TORONTO, le 25 mars 2026 /CNW/ - Global Battery Materials Corp. (GBM), une entreprise de technologies et de minéraux critiques verticalement intégrés qui fournit des produits en graphite naturel et des matériaux anodiques de pointe, a annoncé aujourd'hui l'ouverture du laboratoire de graphite GBM au Québec et l'achèvement des premiers envois d'échantillons de graphite de sa mine Kearney, en Ontario, aux fins de qualification par des clients établis aux États-Unis. Ce jalon démontre la capacité de l'entreprise à fournir un approvisionnement sécurisé en graphite pour soutenir la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en batteries en pleine croissance.

Communiqué de presse du laboratoire du Québec (PRNewsfoto/Global Battery Materials)

Le laboratoire de graphite GBM est entièrement équipé pour analyser, purifier et moderniser le graphite naturel du minerai brut de faible teneur au concentré final de qualité batterie, démontrant des niveaux de purification jusqu'à 97 % de carbone grâce à un traitement représentatif de la production à l'échelle laboratoire. Les activités comprennent la réalisation de simulations complètes des procédés d'usine de graphite tout en respectant les normes de qualité les plus élevées conformément aux directives de certification ISO 9001. Le laboratoire produit des lots de concentré de graphite purifié pour la qualification des clients, au service des entreprises à la recherche d'un approvisionnement sécurisé en graphite d'origine nord-américaine. Stratégiquement située au Québec, l'installation s'appuie sur la main-d'œuvre hautement spécialisée en matériaux de pointe de la province et positionne GBM au centre de la nouvelle chaîne d'approvisionnement en batteries du continent.

« L'Amérique du Nord a une capacité très limitée de traiter des minéraux critiques comme le graphite, et cette annonce marque une étape importante pour combler cet écart de façon urgente », a déclaré Eric Miller, PDG de GBM. « Nous sommes heureux d'étendre notre présence au Canada au-delà de la mine Kearney, un exemple probant des vastes réserves canadiennes de minéraux critiques, alors que nous travaillons à bâtir une chaîne d'approvisionnement sécurisée qui évite le besoin d'exporter des ressources à l'étranger aux fins d'évaluation et d'amélioration. Nos activités à l'échelle laboratoire au Québec produisent déjà des échantillons de graphite pour des clients admissibles, ce qui prouve notre capacité à agir rapidement et à répondre à la demande locale urgente. »

Le laboratoire de graphite GBM est géré par Benoit Briere, directeur principal, Services de laboratoire, qui compte près de 30 ans d'expérience dans l'industrie du graphite naturel. Il a occupé des postes de direction technique et opérationnelle chez Imerys, la seule mine de graphite naturel en activité en Amérique du Nord. Plus récemment, il a occupé le poste de Directeur des opérations chez Nouveau Monde Graphite, où il a dirigé des équipes techniques. Sous la direction de Benoit, le laboratoire a produit des échantillons de graphite de grande qualité et sera élargi pour répondre à la demande croissante du marché.

Cette annonce fait suite au lancement des activités de GBM au Canada et en Corée du Sud, qui comprennent le redémarrage de la mine Kearney en Ontario - l'une des seules installations de production de graphite naturel en Amérique du Nord qui produisait auparavant - et l'acquisition d'une installation pilote de production et de R&D en Corée du Sud qui produit des batteries d'anodes de qualité supérieure. L'ajout du laboratoire de graphite au Québec complète les capacités techniques et positionne davantage GBM comme une entreprise de matériaux et de technologies critiques intégrée verticalement dotée d'une infrastructure évolutive et éprouvée. L'entreprise prévoit de poursuivre son expansion avec un site de production d'anodes à masse cible en Amérique du Nord.

À propos de Global Battery Materials Corp.

Global Battery Materials Corp. (GBM) est une entreprise de technologies et de minéraux critiques intégrée verticalement qui fournit une chaîne d'approvisionnement de batteries hors de la Chine allant des produits de graphite naturel aux matériaux d'anodes actives. La plateforme de l'entreprise combine une mine en production antérieure au Canada à une technologie brevetée de traitement des anodes, validée dans une usine pilote en Corée du Sud et construite pour l'évolutivité, établissant ainsi la voie la plus rapide en Amérique du Nord vers la résilience complète des matériaux critiques. Dirigée par une équipe de direction possédant une expertise approfondie en exploitation minière, en science des batteries et en approvisionnement automobile, et appuyée par le gouvernement canadien et un portefeuille de brevets exclusifs, GBM sert les marchés des batteries de la défense, de l'énergie, des véhicules industriels et des véhicules électriques au cœur de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour en savoir plus, visitez www.globalbatterymaterials.com.

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SOURCE Global Battery Materials