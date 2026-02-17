TORONTO, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (le « gestionnaire ») a annoncé précédemment, dans un communiqué publié le 5 décembre 2025, que les fonds négociés en bourse (les « FNB ») figurant dans le tableau ci-dessous seraient radiés de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 10 février 2026 et dissous à la fermeture des bureaux aujourd'hui, le 17 février 2026. La valeur liquidative finale (la « VL »), les distributions et le produit de la dissolution des FNB visés par part sont présentés dans le tableau ci-dessous.

FNB Symbole VL ex-

distribution

par part Distribution de

revenus autres

qu'en espèces

réinvestie par part Produit net

final de la

dissolution

par part Devise de

la VL

finale Bourse FNB Global X

Indice Industrie 4.0 FOUR 58,57691 0,09354 58,57691 CAD Bourse de

Toronto FNB Global X

Indice MSCI EAFE

à rendement amélioré EAFL 27,80828 2,49860 27,80828 CAD Cboe Canada FNB Global X

Indice MSCI Marchés

émergents à rendement

amélioré EMML 30,35196 3,53159 30,35196 CAD Cboe Canada

Les porteurs de parts recevront le produit de la liquidation des actifs, moins tous les passifs et toutes les charges en lien avec la dissolution des FNB visés. Ce produit sera versé aux porteurs des parts en circulation restants des FNB visés au prorata, au taux indiqué ci-dessus, sans autre mesure de la part de ces porteurs de parts.

Les distributions autres qu'en espèces, qui figurent comme les « distributions de revenus autres qu'en espèces réinvesties par part » dans le tableau ci-dessus (les « distributions autres qu'en espèces »), ne seront pas versées en espèces, mais seront réinvesties et déclarées comme des distributions imposables et seront utilisées pour augmenter le prix de base ajusté des parts de chaque porteur de titres des FNB visés. Les distributions autres qu'en espèces seront automatiquement réinvesties en parts supplémentaires des FNB visés et immédiatement consolidées afin que le nombre de parts détenues par le porteur de parts, les parts en circulation des FNB visés et la valeur nette de l'actif des FNB visés ne changent pas par suite des distributions autres qu'en espèces.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Au 31 janvier 2026, Global X détient plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion et 156 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de I billion de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds ou les titres mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, endossés ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou indice sur lequel ces fonds ou titres sont fondés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Global X Investments Canada Inc. et tout fonds connexe.

Le FNB Global X Indice Industrie 4.0 ne fait pas l'objet de commandite (le « FNB Indice de Solactive » ne fait pas l'objet de commandite, de promotion, de vente ou de soutien de toute autre manière par Solactive AG. Il n'offre pas non plus de garantie ou d'assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice sous-jacent ou du nom commercial de l'indice ou du prix de l'indice, à tout moment ou à tout autre égard. L'indice sous-jacent est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG ne ménage aucun effort pour s'assurer que l'indice sous-jacent est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'émetteur, le FNB Indice de Solactive, ou le gestionnaire, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler des erreurs dans l'indice sous-jacent aux tiers, y compris, sans s'y limiter, aux investisseurs et aux intermédiaires financiers du FNB Indice de Solactive. Ni la publication de l'indice sous-jacent par Solactive AG, ni l'octroi de licences pour l'indice sous-jacent ou le nom commercial de celui-ci aux fins d'utilisation en lien avec le FNB Indice de Solactive ne constituent une recommandation de Solactive d'investir des capitaux dans le FNB Indice de Solactive, et ne représentent d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout investissement dans le FNB Indice de Solactive.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2026 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

