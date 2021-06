Assistant virtuel accessible dans l'application TD et permettant aux clients d'accéder à des renseignements importants en temps réel

TORONTO, le 10 juin 2021 /CNW/ - TD Bank a reçu le prix de « l'innovation financière exceptionnelle en période de crise » pour l'Amérique du Nord décerné par Global Finance pour le déploiement de son assistant virtuel dans son application bancaire mobile aux États-Unis. Ce prix a été créé par Global Finance pour souligner la réaction extraordinaire et agile du secteur financier à la pandémie de COVID-19.

La TD a lancé l'assistant virtuel pour aider ses clients en leur offrant un accès immédiat à des réponses aux questions les plus fréquemment posées au cours de la pandémie sur les programmes de soutien financier lié à la COVID-19 et les finances personnelles. Depuis son lancement en avril 2020, l'assistant virtuel a pris en charge plus de 3 millions d'interactions avec les clients aux États-Unis.

« Nous avons toujours cherché à innover de manière à soutenir le bien-être financier de nos clients », affirme Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, TD. « Ce prix rend hommage aux efforts concertés de nos équipes qui ont réagi rapidement pour offrir de nouveaux outils et de nouvelles solutions afin d'aider nos clients à composer avec l'incertitude à laquelle de nombreuses personnes ont fait face pendant cette période difficile ».

Tirant parti de la plateforme d'intelligence artificielle conversationnelle de Kasisto, l'assistant virtuel fournit aux clients de l'application mobile TD aux États-Unis des réponses à leurs questions à propos des activités et des opérations liées à leur compte, et leur indique comment ils peuvent accéder à l'aide financière et aux programmes de soutien financier. Le lancement de l'assistant virtuel fait partie des efforts soutenus de la TD pour créer de nouvelles expériences personnalisées en faisant appel à son écosystème d'innovation et de technologies financières, notamment sa collaboration permanente avec l'entreprise de technologie financière Kasisto.

Les lauréats des prix Global Finance sont évalués par le comité de rédaction du magazine et des journalistes qui couvrent des sujets liés à l'innovation. Les prix sont une marque d'excellence reconnue à l'échelle mondiale dans le secteur financier.

« L'innovation dans le secteur bancaire s'est avérée essentielle pour répondre aux besoins des clients, qui se sont tournés plus que jamais vers les plateformes numériques pour trouver des réponses pendant la pandémie », affirme Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur éditorial à Global Finance. « Nos juges sont fiers de souligner le soutien offert par TD Bank à ses clients grâce à son innovation numérique ».

Plus tôt cette année, un prix banque modèle Celent a aussi été attribué à l'assistant virtuel pour le « soutien aux clients durant la pandémie ».

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Global Finance

Fondé en 1987, le magazine Global Finance a un tirage de 50 000 exemplaires et des lecteurs dans 189 pays. Son lectorat comprend des hauts dirigeants d'entreprise et des chefs des finances responsables de prendre des décisions stratégiques et de placement pour des multinationales et des institutions financières. Son site Web, GFMag.com, présente des analyses et des articles qui reposent sur 34 ans d'expérience dans les marchés financiers internationaux. Global Finance est établi à New York et a des bureaux partout dans le monde. Le magazine sélectionne régulièrement les entreprises les plus performantes parmi les banques et les autres fournisseurs de services financiers. Ces prix sont devenus une marque d'excellence reconnue à l'échelle mondiale dans le secteur financier.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Caroline Phémius, [email protected]

Liens connexes

https://www.td.com