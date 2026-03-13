TORONTO, le 13 mars 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) a annoncé aujourd'hui que les frais de couverture de contrats à terme payables par certains fonds négociés en bourse (les « FNB ») qu'elle gère changeront à compter du 16 mars 2026, comme indiqué ci-dessous. Ces frais de couverture de contrats à terme payables à la contrepartie bancaire ou aux contreparties d'un FNB, le cas échéant, sont modifiés en raison de l'évolution des conditions du marché, y compris l'augmentation de la volatilité dans les prix des marchandises sous-jacentes.

Voici les FNB visés par ces changements et leurs symboles boursiers respectifs :

FNB Pétrole brut haussier quotidien avec effet de levier (« HOU »)

FNB Pétrole brut haussier quotidien avec effet de levier (« HOD »)

FNB BetaPro Lingots d'or haussier quotidien 2x (« GLDU »)

FNB BetaPro Lingots d'or baissier quotidien 2x (« GLDD »)

FNB BetaPro Argent haussier quotidien 2x (« SLVU »)

FNB BetaPro Argent haussier quotidien 2x (« SLVD »)

Frais de couverture des contrats à terme

Les frais de couverture engagés par une contrepartie et facturés à un FNB sont de nature similaire aux coûts de transaction du portefeuille engagés par un fonds de placement qui détient directement des titres de portefeuille. Le gestionnaire prévoit qu'à compter du 16 mars 2026, et compte tenu des conditions actuelles du marché, les coûts de couverture des FNB correspondront à un pourcentage par année de l'exposition théorique globale des contrats à terme d'un FNB, comme suit :

FNB

(par symbole boursier comme indiqué ci-dessus) Coûts de couverture actuels (en pourcentage ou dans une fourchette par année de l'exposition théorique globale en vertu des contrats à terme applicables) Estimation des coûts de couverture à compter du 16 mars 2026 (en pourcentage ou dans une fourchette par année de l'exposition théorique globale en vertu des contrats à terme applicables) HOU et HOD Jusqu'à 2,1 % Jusqu'à 5,5 % GLDU et GLDD Jusqu'à 0,6 % Jusqu'à 0,85 % SLVU et SLVD Jusqu'à 0,55 % Jusqu'à 1,0 %

Le tableau ci-dessus s'appuie sur l'estimation du gestionnaire seulement, et les coûts de couverture réels, le cas échéant, pourraient augmenter au-delà de cette fourchette. De plus, les déséquilibres dans les titres causés par d'importants rééquilibrages ou arrêts d'opérations peuvent influencer négativement la valeur évaluée au marché des contrats à terme à tout moment par rapport au niveau de clôture de l'indice de référence applicable. Les frais de couverture qui peuvent être engagés par une contrepartie et facturés à un FNB peuvent, selon les conditions du marché, être plus élevés que ceux décrits ci-dessus et peuvent changer en tout temps, sans préavis aux investisseurs.

Aucun changement n'est apporté aux frais de gestion de ces FNB en raison de ces changements. Il est entendu qu'il n'y a aucune augmentation des montants payables par les FNB à Global X, le gestionnaire des FNB, relativement à ces changements.

Pour en savoir plus sur les FNB, veuillez consulter le site www.BetaPro.ca.

À propos de BetaPro by Global X (www.BetaPro.ca)

BetaPro by Global X est un important fournisseur de fonds négociés en bourse à effet de levier, inversés et à effet de levier inversés cotés sur les principales bourses du Canada. BetaPro by Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de I billion de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 150 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Demandes de renseignements des investisseurs :

Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745

[email protected]

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les FNB. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds Global X comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Les FNB BetaPro de Global X sont gérés par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »), un important fournisseur de fonds négociés en bourse à effet de levier, inversés et à effet de levier inversés cotés sur les principales bourses du Canada. Depuis plus d'une décennie, BetaPro dote les négociateurs canadiens d'outils avancés pour les aider à naviguer et à tirer parti de l'évolution rapide des marchés. Sa gamme novatrice de FNB offre une exposition quotidienne à un large éventail d'indices et de produits de base, y compris le Nasdaq-100, l'indice S&P/TSX 60, l'or, le pétrole et le bitcoin. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inversé (les « FNB à rendement inversé ») et notre FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC (le « FNB VIX »). Les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé et certains autres produits BetaPro utilisent des techniques de placement à effet de levier qui peuvent amplifier les gains et les pertes et entraîner une plus grande volatilité des rendements. Ces produits BetaPro sont donc exposés aux risques liés à l'effet de levier et peuvent aussi être assujettis, notamment, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus respectif. Chaque FNB à effet de levier et à effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais et des dépenses, inférieur ou égal à 200 %, soit -200 % du rendement d'un indice de référence, d'un indice des marchandises liées aux contrats à terme ou d'un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d'un jour. Chaque FNB inverse vise à obtenir un rendement correspondant à -100 % du rendement de sa cible. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d'un FNB à effet de levier et à effet de levier inversé pour toute période autre qu'un jour fluctuera probablement, et pour le FNB à effet de levier et à effet de levier inversé plus particulièrement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou de ses cibles pour la même période. Pour certains FNB à effet de levier et à effet de levier inversé qui cherchent à obtenir une exposition à effet de levier pouvant atteindre 200 % ou -200 %, le gestionnaire prévoit, dans une conjoncture de marché normale, de gérer le ratio de levier aussi près que deux fois (200 %) que possible. Toutefois, le gestionnaire peut, selon sa seule appréciation, modifier le ratio de levier en se fondant sur son évaluation des conjonctures de marché et des négociations avec les contreparties respectives du FNB à ce moment-là. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB.

Un investissement dans l'un ou l'autre des produits BetaPro ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs qui ont la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement. Veuillez lire la divulgation complète des risques dans le prospectus avant d'investir. Les investisseurs doivent surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et leur rendement au moins quotidiennement pour s'assurer que ces investissements demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

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