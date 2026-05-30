Paik apporte plus de 30 ans de leadership en batteries, matériaux électroniques et stockage d'énergie au conseil consultatif technique mondial sur les matériaux de batteries.

TORONTO, le 30 mai 2026 /CNW/ - Global Battery Materials Corp. (« GBM » ou la « société »), une société intégrée verticalement de technologie et de minéraux critiques qui fournit des produits de graphite naturel et des matériaux anodiques de pointe, annonce aujourd'hui la nomination de Yi Hyon Paik à son conseil consultatif technique.

Dr. Yi Hyon Paik (PRNewsfoto/Global Battery Materials)

Paik fournira des conseils stratégiques à l'appui de la croissance des activités liées aux matériaux anodiques de GBM, y compris la qualification de matériaux anodiques de qualité batterie de qualité supérieure auprès des clients et la création d'un site de production de masse en Amérique du Nord qui tire parti de la technologie exclusive de traitement des anodes de GBM validée dans ses installations pilotes de production et de R&D près de Séoul.

« La nomination de Paik survient à un moment charnière pour GBM alors que nous faisons progresser nos matériaux anodiques de la validation pilote à la qualification commerciale avec les principaux fabricants de cellules », déclare Eric Miller, chef de la direction de GBM. « Ayant dirigé la stratégie de Samsung SDI et établi de solides relations au sein de l'écosystème coréen des batteries, il comprend exactement ce qu'il faut pour répondre aux exigences de qualité et d'échelle des clients de premier niveau. Ses conseils seront précieux alors que nous mettrons sur le marché la première chaîne d'approvisionnement d'anodes entièrement intégrée en Amérique du Nord, hors Chine. »

Paik possède plus de 30 ans de leadership mondial et d'expérience technique dans les secteurs des matériaux électroniques, des batteries et du stockage de l'énergie. Auparavant, il a été président et chef de la stratégie de Samsung SDI Company, un producteur sud-coréen de batteries au lithium-ion et de matériaux électroniques cotés en bourse, et vice-président exécutif et responsable du secteur des matériaux électroniques chez Samsung Cheil Industries. Il a également occupé des postes de haute direction chez The Dow Chemical Company et Rohm and Haas, où il a dirigé des activités mondiales liées aux matériaux électroniques et des initiatives de croissance stratégique.

En plus de son expérience en direction exécutive, Paik siège actuellement aux conseils d'administration d'Orion S.A. et de Qnity Electronics, Inc., et est membre du conseil consultatif de RecycLiCo Battery Materials Inc. Il a déjà siégé au conseil d'administration de Versum Materials, Inc., contribuant à son acquisition réussie par Merck KGaA dans le cadre d'une transaction historique en 2019.

Paik est titulaire d'un baccalauréat et d'un doctorat en chimie de l'Université nationale de Séoul, d'un doctorat en chimie de l'Université de Pittsburgh et d'une recherche postdoctorale à l'Université Columbia. Ses études témoignent de sa profonde compréhension technique, ce qui lui a permis de fournir des renseignements précieux sur la production de matériaux anodiques haute performance pour des applications exigeantes de stockage d'énergie à grande échelle.

À propos de Global Battery Materials Corp.

Global Battery Materials Corp. (GBM) est une entreprise de technologies et de minéraux critiques intégrée verticalement qui fournit une chaîne d'approvisionnement de batteries hors de la Chine allant des produits de graphite naturel aux matériaux d'anodes actives. La plateforme de l'entreprise combine une mine en production antérieure au Canada à une technologie brevetée de traitement des anodes, validée dans une usine pilote en Corée du Sud et qui sera mise à l'échelle en Amérique du Nord, établissant ainsi la voie la plus rapide vers la résilience complète des matériaux essentiels pour l'Amérique du Nord. Dirigée par une équipe de direction possédant une expertise approfondie en exploitation minière, en science des batteries et en approvisionnement automobile, et appuyée par le gouvernement canadien et un portefeuille de brevets exclusifs, GBM sert les marchés des batteries de la défense, de l'énergie, des véhicules industriels et des véhicules électriques au cœur de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour en savoir plus, visitez www.globalbatterymaterials.com.

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SOURCE Global Battery Materials