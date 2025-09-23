TORONTO, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a le plaisir d'annoncer les montants de dividende par titre (les « Dividendes ») pour ses fonds négociés en bourse (les « FNB ») pour la période se terminant le 30 septembre 2025, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

La date ex-dividende pour le dividende suivant est prévue pour le 29 septembre 2025.

Mnémo Nom du FNB Distribution

en espèces

par titre Fréquence CNDX Global X S&P/TSX 60 Index ETF $0,21600 Trimestrielle DLR Global X US Dollar Currency ETF(1) $0,11000 Trimestrielle DLR.U $0,11000 Trimestrielle EAFX Global X MSCI EAFE Index ETF(2) $0,15900 Trimestrielle EAFX.U $0,15900 Trimestrielle ETHI Global X Global Sustainability Leaders Index ETF $0,14200 Trimestrielle HAL Global X Active Canadian Dividend ETF $0,17300 Trimestrielle HAZ Global X Active Global Dividend ETF $0,20000 Trimestrielle HMMJ Global X Marijuana Life Sciences Index ETF(3) $0,02900 Trimestrielle HMMJ.U $0,02900 Trimestrielle INOC Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF $0,06600 Trimestrielle MEDX Global X Equal Weight Global Healthcare Index ETF $0,09300 Trimestrielle RSSX Global X Russell 2000 Index ETF(4) $0,11000 Trimestrielle RSSX.U $0,11000 Trimestrielle UBNK Global X Equal Weight U.S. Banks Index ETF $0,12300 Trimestrielle USSX Global X S&P 500 Index ETF(5) $0,07100 Trimestrielle USSX.U $0,07100 Trimestrielle BKCC Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF $0,14500 Mensuelle BKCL Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF $0,24000 Mensuelle BNKL Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF $0,11000 Mensuelle CANL Global X Enhanced S&P/TSX 60 Index ETF $0,07500 Mensuelle CASH Global X High Interest Savings ETF $0,09960 Mensuelle CBIL Global X 0-3 Month T-Bill ETF(6) $0,10080 Mensuelle CBIL.U $0,10080 Mensuelle CNCC Global X S&P/TSX 60 Covered Call ETF $0,08250 Mensuelle CNCL Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF $0,16500 Mensuelle EACC Global X MSCI EAFE Covered Call ETF $0,13000 Mensuelle EACL Global X Enhanced MSCI EAFE Covered Call ETF $0,16000 Mensuelle EMCC Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF $0,16500 Mensuelle EMCL Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF $0,20500 Mensuelle ENCC Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF $0,12000 Mensuelle ENCL Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF $0,26000 Mensuelle EQCC Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF $0,16500 Mensuelle EQCL Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF $0,22000 Mensuelle GLCC Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF $0,28000 Mensuelle GLCL Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF $0,20000 Mensuelle GRCC Global X Growth Asset Allocation Covered Call ETF $0,16000 Mensuelle HAB Global X Active Corporate Bond ETF $0,03600 Mensuelle HAD Global X Active Canadian Bond ETF $0,02800 Mensuelle HAF Global X Active Global Fixed Income ETF $0,03400 Mensuelle HBAL Global X Balanced Asset Allocation ETF $0,03500 Mensuelle HBNK Global X Equal Weight Canadian Banks Index ETF $0,09170 Mensuelle HCON Global X Conservative Asset Allocation ETF $0,03500 Mensuelle HEQL Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF $0,05000 Mensuelle HEQT Global X All-Equity Asset Allocation ETF $0,03000 Mensuelle HFR Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF $0,03100 Mensuelle HGRW Global X Growth Asset Allocation ETF $0,05000 Mensuelle HGY Global X Gold Yield ETF $0,06000 Mensuelle HMP Global X Active Canadian Municipal Bond ETF $0,02750 Mensuelle HPR Global X Active Preferred Share ETF $0,04200 Mensuelle HYBR Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF $0,04150 Mensuelle LPAY Global X Long-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF(7) $0,15500 Mensuelle LPAY.U $0,15500 Mensuelle MPAY Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF(7) $0,13500 Mensuelle MPAY.U $0,13500 Mensuelle NRGY Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF $0,07440 Mensuelle PAYL Global X Long-Term Government Bond Premium Yield ETF $0,13500 Mensuelle PAYM Global X Mid-Term Government Bond Premium Yield ETF $0,11500 Mensuelle PAYS Global X Short-Term Government Bond Premium Yield ETF $0,09000 Mensuelle PPLN Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF $0,05450 Mensuelle QQCC Global X Nasdaq-100 Covered Call ETF(8) $0,12000 Mensuelle QQCC.U $0,12000 Mensuelle QQCL Global X Enhanced Nasdaq-100 Covered Call ETF $0,29500 Mensuelle REIT Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF $0,08700 Mensuelle RING Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF $0,07500 Mensuelle RNCC Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Covered Call ETF $0,20000 Mensuelle RNCL Global X Enhanced Equal Weight Canadian Telecommunications Covered Call ETF $0,24700 Mensuelle RSCC Global X Russell 2000 Covered Call ETF(9) $0,21000 Mensuelle RSCC.U $0,21000 Mensuelle RSCL Global X Enhanced Russell 2000 Covered Call ETF $0,30000 Mensuelle SAFE Global X Equal Weight Canadian Insurance Index ETF $0,06500 Mensuelle SPAY Global X Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF(7) $0,10500 Mensuelle SPAY.U $0,10500 Mensuelle UBIL.U Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF(10) $0,17500 Mensuelle UCSH.U Global X USD High Interest Savings ETF(11) $0,16550 Mensuelle USCC Global X S&P 500 Covered Call ETF(12) $0,12000 Mensuelle USCC.U $0,12000 Mensuelle USCL Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF $0,24500 Mensuelle UTIL Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF $0,08280 Mensuelle

La date d'enregistrement pour tous les FNB sera le 29 septembre 2025. Les dividendes pour les titres de chaque FNB seront versés en trésorerie ou, si le détenteur de titres s'est inscrit au plan de réinvestissement des dividendes du FNB concerné, réinvestis dans des titres supplémentaires du FNB applicable, le ou vers le 7 octobre 2025.

(1) Les distributions pour le Global X US Dollar Currency ETF sont déclarées et payées en dollars américains, y compris celles inscrites sous le mnémo DLR négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent approximatif en dollars canadiens pour DLR est de 0,15165 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent des DLR en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les paiements de distribution en dollars canadiens. (2) Les distributions pour le Global X MSCI EAFE Index ETF sont déclarées et payées en dollars américains, y compris celles inscrites sous le mnémo EAFX négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent approximatif en dollars canadiens pour EAFX est de 0,21921 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent des EAFX en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les paiements de distribution en dollars canadiens. (3) Les distributions pour le Global X Marijuana Life Sciences Index ETF sont déclarées et payées en dollars canadiens, y compris celles inscrites sous le mnémo HMMJ.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent approximatif en dollars américains pour HMMJ.U est de 0,02104 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent des HMMJ.U en dollar américain, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les paiements de distribution en dollars américains. (4) Les distributions pour le Global X Russell 2000 Index ETF sont déclarées et payées en dollars américains, y compris celles inscrites sous le mnémo RSSX négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent approximatif en dollars canadiens pour RSSX est de 0,15165 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent des RSSX en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les paiements de distribution en dollars canadiens. (5) Les distributions pour le Global X S&P 500 Index ETF sont déclarées et payées en dollars américains, y compris celles inscrites sous le mnémo USSX négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent approximatif en dollars canadiens pour USSX est de 0,09788 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent des USSX en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les paiements de distribution en dollars canadiens. (6) Les dividendes pour le FNB Global X 0-3 Month T-Bill sont déclarés et versés en dollars canadiens, y compris ceux cotés sous le symbole CBIL.U négocié en dollars américains. Le taux de dividende approximatif en dollars américains pour CBIL.U est de 0,0731 $ par titre. Pour les détenteurs de titres qui détiennent le CBIL.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du détenteur de titres convertira généralement les paiements de dividende en dollars américains. (7) Les dividendes pour les FNB Global X Short-Term U.S. Treasury Premium Yield, Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield et Global X Long-Term U.S. Treasury Premium Yield sont déclarés et versés en dollars américains, y compris ceux cotés sous les symboles SPAY, MPAY et LPAY négociés en dollars canadiens. Le taux de dividende approximatif en dollars canadiens pour SPAY est de 0,14476 $ par titre, pour MPAY de 0,18612 $ par titre et pour LPAY de 0,21369 $ par titre. Pour les détenteurs de titres cotés en dollars canadiens sous les symboles SPAY, MPAY et LPAY, le titulaire du compte du détenteur de titres convertira généralement les paiements de dividende en dollars canadiens. (8) Les dividendes pour le Global X Nasdaq-100 Covered Call ETF sont déclarés et versés en dollars canadiens, y compris ceux cotés sous les symboles QQCC.U, QQCC.U et LPAY, négociés en dollars américains. Le taux de dividende approximatif en dollars américains pour QQCC.U est de 0,08704 $ par titre. Pour les détenteurs de titres qui détiennent le QQCC.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du détenteur de titres convertira généralement les paiements de dividende en dollars américains. (9) Les dividendes pour le Global X Russell 2000 Covered Call ETF sont déclarés et versés en dollars canadiens, y compris ceux cotés sous le symbole RSCC.U négocié en dollars américains. Le taux de dividende approximatif en dollars américains pour RSCC.U est de 0,15232 $ par titre. Pour les détenteurs de titres RSCC.U négociés en dollars américains, le titulaire du compte du détenteur de titres convertira généralement les paiements de dividende en dollars américains. (10) Les dividendes pour le FNB Global X 0-3 Month U.S. T-Bill sont déclarés et versés en dollars américains. (11) Les dividendes pour le Global X USD High Interest Savings ETF sont déclarés et versés en dollars américains. (12) Les dividendes pour le FNB Global X S&P 500 Covered Call sont déclarés et versés en dollars américains, y compris ceux cotés sous le symbole USCC négocié en dollars canadiens. Le taux de dividende approximatif en dollars canadiens pour USCC est de 0,16544 $ par titre. Pour les détenteurs de titres qui détiennent l'USCC négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du détenteur de titres convertira généralement les paiements de dividende en dollars canadiens.

Les dividendes pour les FNB varieront d'une période à l'autre. Pour plus de renseignements sur les dividendes, veuillez vous rendre sur www.GlobalX.ca.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre l'une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La famille de fonds Global X comprend un éventail largement diversifié de solutions destinées aux investisseurs de tous niveaux d'expérience afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs d'investissement dans diverses conditions de marché. Global X gère plus de 44 milliards de dollars d'actifs et compte 150 FNB cotés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du groupe financier Mirae Asset, qui est un gestionnaire d'actifs gérant plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur les marchés mondiaux.

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans des produits (les « fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur se valorise fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Certains fonds Global X peuvent être exposés à des techniques d'investissement à effet de levier qui amplifient les gains et les pertes, ce qui peut entraîner une plus grande volatilité de la valeur et les exposer à un risque d'investissement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les compartiments du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le compartiment du marché monétaire soit en mesure de maintenir la valeur liquidative par titre à un montant constant ou que vous récupérerez la totalité de votre investissement dans les Fonds. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le prospectus contient des renseignements détaillés importantes sur les compartiments Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir.

Le paiement des dividendes, le cas échéant, n'est pas garanti et peut fluctuer à tout moment. Le paiement des dividendes ne doit pas être confondu avec le rendement, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds négocié en bourse (« FNB »). Si les dividendes versés par le FNB sont supérieurs au rendement du FNB, les dividendes versés peuvent inclure un remboursement de capital et l'investissement initial de l'investisseur diminuera. Un remboursement de capital n'est pas imposable pour l'investisseur, mais il réduit généralement le prix de base rajusté du titre détenu à des fins fiscales. Les dividendes sont versés à la suite de gains en capital réalisés par un FNB, et les revenus et dividendes gagnés par un FNB sont imposables pour l'investisseur dans l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté de l'investisseur sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté de l'investisseur devient inférieur à zéro, les investisseurs réaliseront des gains en capital égaux au montant inférieur à zéro. Les dates de distribution futures peuvent être modifiées à tout moment. Afin de reconnaître que ces dividendes ont été attribués aux investisseurs à des fins fiscales, les montants de ces dividendes doivent être ajoutés au prix de base rajusté des parts détenues. La caractérisation des dividendes, le cas échéant, à des fins fiscales (telles que les dividendes/autres revenus/gains en capital, etc.) ne sera connue avec certitude qu'après la fin de l'année fiscale du FNB. Par conséquent, les investisseurs seront informés de la caractérisation fiscale après la fin de l'exercice et non à chaque dividende, le cas échéant. À des fins fiscales, ces montants seront déclarés annuellement par les courtiers sur les relevés fiscaux officiels. Veuillez vous référer à la politique de dividende applicable du FNB dans le prospectus pour plus de renseignements.

Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par S&P, TSX, NASDAQ MX Group ou Morningstar et leurs sociétés affiliées, et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ou n'impose de condition quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts dans les FNB Global X. Toutes les marques de commerce/marques de service sont enregistrées par leurs propriétaires respectifs. Aucun de leurs propriétaires ou de leurs sociétés affiliées ne parraine, n'approuve, ne vend, ne promeut ou ne fait de déclaration concernant l'opportunité d'investir dans les FNB Global X. Les renseignements complètes sur les marques de commerce et les marques de service sont disponibles sur https://www.globalx.ca/disclaimers.

Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et ont été concédées sous licence à Global X Investments Canada Inc. (« Global X »). Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par S&P, et S&P ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et n'impose aucune condition quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des FNB Global X.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques de commerce de The Nasdaq Stock Market, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de « corporations ») et sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada Inc. Les corporations n'ont pas approuvé la légalité ou la pertinence des produits. Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les corporations. LES CORPORATIONS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET NE IMPUTENT AUCUN PASSIF CONCERNANT LE OU LES PRODUITS.

Le Global X Russell 2000 Index ETF et le Global X Russell 2000 Covered Call ETF (dans la présente clause de non-responsabilité, les « Fonds Russell 2000 ») ont été développés exclusivement par Global X Investments Canada Inc. Les compartiments Russell 2000 ne sont en aucun cas liés à London Stock Exchange Group plc et à ses sociétés du groupe (collectivement, le « Groupe LSE »), ni parrainés, approuvés, vendus ou promus par ceux-ci. FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du Groupe LSE. Tous les droits sur l'indice Russell 2000 RIC Capped Index (l'« Indice ») sont détenus par la société de la Bourse de Londres qui possède l'Indice. Russell® est une marque déposée de la société de la Bourse de Londres concernée et est utilisée par toute autre société de la Bourse de Londres sous licence. L'Indice est calculé par ou pour le compte de FTSE International Limited ou de ses filiales, agents ou partenaires. La Bourse de Londres décline toute responsabilité envers quiconque découlant (a) de l'utilisation, de la confiance accordée à l'indice ou de toute erreur dans celui-ci ou (b) de l'investissement dans les compartiments Russell 2000 ou de leur fonctionnement. Le groupe de la Bourse de Londres ne fait aucune déclaration, prédiction, garantie ou représentation quant aux résultats pouvant être obtenus à partir des compartiments Russell 2000 ou à l'adéquation de l'indice à l'usage qui en est fait par Global X Investments Canada Inc.

Les compartiments ou titres mentionnés dans le présent document ne sont pas parrainés, approuvés ou promus par MSCI, et MSCI n'impute aucune responsabilité à l'égard de ces compartiments ou titres ou de tout indice sur lequel ces compartiments ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») et tout fonds connexe.

Certaines déclarations peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment celles identifiées par l'expression « s'attendre à » et des expressions similaires (y compris leurs variations grammaticales). Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de l'auteur concernant les résultats ou événements futurs. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres doivent être pris en considération avec soin, et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document, que ce soit à la suite de nouvelles renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

La présente communication est prévue à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. Elle ne doit pas être interprétée comme un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être utilisée à cette fin. Il est recommandé aux particuliers de consulter des professionnels, le cas échéant, au sujet de tout investissement particulier. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d'apporter des modifications à leurs stratégies d'investissement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité de gestion d'actifs basée en Corée du groupe Mirae Asset Financial Group. Global X est une société constituée en vertu de la loi du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

Pour toute question relative aux investissements: Veuillez contacter Global X au +1 (866) 641-5739 (numéro gratuit) ou au (416) 933-5745, [email protected]; Pour toute demande de renseignements de la part des médias: Veuillez contacter Jonathan McGuire, Vice-président, Communications, Global X Investments Canada Inc., (647) 289-3324, [email protected]