TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») et Webull Canada (« Webull ») sont heureuses d'annoncer que Joseph Jenkins d'Etobicoke, en Ontario, est le grand gagnant du 14e concours de simulation boursière Que le meilleur gagne BetaPro (le « concours »). Grâce au rendement cumulatif le plus élevé sur six semaines de 252,85 %, soit le meilleur rendement depuis toutes les éditions du concours, Joseph a reçu le grand prix de 20 000 $.

En plus de remporter le premier prix, M. Jenkins a également gagné 2 000 $ supplémentaires en prix en argent pour les rendements hebdomadaires qu'il a réalisés au cours de la troisième et de la quatrième semaine du concours.

« Le concours m'a donné une excellente occasion de tester mes stratégies dans un environnement structuré tout en découvrant de nouveaux instruments de négociation, a déclaré M. Jenkins. J'ai appris que bon nombre de mes actions activement négociées sont accessibles au moyen de FNB canadiens, ce qui me permet d'éviter les frais de change tout en maintenant une exposition à des actifs de qualité. De plus, j'ai découvert de multiples stratégies de couverture au-delà de la négociation d'options traditionnelle, ce qui a considérablement élargi ma trousse d'outils de gestion du risque. »

Le concours, qui s'est déroulé du 15 septembre au 24 octobre 2025, comptait environ 3 000 participants qui ont effectué environ 45 000 opérations au cours de la période de négociation de six semaines. Un compte de courtage fictif contenant un solde de départ de 100 000 $ en dollars canadiens virtuels a été attribué à chaque participant. Les concurrents ont utilisé ces fonds fictifs pour effectuer des opérations simulées parmi plus de 1 000 FNB cotés à la Bourse de Toronto (« TSX »).

Pour arriver aux rendements qu'il a obtenus, M. Jenkins a effectué des rotations systématiques dans les FNB à effet de levier, en choisissant des points d'entrée et de sortie d'après ses observations sur les flux de trésorerie institutionnels grâce aux schémas d'accumulation et aux percées techniques.

« J'ai repéré des FNB qui démontraient une forte dynamique et j'ai réduit mes positions après l'atteinte d'un certain seuil et immédiatement converti du capital en actifs en phase d'accumulation qui n'avaient pas encore franchi ce seuil, a déclaré M. Jenkins. Cette stratégie de rotation systématique m'a permis d'accumuler des rendements efficacement tout au long de la période du concours. »

Le concurrent ayant décroché la deuxième place, Joban Singh, de Vancouver, en Colombie-Britannique, a réalisé un rendement cumulatif de 248,73 %, ce qui lui a permis de gagner 10 000 $ dans le cadre du concours de cette année. En plus de sa deuxième place, M. Singh a également remporté deux prix de 1 000 $ pour avoir obtenu les meilleurs rendements hebdomadaires lors de la première et de la quatrième semaine du concours.

« J'ai trouvé le concours très intéressant et instructif. Il s'agissait d'une occasion agréable d'explorer diverses stratégies de FNB et d'observer le rendement des produits BetaPro et Global X dans des conditions de marché dynamiques, a déclaré M. Singh. Je me suis concentré sur les opérations dynamiques dans les secteurs affichant de fortes tendances à court terme, tout en restant vigilant quant à la gestion du risque, tout en négociant principalement des FNB sectoriels à effet de levier, en particulier dans les secteurs de l'or et de la technologie, afin de tirer parti des changements rapides du marché. »

Global X et Webull soulignent également la performance du participant de troisième rang, Diljot Deol de Surrey, en Colombie-Britannique, qui a obtenu un rendement de 199,14 % pour le portefeuille et gagné 5 000 $ pour ses efforts. M. Deol a également obtenu les rendements hebdomadaires les plus élevés pour la cinquième et la sixième semaine, ce qui lui a permis de gagner 2 000 $ de plus en prix.

« J'ai vraiment aimé le concours. C'était amusant de faire des opérations et de voir comment mes choix fonctionnaient en temps réel. J'en ai appris beaucoup sur les FNB, les fluctuations du marché et l'importance d'être patient et de ne pas se précipiter pour faire des opérations, a déclaré M. Deol. Dans mon portefeuille réel, mon style de négociation est plus lent et plus prudent. J'investis dans des FNB pour la croissance à long terme et j'ajoute parfois quelques opérations à court terme pour obtenir des rendements supplémentaires. Le concours Que le meilleur gagne BetaPro m'a aidé à apprendre comment mieux gérer le risque lié aux opérations. »

En plus des prix accordés aux trois meilleurs participants, le concours a également remis des prix hebdomadaires en argent de 1 000 $ pour les meilleurs rendements hebdomadaires, ainsi que des cartes-cadeaux Amazon de 100 $ pour les participants admissibles qui ont effectué plus de trois opérations chaque semaine et qui avaient été sélectionnés au moyen d'un tirage au sort.

Les trois FNB les plus négociés font partie de la famille des FNB tactiques BetaPro de Global X : FNB BetaPro Gaz naturel haussier quotidien avec effet de levier (« HNU »), le FNB BetaPro Gas naturel baissier quotidien inverse avec effet de levier (« HND ») et le FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes haussier quotidien 2x (« GDXU »).

« Ce fut une année record pour le concours Que le meilleur gagne, avec notre plus grand nombre de participants jusqu'à maintenant! Merci aux milliers de Canadiens qui se sont joints à nous cette année pour acquérir, améliorer et tester leurs compétences en négociation de FNB, a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. Félicitations au champion de cette année, Joseph Jenkins, qui a remporté la première place cette année avec le rendement le plus élevé que nous ayons connu à ce jour. Le concours Que le meilleur gagne continue de croître chaque année. Cela témoigne de la popularité croissante des FNB auprès des Canadiens et de l'importance de la formation des investisseurs. Notre 15e édition est déjà en préparation pour 2026 - nous sommes impatients d'accueillir plus de Canadiens et de leur offrir l'occasion d'explorer et de réaliser leur potentiel de négociation des FNB. »

En partenariat avec Webull Canada, le concours de négociation Que le meilleur gagne de cette année a fonctionné au moyen de la plateforme de placement de Webull, accessible par l'entremise de ses applications de bureau et mobiles.

« Nous sommes ravis du succès du concours Que le meilleur gagne BetaPro, a déclaré Michael Constantino, chef de la direction de Webull Canada. Les participants disposaient d'un environnement sans risque pour tester les stratégies de négociation et acquérir une expérience directe à l'aide de la gamme d'outils avancés de Webull. Nous espérons que les compétences et les connaissances acquises mèneront à des décisions de placement plus éclairées dans le monde réel. Félicitations à Joseph, Joban et Kulwinder, ainsi qu'à tous ceux qui y ont participé. »

En plus d'être l'une des bourses sein desquelles tous les FNB négociables par les participants au concours étaient inscrits, la Bourse de Toronto était également l'un des commanditaires du concours.

Le 7 novembre 2025, Global X, Webull et TSX organiseront un événement spécial de clôture du marché pour célébrer la fin du 14e concours Que le meilleur gagne et féliciter les gagnants, aux côtés de créateurs et partenaires financiers canadiens qui ont également participé au concours de cette année.

« Au nom de la Bourse de Toronto, j'aimerais féliciter Joseph Jenkins pour avoir remporté le concours Que le meilleur gagne, a déclaré Graham Mackenzie, chef des produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto. Son succès témoigne clairement de la façon dont ce concours permet aux investisseurs nouveaux et expérimentés d'explorer et de tirer parti stratégiquement des occasions en constante évolution que les fonds négociés en bourse (FNB) ont à offrir. »

Des prix en espèces d'une valeur totale dépassant 42 500 $ ont été remis dans le cadre du concours.

À propos de BetaPro de Global X (www.BetaPro.ca)

Les FNB BetaPro de Global X sont gérés par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »), un important fournisseur de fonds négociés en bourse à effet de levier, inversés et à effet de levier inversés cotés sur les principales bourses du Canada. Depuis plus d'une décennie, BetaPro dote les négociateurs canadiens d'outils avancés pour les aider à naviguer et à tirer parti de l'évolution rapide des marchés. Sa gamme novatrice de FNB offre une exposition quotidienne à un large éventail d'indices et de produits de base, y compris le Nasdaq-100, l'indice S&P/TSX 60, l'or, le pétrole et le bitcoin. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

À propos de Global X Investments Canada Inc. ( www.GlobalX.ca )

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Au 31 octobre 2025, Global X détient plus de 45 milliards de dollars en actifs sous gestion et 154 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

À propos de Webull Canada ( www.Webull.ca )

Webull est une plateforme d'investissement en ligne de premier plan fondée sur l'infrastructure mondiale de nouvelle génération. Les utilisateurs de la plateforme Webull sont en mesure de poursuivre leurs objectifs financiers grâce à des outils avancés de création de graphiques, à une technologie de pointe et à des données de marché en temps réel. Grâce au courtage en ligne de Webull, les investisseurs autonomes peuvent accéder à la négociation à faible coût pour un large éventail d'actifs, y compris les actions américaines et canadiennes, les options, la gestion de trésorerie, les marges, les CELI et les REER. Webull Securities (Canada) Limited est réglementée par le CIRO et est membre du CIPF. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou à https://www.ocri.ca et https://www.fcpi.ca. Les options sont risquées et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Lisez le document d'information sur les produits dérivés à webull.ca. Pour en savoir plus sur Webull Canada, veuillez visiter www.webull.ca.

À propos de Webull Corporation

Webull Corporation (NASDAQ : Webull possède et exploite une plateforme d'investissement numérique de premier plan fondée sur l'infrastructure mondiale de nouvelle génération. Grâce à son réseau mondial de sociétés de courtage agréées, Webull offre des services de placement dans 14 marchés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine. Webull sert plus de 24 millions d'utilisateurs inscrits dans le monde, offrant aux investisseurs de détail un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux marchés financiers internationaux. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options, des contrats à terme et des fractions d'actions et des actifs numériques par l'entremise de la plateforme de négociation de Webull, qui intègre harmonieusement les données et les renseignements sur le marché, sa communauté d'utilisateurs et les ressources de formation des investisseurs. Pour en savoir plus, visitez le www.webullcorp.com.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds Global X comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

Webull Securities (Canada) Limited est réglementée par le CIRO et est membre du CIPF. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou à https://www.ocri.ca et https://www.fcpi.ca.

