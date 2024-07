TORONTO, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est heureuse d'annoncer qu'elle abaisse les frais de gestion du FNB Global X Actif obligations canadiennes (« HAD » ou le « FNB »), à partir d'aujourd'hui.

À compter du 23 juillet 2024, les frais de gestion annuels réels pour HAD seront de trente points de base (0,30 %) plus les taxes de vente applicables, après une réduction des frais de gestion de douze points de base (0,12 %).

« Chez Global X, nous sommes déterminés à rendre les placements exceptionnels plus accessibles aux Canadiens - c'est pourquoi nous avons décidé d'abaisser en permanence les frais de gestion du HAD, a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. HAD est l'un des FNB de titres à revenu fixe à gestion active les plus anciens au Canada, et nous sommes heureux d'offrir cette possibilité d'économie de coûts aux investisseurs à la recherche d'une solution à faible coût qui offre une exposition à un vaste portefeuille de titres de créance canadiens et de titres assimilables à des titres de créance canadiens dans l'ensemble des gouvernements, sociétés et secteurs. »

Nom du FNB Symbole Frais de gestion

antérieurs* Frais de gestion actuels* FNB Global X Actif

obligations canadiennes HAD 0,42 % 0,30 %

* Plus les taxes de vente applicables

HAD a été lancé le 12 octobre 2012 et vise à générer des rendements à long terme, principalement en maximisant le revenu d'intérêts et la plus-value du capital. Le FNB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance canadiens (y compris des titres assimilables à des titres de créance) libellés en dollars canadiens.

Appuyé par son sous-conseiller Corporation Fiera Capital, l'un des plus importants gestionnaires de titres à revenu fixe au Canada, HAD cherche à obtenir des rendements ajustés au risque supérieurs en offrant la souplesse nécessaire pour modifier sa durée en prévision des changements de taux d'intérêt.

Pour en savoir plus sur HAD, consultez le site www.globalx.ca/fr/produit/had

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 30 milliards de dollars en actifs sous gestion et 125 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

