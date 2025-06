Compte tenu du rabais annoncé, les nouveaux FNB du chef de file canadien des fonds à effet de levier sont les FNB 3x et -3x les moins chers actuellement dans le monde

TORONTO, le 17 juin 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») annonce le lancement de quatre nouveaux FNB (les « nouveaux FNB ») au sein de sa gamme BetaPro par Global X (« BetaPro ») qui offrent une exposition de trois fois (« 3x ») et de moins trois fois (« -3x ») aux indices Nasdaq-100® et S&P 500® - l'effet de levier maximal offert au Canada par les fonds négociés en bourse (« FNB ») sans dispense réglementaire. Les parts de FNB commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX »).

Maitrisez le marché. (Groupe CNW/Global X Investments Canada Inc.)

BetaPro est la première, la plus importante et la plus ancienne famille de FNB à effet de levier, de FNB inversés et de FNB à effet de levier inversés au Canada. Comptant plus de 17 ans d'expérience en négociation au Canada avec 32 FNB, BetaPro par Global X est le leader canadien dans cette catégorie de FNB.

En plus de ce lancement, le gestionnaire annonce simultanément une remise de 50 points de base (les « remises ») sur les nouveaux FNB jusqu'au 31 décembre 2025. Pour la durée des remises, les frais de gestion pour les nouveaux FNB seront de 0,65 %, et en feront ainsi les FNB 3x et -3x les moins chers actuellement à l'échelle mondiale.

« Depuis le lancement des premiers FNB de matières premières à effet de levier au monde en 2008 jusqu'à son positionnement actuel en tant que principale famille de FNB à effet de levier, de FNB inversé et de FNB à effet de levier inversé au Canada, BetaPro a été la source pour les négociateurs avertis au Canada à la recherche de solutions de FNB efficaces pour accroître leur exposition, a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur, Gestion et stratégie de placement chez Global X. En plus d'ajouter l'exposition 3x et -3x à la plus grande gamme de FNB à effet de levier, de FNB inversé et de FNB à effet de levier inversé au Canada, nous offrons une remise importante sur les frais, qui en feront ainsi les FNB les moins chers de leur catégorie, partout dans le monde, pendant la période de remise. »

Les nouveaux FNB offrent aux investisseurs avertis une exposition accrue à deux des indices de référence américains les plus importants et les plus activement négociés : le S&P 500® et le Nasdaq-100® (l'« indice sous-jacent »).

Les mouvements de devises peuvent introduire du bruit indésirable et réduire la précision des opérations tactiques. Les nouveaux FNB utilisent la couverture de change pour tenter de neutraliser l'exposition au dollar américain, pour offrir un rendement qui reflète plus fidèlement les indices boursiers américains sous-jacents.

De plus amples renseignements sur les nouveaux FNB sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom Symbole Effet de

levier Indice de

référence Frais de

Frais avant

remise* Frais de gestion en

vigueur jusqu'au

31 décembre 2025* FNB alternatif haussier à effet de levier quotidien S&P 500 BetaPro 3x TSPX 3x Indice S&P 500® 1,15 % 0,65 % FNB alternatif baissier à effet de levier quotidien S&P 500 BetaPro -3x SSPX 3x Indice S&P 500® 1,15 % 0,65 % FNB alternatif haussier à effet de levier quotidien Nasdaq-100 BetaPro 3x TQQQ 3x Indice Nasdaq-100® 1,15 % 0,65 % FNB alternatif baissier à effet de levier quotidien Nasdaq-100 BetaPro -3x SQQQ 3x Indice Nasdaq-100® 1,15 % 0,65 %

* Plus les taxes de vente applicables

Les nouveaux FNB sont conçus pour fournir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre à 300 % du rendement quotidien de l'indice de référence déterminé, ou à 300 % de l'inverse du rendement quotidien de l'indice de référence déterminé. Les FNB ne cherchent pas à atteindre leur objectif de placement déclaré sur une période de plus d'une journée et ne sont pas destinés aux investisseurs qui n'ont pas l'intention de surveiller activement leurs placements quotidiennement. Tous les gains ou pertes en dollars américains découlant des placements des FNB seront couverts en dollar canadien dans la mesure du possible.

L'avantage canadien : Investir dans des FNB 3x et -3x cotés en bourse au Canada par rapport à ceux cotés en bourse aux États-Unis :

Historiquement, les Canadiens qui cherchaient à accéder à des FNB 3x et -3x devaient se tourner vers le marché américain. Selon Investor Economics, les Canadiens détiennent actuellement environ 4 milliards de dollars canadiens en fonds à effet de levier, en fonds inversés et en fonds à effet de levier inversés cotés aux États-Unis. Maintenant, grâce à leur expansion au Canada, les Canadiens ont le choix d'investir dans des FNB 3x et -3x cotés à la Bourse de Toronto (TSX), ce qui pourrait améliorer les résultats en matière de fiscalité et de devises par rapport à l'investissement dans des placements non traditionnels cotés aux États-Unis.

En négociant des fonds sur des devises étrangères, y compris ceux aux États-Unis, les investisseurs canadiens qui détiennent ces actifs sont exposés à un risque lié aux devises étrangères et à des répercussions fiscales potentielles, comme l'impôt successoral américain et d'autres déclarations de revenus. À moins d'avoir un compte de négociation en dollars américains, l'investisseur canadien devra convertir des dollars canadiens en dollars américains chaque fois qu'il entrera dans le FNB et le quittera. Compte tenu du fait que ces placements sont destinés à des opérations tactiques quotidiennes à court terme, ces coûts peuvent réduire considérablement l'efficacité des FNB 3x et -3x cotés aux États-Unis, qui sont également conçus pour une utilisation quotidienne.

« Depuis le début de 2025, les Canadiens cherchent des solutions de rechange aux produits américains, il est donc logique de leur offrir un moyen de rapatrier une partie de leurs investissements, a déclaré Chris McHaney. En tant que chef de file canadien des FNB à effet de levier, des FNB inversés et des FNB à effet de levier inversés, nous voulions donner aux négociateurs canadiens avertis un meilleur moyen d'exploiter la volatilité des marchés et d'accroître leur exposition, ici au pays. »

Les données de l'indice de volatilité du Chicago Board Options Exchange montrent que la volatilité a récemment augmenté, la hausse la plus élevée ayant été enregistrée en avril de cette année, ce qui souligne le potentiel de possibilités continues pour les négociateurs actifs avertis. Les stratégies inversées, y compris les FNB -3x, peuvent également être utilisées pour tirer parti d'un repli à court terme.

Le lancement du FNB à effet de levier 3x et du FNB à effet de levier inversé 3x porte la gamme déjà imposante de FNB à effet de levier, de FNB inversés et de FNB à effet de levier inversé de BetaPro pour les investisseurs avertis à 32 instruments, qui couvrent quatre indices de marché, cinq grands secteurs canadiens, quatre grandes matières premières, ainsi qu'un FNB axé sur le bitcoin inversé. Jusqu'à récemment, les FNB les plus élevés cotés en bourse au Canada qui offraient un pourcentage fixe d'effet de levier sur un indice en particulier, le secteur des matières premières étant le seul disponible, avaient un effet de levier maximal de 2x et de -2x.

Les remises entrent en vigueur dès le lancement des nouveaux FNB. Les nouveaux FNB par la remise demeurent assujettis à des charges opérationnelles qui sont incluses dans le ratio des frais de gestion (« RFG ») et les coûts de négociation qui sont inclus dans le ratio des frais d'opérations (« RFO »).

Les nouveaux FNB ont conclu leur offre initiale de parts à leur courtier désigné à la clôture des marchés et commenceront à se négocier aujourd'hui à la TSX.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient environ 40 milliards de dollars en actifs sous gestion et 146 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 900 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds Global X comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Les produits BetaPro comprennent les FNB 3x et -3x décrits dans le présent communiqué de presse. Les FNB à triple effet de levier et à triple effet de levier inversé utiliseront des techniques de placement à effet de levier qui peuvent amplifier les gains et les pertes et entraîner une plus grande volatilité des rendements. Ces FNB à triple effet de levier et à triple effet de levier inversé sont donc exposés aux risques liés à l'effet de levier et peuvent aussi être assujettis, notamment, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus. Chaque FNB à triple effet de levier et à triple effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais, inférieur, ou égal à 300 %, ou inférieur, ou égal à -300 % du rendement d'un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d'un jour. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d'un FNB à triple effet de levier ou à triple effet de levier inversé pour toute période autre qu'un jour fluctuera probablement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou de ses cibles pour la même période. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB.

Un investissement dans l'un ou l'autre des produits BetaPro ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs avertis qui ont la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement. Veuillez lire la divulgation complète des risques dans le prospectus avant d'investir. Les investisseurs doivent surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et leur rendement au moins quotidiennement pour s'assurer que ces investissements demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

« Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »). Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, et S&P ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions de FNB Global X.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques de commerce de Nasdaq Stock Market, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés ») et sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada Inc. Les produits n'ont pas été approuvés par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président des communications, Global X Investments Canada Inc. 647 289-3324, [email protected]