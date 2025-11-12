TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a annoncé aujourd'hui son intention de regrouper les actions de certains FNB BetaPro (les « FNB qui feront l'objet d'un regroupement »), comme l'indique le tableau ci-dessous.

Regroupements d'actions

Après la clôture des négociations le 26 novembre 2025, à la Bourse de Toronto (la « TSX »), les actions des FNB qui feront l'objet d'un regroupement seront regroupées en fonction des ratios énoncés ci-dessous :

Nom du FNB qui fera l'objet du regroupement Symbole Ratio de

regroupement FNB BetaPro Argent baissier quotidien 2x SLVD 1:8 FNB BetaPro S&P/TSX Indice plafonné de la financeMC baissier quotidien 2x CFOD 1:5 FNB BetaPro Sociétés aurifères canadiennes baissier quotidien 2x GDXD 1:5 FNB BetaPro Contrats à court terme S&P 500 VIXMC VOLX 1:4

Les actions des FNB qui feront l'objet d'un regroupement commenceront à être négociées sur une base postregroupement le 27 novembre 2025, date d'entrée en vigueur du regroupement.

Lors d'un regroupement d'actions, la valeur liquidative par action est augmentée selon le même ratio que le regroupement d'actions, de sorte que celui-ci n'a aucune incidence sur la valeur totale de l'action de l'investisseur. Le coût par action pour l'investisseur est également augmenté selon le même ratio que le regroupement d'actions, bien que son coût total demeure inchangé.

Aucune fraction d'action ne sera émise. Si le regroupement donne lieu à une fraction d'action, le nombre d'actions après le regroupement sera arrondi à l'action entière la plus près, dans le cas d'une fraction d'intérêt inférieure à 0,5, ou arrondi au nombre entier le plus près, dans le cas d'une fraction d'intérêt de 0,5 ou plus.

Global X se réserve le droit d'annuler ou de modifier ces regroupements si elle le juge approprié avant la date d'entrée en vigueur du 27 novembre 2025.

Les actionnaires n'auront aucune mesure à prendre relativement à ces regroupements. Les comptes de courtage des actionnaires seront automatiquement mis à jour pour tenir compte des regroupements. Nous invitons les actionnaires qui ont des questions au sujet de l'incidence de ces opérations sur le capital à communiquer avec leur maison de courtage.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Au 31 octobre 2025, Global X détient plus de 46 milliards de dollars en actifs sous gestion et 154 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds Global X comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inverse (les « FNB à rendement inverse ») et notre FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC (le « FNB VIX ») et peuvent offrir des possibilités d'amélioration des rendements ou de stratégies de couverture, mais il est essentiel de comprendre et d'accepter les risques associés. Les FNB à effet de levier visent à amplifier les rendements d'un indice sous-jacent, ce qui peut entraîner des gains plus élevés, mais ils amplifient également les pertes en période de ralentissement. De même, les FNB à rendement inverse cherchent à tirer parti des baisses de l'indice sous-jacent, ce qui signifie qu'ils peuvent obtenir un rendement inversé à celui du marché, mais les pertes peuvent s'accumuler rapidement si le marché évolue à l'encontre des attentes. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur. Les investisseurs doivent connaître et comprendre leur tolérance au risque et leur capacité à les assumer, et effectuer leurs recherches avant d'investir. Un investissement dans l'un ou l'autre des produits BetaPro ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs qui ont la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement.

Veuillez lire la divulgation complète des risques dans le prospectus avant d'investir. Les investisseurs doivent surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et leur rendement au moins quotidiennement pour s'assurer que ces investissements demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

