TORONTO, le 18 août 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a annoncé aujourd'hui l'apport de changements aux cotes de risque applicables à six de ses FNB.

Les changements apportés aux cotes de risque entrent en vigueur immédiatement et sont décrits en détail dans le tableau ci-dessous :

FNB Symbole Cote de risque

antérieure Nouvelle cote de

risque FNB Global X Options d'achat couvertes NASDAQ-100 QQCC Moyenne à élevée Moyenne FNB Global X Indice d'assurances canadiennes à

pondération égale SAFE Moyenne à élevée Moyenne FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions

américaines à grande capitalisation et à rendement

amélioré USCL Moyenne Moyenne à élevée FNB Global X Indice S&P/TSX 60 à rendement amélioré CANL Moyenne Moyenne à élevée FNB Global X Indice S&P 500 à rendement amélioré USSL Moyenne Moyenne à élevée FNB Global X Indice Russell 2000 RSSX.U Moyenne à élevée Élevée

Ces changements sont le résultat d'un examen annuel mené conformément à une méthodologie normalisée de classification du risque de placement, énoncée dans le Règlement 81-102 Fonds d'investissement, qui est fondé sur la volatilité historique du FNB, telle que mesurée par l'écart-type sur 10 ans des rendements du FNB. Si un FNB a moins de 10 ans d'historique de rendement, le niveau de risque de placement du FNB est calculé à l'aide de l'historique de rendement du FNB et, pour le reste de la période de 10 ans, de l'historique de rendement d'un indice de référence qui devrait raisonnablement correspondre à l'écart-type du FNB.

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement de ces FNB en raison des changements apportés aux cotes de risque. Un résumé de la méthodologie de classification des cotes de risque, des objectifs de placement et des stratégies d'un FNB se trouve dans le plus récent prospectus déposé du FNB.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Au 31 juillet 2025, Global X détient environ 40 milliards de dollars en actifs sous gestion et 147 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Demandes de renseignements des investisseurs :

Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745

[email protected]

Demandes de renseignements des médias :

Communiquez avec Jonathan McGuire

Vice-président des communications

Global X Investments Canada Inc.

647 289-3324

[email protected]

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, TSX, NASDAQ, MX Group ou Morningstar et leurs sociétés affiliées et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des FNB Global X. Toutes les marques de commerce et de service sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des propriétaires de ces fonds ou de leurs sociétés affiliées ne parraine, approuve, vend, assure la promotion ou émet de déclaration quant à la pertinence d'un placement dans les FNB Global X. Des renseignements complets sur la marque de commerce et la marque de service sont disponibles à l'adresse http://www.GlobalX.ca/legal/Trademarks.

« Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »). Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, et S&P ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions de FNB Global X.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques de commerce de Nasdaq Stock Market, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés ») et sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada Inc. Les produits n'ont pas été approuvés par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS.

Le FNB Global X Indice Russell 2000, le FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 et le FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 à rendement amélioré (dans le présent avis de non-responsabilité, les « Fonds Russell 2000 ») ont été conçus uniquement par Investissements Global X Canada Inc. Les Fonds Russell 2000 n'ont aucun lien avec le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « groupe LSE »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines entreprises du Groupe LSE. Tous les droits relatifs à l'INDICE RUSSELL 2000 DE SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PLACEMENT À PETITE CAPITALISATION (l'« indice ») sont dévolus à la société du groupe LSE, qui est propriétaire de l'indice. Russell® est une marque déposée de la société du groupe LSE concernée et est utilisée par toute autre société du groupe LSE sous licence. L'indice est calculé par Frank Russell Company, une société affiliée de FTSE International Limited. Le groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant (a) de l'utilisation de l'indice, de la confiance accordée à celui-ci ou de toute erreur dans l'indice ou (b) de l'investissement dans les Fonds Russell 2000 ou de l'exploitation de ceux-ci. Le groupe LSE ne fait aucune revendication, prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir des Fonds Russell 2000 ou à la pertinence de l'indice aux fins pour lesquelles il est utilisé par Investissements Global X Canada Inc.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.