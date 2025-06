TORONTO, le 9 juin 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui son intention de dissoudre cinq de ses fonds négociés en bourse (les « FNB ») dès la clôture des marchés le 19 août 2025 ou vers cette date (la « date de dissolution »). Voici les détails des FNB en dissolution :

Nom du FNB Symbole boursier FNB Global X GX Indice de cybersécurité HBUG FNB BetaPro Banques canadiennes à pondération égale quotidien haussier 2x ATMU FNB BetaPro Banques canadiennes à pondération égale quotidien baissier 2x ATMD FNB BetaPro FPI canadiennes à pondération égale quotidien haussier 2x RITU FNB BetaPro FPI canadiennes à pondération égale quotidien baissier 2x RITD

Aucune nouvelle souscription directe de titres des FNB ne sera acceptée à compter du 11 août 2025, sauf dans certains cas précis. On prévoit que les FNB seront retirés de la Bourse de Toronto, à la demande du gestionnaire, à la clôture des marchés le 13 août 2025 ou vers cette date, et tous les titres toujours détenus par les investisseurs devraient faire l'objet d'un rachat obligatoire à la date de résiliation.

Tous les porteurs de titres restants d'un FNB à la date de résiliation recevront le produit net de la liquidation des actifs, moins tous les passifs et toutes les dépenses engagées en lien avec la dissolution du FNB, au prorata.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient environ 40 milliards de dollars en actifs sous gestion et 142 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 900 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

