, inversés et inversés à effet de levier sur les principales bourses canadiennes. Depuis plus d'une décennie, BetaPro fournit aux traders canadiens des outils de pointe pour les aider à s'orienter et à capitaliser sur des marchés en évolution rapide. Sa gamme innovante de FNB offre une exposition quotidienne à un large éventail d'indices et de matières premières, notamment le Nasdaq-100, le S&P/TSX 60, l'or, le pétrole et le Bitcoin. Global X est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et marchés mondiaux.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers novatrice qui offre l'un des plus vastes éventails de fonds négociés en bourse au Canada. La famille Global X Fund comprend une gamme diversifiée de solutions pour les investisseurs de tous les niveaux d'expérience afin d'atteindre leurs objectifs d'investissement dans diverses conditions de marché. Au 1er septembre 2025, Global X gérait plus de 44 milliards de dollars d'actifs et 147 FNB cotés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et marchés mondiaux à travers le monde.

À propos de Webull Canada (www.Webull.ca)

Webull Canada est une plateforme d'investissement en ligne de premier plan fondée sur une infrastructure mondiale de prochaine génération. Les utilisateurs de la plateforme Webull poursuivent leurs objectifs financiers grâce à des outils de cartographie avancés, une technologie de pointe et des données de marché en temps réel. Avec le courtage en ligne de Webull, les investisseurs autogérés peuvent accéder à des transactions à faible coût sur un large éventail d'actifs, y compris les actions, les options, la gestion de trésorerie, les marges et les TFSA et RRSP aux États-Unis et au Canada. Webull Securities (Canada) Limited est réglementé par le CIRO et membre du FCPI. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou sur https://www.ciro.ca et http://www.cipf.ca. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Lisez le document d'information sur les produits dérivés à l'adresse webull.ca. Pour de plus amples renseignements à propos de Webull Canada, rendez-vous sur Webull.ca.

À propos de Webull Corporation

Webull Corporation (NASDAQ : BULL) possède et exploite Webull, une plateforme d'investissement numérique basée sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Grâce à son réseau mondial de maisons de courtage agréées, Webull offre des services d'investissement dans 14 marchés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine. Webull compte plus de 24 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde, offrant aux investisseurs particuliers un accès 24/7 aux marchés financiers mondiaux. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options, des contrats à terme, des fractions d'actions et des actifs numériques via la plateforme de trading Webull, qui intègre les données et les informations du marché, sa communauté d'utilisateurs et les ressources de formation. En savoir plus sur www.webullcorp.com

Des commissions, frais de gestion et autres dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les produits (les « Global X Funds ») gérés par Global X Investments Canada Inc. Les Global X Funds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Certains Global X Funds peuvent être exposés à des techniques d'investissement à effet de levier qui amplifient les gains et les pertes, ce qui peut entraîner une plus grande volatilité de la valeur et pourrait être soumis à un risque d'investissement agressif et à un risque de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Global X Money Market Funds ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Société fédérale d'assurance-dépôts ni tout autre assureur-dépôts du gouvernement. Aucune garantie n'est faite que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur nette d'actif par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera remis. Les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Le prospectus contient des informations détaillées importantes sur les Global X Funds. Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir.

Le présent communiqué est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, fiscal, juridique ou comptable, et ne doit pas être invoqué à cet égard. Les particuliers sont invités à demander l'avis de professionnels, le cas échéant, en ce qui concerne un investissement donné. Les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers professionnels avant d'apporter des changements à leurs stratégies d'investissement. Ces investissements peuvent ne pas être adaptés à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale détenue en exclusivité de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des Global X Funds.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

Webull Securities (Canada) Limited est réglementé par le CIRO et membre du FCPI. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou sur https://www.ciro.ca et http://www.cipf.ca.

Relations avec les investisseurs : Veuillez contacter Global X au 1-866-641-5739 (appel gratuit) ou au (416) 933-5745, [email protected]; Relations avec les médias : Contactez Jonathan McGuire, Vice-président, communications, Global X Investments Canada Inc., (647) 289-3324, [email protected]; Webull, contact avec les médias, Nicholas Koulermos, [email protected], (212) 999-5585a