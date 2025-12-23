TORONTO, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est heureuse d'annoncer les montants des distributions par titre (les « distributions ») pour ses fonds négociés en bourse (les « FNB ») pour la période se terminant le 31 décembre 2025, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

Chaque FNB est tenu de distribuer le bénéfice net et les gains en capital qu'il a réalisés au cours de l'année. Toutes les distributions indiquées comme une « distribution en espèces par titre » dans le tableau (les distributions en espèces) seront versées en espèces, à moins que le porteur de titres n'ait adhéré au plan de réinvestissement de dividendes (PRD) du FNB.

Les distributions annuelles non en espèces estimatives, qui figurent comme la « distribution de revenu non en espèces réinvestie par titre (est.) » dans les tableaux (les « distributions non en espèces »), ne seront pas versées en espèces, mais seront réinvesties et déclarées comme des distributions imposables et seront utilisées pour augmenter le prix de base rajusté des titres de chaque porteur de titres de FNB. Les distributions non en espèces seront automatiquement réinvesties en titres supplémentaires des FNB et immédiatement consolidées afin que le nombre de titres détenus par le porteur de titres, les titres en circulation des FNB et la valeur nette de l'actif des FNB ne changent pas par suite des distributions non en espèces. Les taux annuels des distributions non en espèces présentés dans les tableaux ci-dessous sont basés sur des données estimatives. Un communiqué de presse confirmant les taux annuels définitifs des distributions non en espèces sera diffusé à la date de clôture des registres des distributions ou vers cette date.

Tableau I - Distributions mensuelles, trimestrielles et annuelles

La date ex-dividende des distributions suivantes devrait être le 31 décembre 2025. La date de clôture des registres pour tous les FNB sera le 31 décembre 2025. Les distributions pour les titres de chaque FNB seront versées en espèces ou, si le porteur de titres s'est inscrit au plan de réinvestissement des dividendes du FNB, réinvesties dans des titres supplémentaires du FNB applicable, le 8 janvier 2026 ou autour de cette date. La date de paiement nominal appliquée aux distributions non en espèces sera également le 8 janvier 2026, bien qu'en réalité, aucun paiement physique ne sera effectué, comme ce serait le cas pour les distributions en espèces.

Symbole

boursier Nom du FNB Distribution

en espèces

par titre Fréquence Distribution

de revenu

non en

espèces

réinvestie

par

titre (est.) Distribution

non en

espèces

estimative

en % de la

valeur

liquidative AIGO FNB Global X Indice Intelligence artificielle et technologie 0,02641 $ Annuellement 0,38297 $ 1,26 % CHPS FNB Global X Indice des semiconducteurs(1) 0,00497 $ Annuellement - - CHPS. U 0,00497 $ Annuellement - - CHQQ FNB Global X Indice Hang Seng TECH Chine 0,00196 $ Annuellement - - COPP FNB Global X Indice des producteurs de cuivre 0,09155 $ Annuellement 2,88636 $ 5,65 % EAFL FNB Global X Indice MSCI EAFE à rendement amélioré - Annuellement 18,72062 $ 74,01 % EMML FNB Global X Indice MSCI Marchés émergents à rendement amélioré - Annuellement 10,99621 $ 41,73 % EMMX FNB Global X Indice MSCI Marchés émergents(2) 0,27545 $ Annuellement - - EMMX.U 0,27545 $ Annuellement - - QUATRE FNB Global X Indice Industrie 4.0 - Annuellement - - GLDX FNB Global X Indice de producteurs d'or 0,48834 $ Annuellement - - HAC FNB Global X Rotation saisonnière 0,28220 $ Annuellement 0,43653 $ 1,32 % HBGD FNB Global X Indice mégadonnées et matériel(3) 0,18400 $ Annuellement 6,46534 $ 13,90 % HBGD.U 0,18400 $ Annuellement 6,46534 $ 13,90 % HLIT FNB Global X Indice de producteurs de lithium 0,02534 $ Annuellement - - HURA FNB Global X Indice uranium 0,04504 $ Annuellement 1,58833 $ 3,09 % MART FNB Global X Indice de produits comestibles et essentiels canadiens

à pondération égale 0,06260 $ Annuellement 0,49391 $ 2,05 % MTRX FNB Global X Indice intelligence artificielle et infrastructure 0,01000 $ Annuellement - - QQQL FNB Global X Indice Nasdaq-100 à rendement amélioré - Annuellement - - QQQX FNB Global X Indice Nasdaq-100(4) 0,09759 $ Annuellement - - QQQX.U 0,09759 $ Annuellement - - RBOT FNB Global X Indice Robotique et IA(5) 0,04584 $ Annuellement - - RBOT.U 0,04584 $ Annuellement - - SHLD FNB Global X Indice des technologies de défense 0,04567 $ Annuellement - - TTTX FNB Global X Indice Top 10 d'actions de valeur sûre en innovation 0,03047 $ Annuellement 1,54109 $ 5,40 % UMRT FNB Global X Indice de produits comestibles et essentiels

américains à pondération égale 0,20475 $ Annuellement 0,03188 $ 0,16 % USSL FNB Global X Indice S&P 500 à rendement amélioré - Annuellement - - CNDX FNB Global X Indice S&P/TSX 60 0,21600 $ Trimestrielle - - DLR FNB Global X dollar américain(6) 0,11221 $ Trimestrielle - - DLR.U 0,11221 $ Trimestrielle - - EAFX FNB Global X Indice MSCI EAFE(7) 0,15900 $ Trimestrielle - - EAFX.U 0,15900 $ Trimestrielle - - ETHI FNB Global X Indice chefs de file mondiaux en matière de durabilité 0,14200 $ Trimestrielle 2,58497 $ 4,49 % HAL FNB Global X Actif dividendes canadiens 0,17300 $ Trimestrielle - - HAZ FNB Global X Actif dividendes mondiaux 0,20000 $ Trimestrielle 1,34345 $ 3,28 % HMMJ FNB Global X Indice marijuana sciences de la vie(8) 0,02900 $ Trimestrielle - - HMMJ.U 0,02900 $ Trimestrielle - - INOC FNB Global X Indice d'actions canadiennes Inovestor 0,06600 $ Trimestrielle 0,25765 $ 1,49 % MEDX FNB Global X Indice de soins de santé mondiaux à pondération égale 0,09300 $ Trimestrielle - - RSSX FNB Global X Indice Russell 2000(9) 0,11000 $ Trimestrielle - - RSSX.U 0,11000 $ Trimestrielle - - UBNK FNB Global X Indice de banques américaines à pondération égale 0,12300 $ Trimestrielle - - USSX FNB Global X Indice S&P 500(10) 0,07100 $ Trimestrielle - - USSX.U 0,07100 $ Trimestrielle - - AGCC FNB Global X Options d'achat couvertes Argent 0,13500 $ Mensuelle - - BKCC FNB Global X Options d'achat couvertes de banques canadiennes

à pondération égale 0,14500 $ Mensuelle - - BKCL FNB Global X Options d'achat couvertes de banques canadiennes

à pondération égale

et à rendement amélioré 0,24500 $ Mensuelle - - BNKL FNB Global X Indice de banques à pondération égale et à rendement

amélioré 0,11500 $ Mensuelle 1,15281 $ 2,98 % CANL FNB Global X Indice S&P/TSX 60 à rendement amélioré 0,07500 $ Mensuelle - - CASH FNB Global X Épargne à intérêt élevé 0,09700 $ Mensuelle - - CBIL FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois(11) 0,10100 $ Mensuelle - - CBIL.U 0,10100 $ Mensuelle - - CNCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes 0,08250 $ Mensuelle - - CNCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes à

rendement amélioré 0,16500 $ Mensuelle - - CPCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs

de cuivre 0,14000 $ Mensuelle - - EACC FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE 0,14000 $ Mensuelle - - EACL FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE à rendement

amélioré 0,17500 $ Mensuelle - - EMCC FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents 0,18000 $ Mensuelle - - EMCL FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents

à rendement amélioré 0,23000 $ Mensuelle - - ENCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du

secteur pétrolier et gazier 0,12000 $ Mensuelle - - ENCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du

secteur pétrolier et gazier à rendement amélioré 0,26000 $ Mensuelle - - EQCC FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes

actions de l'actif 0,17500 $ Mensuelle - - EQCL FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes

actions de l'actif à rendement amélioré 0,23500 $ Mensuelle - - GLCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs

d'or 0,35000 $ Mensuelle - - GLCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs

d'or à rendement amélioré 0,22500 $ Mensuelle - - GRCC FNB Global X Croissance options d'achat couvertes de répartition

de l'actif 0,17000 $ Mensuelle - - HAB FNB Global X Actif obligations de sociétés 0,03590 $ Mensuelle - - HAD FNB Global X Actif obligations canadiennes 0,02800 $ Mensuelle - - HAF FNB Global X Actif revenu fixe mondial 0,02920 $ Mensuelle - - HBAL Portefeuille équilibré Global X FNB à indice de rendement total 0,03500 $ Mensuelle 0,34340 $ 1,97 % HBNK FNB Global X Indice de banques à pondération égale 0,13154 $ Mensuelle - - HCON FNB Global X Répartition conservatrice de l'actif 0,03500 $ Mensuelle 0,04897 $ 0,33 % HEQL FNB Global X Répartition toutes actions de l'actif à rendement amélioré 0,05000 $ Mensuelle 1,95080 $ 5,88 % HEQT FNB Global X Répartition de l'actif toutes actions 0,03000 $ Mensuelle 0,59493 $ 2,80 % HFR FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme 0,03210 $ Mensuelle - - HGRW FNB Global X Croissance répartition de l'actif 0,05000 $ Mensuelle - - HGY FNB Global X Revenu sur l'or 0,08000 $ Mensuelle - - HMP FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes 0,02540 $ Mensuelle - - HPR FNB Global X Actif actions privilégiées 0,04270 $ Mensuelle - - HYBR FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées 0,04150 $ Mensuelle - - LPAY FNB Global X Titres du Trésor américain à long terme à rendement

supérieur(12) 0,15500 $ Mensuelle - - LPAY.U 0,15500 $ Mensuelle - - MPAY FNB Global X Titres du Trésor américain à moyen terme à rendement

supérieur(12) 0,13500 $ Mensuelle - - MPAY.U 0,13500 $ Mensuelle - - NRGY FNB Global X Indice de pétrole et gaz canadiens à pondération égale 0,07800 $ Mensuelle 0,17096 $ 0,82 % PAYL FNB Global X Obligations gouvernementales à long terme à rendement

supérieur 0,13500 $ Mensuelle - - PAYM FNB Global X Obligations gouvernementales à moyen terme à rendement

supérieur 0,11500 $ Mensuelle - - PAYS FNB Global X Obligations gouvernementales à court terme à rendement

supérieur 0,09000 $ Mensuelle - - PPLN FNB Global X Indice pipelines canadiens à pondération égale 0,05430 $ Mensuelle - - QQCC FNB Global X Options d'achat couvertes NASDAQ-100(13) 0,13000 $ Mensuelle - - QQCC.U 0,13000 $ Mensuelle - - QQCL FNB Global X Options d'achat couvertes NASDAQ-100 à rendement

amélioré 0,31500 $ Mensuelle - - REIT FNB Global X Indice de FPI canadiennes à pondération égale 0,08700 $ Mensuelle 0,82535 $ 3,79 % RING FNB Global X Indice de télécommunications canadiennes à

pondération égale 0,09100 $ Mensuelle - - RNCC FNB Global X Options d'achat couvertes de télécommunications

canadiennes à pondération égale 0,20000 $ Mensuelle - - RNCL FNB Global X Options d'achat couvertes de télécommunications

canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré 0,26333 $ Mensuelle 1,50318 $ 7,37 % RSCC FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000(14) 0,21000 $ Mensuelle - - RSCC.U 0,21000 $ Mensuelle - - RSCL FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 à rendement

amélioré 0,34500 $ Mensuelle - - SAFE FNB Global X Indice d'assurances canadiennes à pondération égale 0,06600 $ Mensuelle 0,63144 $ 2,69 % SPAY FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement

supérieur(12) 0,10500 $ Mensuelle - - SPAY.U 0,10500 $ Mensuelle - - TLTX FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 20 ans et plus(15) 0,16056 $ Mensuelle - - TLTX. F 0,15941 $ Mensuelle - - TLTX. U 0,15943 $ Mensuelle - - TSTX FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 1-3 ans(16) 0,14090 $ Mensuelle - - TSTX. F 0,13990 $ Mensuelle - - TSTX. U 0,13991 $ Mensuelle - - UBIL.U FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois(17) 0,17500 $ Mensuelle - - UCSH.U FNB Global X Épargne à intérêt élevé $ US(18) 0,16300 $ Mensuelle - - USCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines(19) 0,12000 $ Mensuelle - - USCC.U 0,12000 $ Mensuelle - - USCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines

à grande capitalisation et à rendement amélioré 0,24500 $ Mensuelle 0,10166 $ 0,44 % UTIL FNB Global X Indice services publics canadiens à pondération égale 0,08140 $ Mensuelle 0,20785 $ 0,86 %

(1) Les distributions du FNB Global X Indice des semiconducteurs sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier CHPS.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour CHPS.U est d'environ 0,00360 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre CHPS.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains. (2) Les distributions du FNB Global X Indice MSCI marchés émergents sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier EMMX négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour EMMX est d'environ 0,38011 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre EMMX négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. (3) Les distributions du FNB Global X Indice mégadonnées et matériel sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier HBGD.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour HBGD.U est d'environ 0,13334 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre HBGD.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains. (4) Les distributions du FNB Global X Indice Nasdaq-100 sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier QQQX négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour QQQX est d'environ 0,13467 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre QQQX négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. (5) Les distributions du FNB Global X Indice Robotique et IA sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier RBOT.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour RBOT.U est d'environ 0,03322 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre RBOT.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains. (6) Les distributions du FNB Global X dollar américain sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier DLR négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour DLR est d'environ 0,15484 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre DLR négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. (7) Les distributions du FNB Global X Indice MSCI EAFE sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier EAFX négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour EAFX est d'environ 0,21941 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre EAFX négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. (8) Les distributions du FNB Global X Indice marijuana sciences de la vie sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier HMMJ.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour HMMJ.U est d'environ 0,02102 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre HMMJ.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains. (9) Les distributions du FNB Global X Indice Russell 2000 sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier RSSX négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour RSSX est d'environ 0,15179 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre RSSX négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. (10) Les distributions du FNB Global X Indice S&P 500 sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier USSX négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour USSX est d'environ 0,09798 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre USSX négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. (11) Les distributions du FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier CBIL.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour CBIL.U est d'environ 0,07319 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre CBIL.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains. (12) Les distributions du FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur, du FNB Global X Titres du Trésor américain à moyen terme à rendement supérieur et du FNB Global X Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites aux symboles boursiers SPAY, MPAY et LPAY négociés en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens est d'environ 0,14489 $ par titre pour SPAY, d'environ 0,18629 $ par titre pour MPAY et d'environ 0,21389 $ par titre pour LPAY. Pour les porteurs de titres qui détiennent les titres SPAY, MPAY et LPAY négociés en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. (13) Les distributions du FNB Global X Options d'achat couvertes NASDAQ-100 sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier USCC négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour QQCC.U est d'environ 0,09421 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre QQCC.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains. (14) Les distributions du FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier RSCC.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour RSCC.U est d'environ 0,15218 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre RSCC.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains. (15) Les distributions du FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 20 ans et plus inscrites au symbole boursier TLTX.U négocié en dollars américains sont déclarées et versées en dollars américains. (16) Les distributions du FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 1-3 ans inscrites au symbole boursier TSTX.U négocié en dollars américains sont déclarées et versées en dollars américains. (17) Les distributions du FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois sont déclarées et versées en dollars américains. (18) Les distributions du FNB Global X Épargne à intérêt élevé $ US sont déclarées et versées en dollars américains. (19) Les distributions du FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier USCC négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour USCC est d'environ 0,16559 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre USCC négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens.

Tableau II - Distributions bimensuelles

Les distributions en espèces bimensuelles ont déjà été déclarées et annoncées dans un communiqué de presse précédent, publié le 8 décembre 2025, et ne sont pas incluses dans le présent communiqué. La date de paiement nominal appliquée aux distributions non en espèces sera le 8 janvier 2026, bien qu'en réalité, aucun paiement physique ne sera effectué, comme ce serait le cas pour les distributions en espèces.

Symbole

boursier Nom du FNB Fréquence Distribution

de revenu

non en

espèces

réinvestie

par titre (est.) Distribution

non en espèces

estimative en %

de la valeur

liquidative BCCC FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin Bimensuelle 0,59164 $ 3,38 % BCCC.U Bimensuelle 0,59164 $ 3,38 % BCCL FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin à rendement amélioré Bimensuelle 1,17689 $ 7,02 % BCCL.U Bimensuelle 1,17689 $ 7,02 %

Les distributions des FNB varieront d'une période à l'autre. Pour en savoir plus sur les distributions, veuillez consulter le site www.GlobalX.ca.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 48 milliards de dollars en actifs sous gestion et 155 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de I billion de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Le versement des distributions, le cas échéant, n'est pas garanti et peut fluctuer à tout moment. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds négocié en bourse (« FNB »). Si les distributions versées par le FNB sont supérieures au rendement de ce dernier, les distributions versées peuvent inclure un remboursement de capital et l'investissement initial de l'investisseur diminuera. Un remboursement de capital n'est pas imposable pour l'investisseur, mais il réduit généralement le prix de base rajusté des titres détenus à des fins fiscales. Les distributions sont versées à la suite de gains en capital réalisés par un FNB, et les revenus et dividendes gagnés par un FNB sont imposables pour l'investisseur dans l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté de l'investisseur sera réduit du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté de l'investisseur est inférieur à zéro, celui-ci réalisera des plus-values égales au montant inférieur à zéro. Les dates de distribution futures peuvent être modifiées à tout moment. Pour tenir compte du fait que ces distributions ont été attribuées aux investisseurs à des fins fiscales, les montants de ces distributions doivent être ajoutés au prix de base rajusté des parts détenues. La caractérisation des distributions, le cas échéant, à des fins fiscales (dividendes, autres revenus, plus-values, etc.) ne sera connue avec certitude qu'après la fin de l'année d'imposition du FNB. Par conséquent, les investisseurs seront informés de la caractérisation fiscale après la fin de l'exercice et non lors de chaque distribution, le cas échéant. À des fins fiscales, ces montants seront déclarés chaque année par les courtiers sur les relevés fiscaux officiels. Reportez-vous à la politique de distribution du FNB applicable dans le prospectus pour obtenir de plus amples renseignements.

Le FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin (BCCC) et le FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin à rendement amélioré (BCCL) sont des fonds communs de placement alternatifs négociés en bourse qui investissent dans d'autres fonds communs de placement non traditionnels qui investissent, directement ou indirectement, dans le bitcoin. Il existe des risques inhérents associés aux produits liés aux crypto-actifs, y compris Bitcoin Futures. Bien que Bitcoin Futures soit négocié sur une bourse réglementée et autorisé par des contreparties centrales réglementées, l'exposition directe ou indirecte au niveau de risque élevé de Bitcoin Futures ne convient pas à tous les types d'investisseurs. Compte tenu de la nature spéculative du bitcoin et de la volatilité des marchés des devises numériques, rien ne garantit que le BCCC ou le BCCL seront en mesure d'atteindre leurs objectifs de placement respectifs. Un investissement dans le BCCC ou le BCCL ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs qui ont une compréhension approfondie du Bitcoin et la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement. Un investissement dans le BCCC ou le BCCL est considéré comme un risque élevé.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président, Communications, Global X Investments Canada Inc., (647) 289-3324, [email protected]