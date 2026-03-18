Les nominations à des postes de direction renforcent le leadership financier et technique de Global Battery Materials, permettant ainsi à l'entreprise de répondre à la demande urgente d'approvisionnement hors de Chine en graphite naturel et en matériaux d'anode actifs, indispensables aux technologies modernes, à la défense et aux infrastructures énergétiques.

TORONTO, le 18 mars 2026 /CNW/ - Global Battery Materials Corp. (GBM), une entreprise de technologies et de minéraux critiques à intégration verticale qui fournit des produits de graphite naturel et des matériaux anodiques de pointe, a nommé Jamie Horvat au poste de directeur financier et Joon Bae Lee au poste de directeur technique. Il s'agit de nouveaux postes de direction chez GBM, alors que l'entreprise progresse vers une production commerciale en Amérique du Nord et en Corée du Sud.

Matériaux de batteries à l’échelle mondiale – Jamie Horvat, chef de la direction financière et Joon Bae Lee, chef de la direction technologique (PRNewsfoto/Global Battery Materials)

Le graphite est la plus grande matière première des batteries lithium-ion, et la Chine contrôle actuellement plus de 75 % de la production mondiale de graphite et plus de 95 % de la capacité de traitement des anodes. En combinant une mine de graphite canadienne déjà en production et une technologie brevetée de traitement des anodes en aval, déjà validée à l'échelle pilote en Corée du Sud, GBM se positionne pour répondre à la demande urgente d'un approvisionnement sécurisé en dehors de la Chine. La plateforme verticalement intégrée de la société offre l'une des voies les plus rapides et les plus rentables pour parvenir à une production à l'échelle commerciale de graphite et de matériaux d'anodes en Amérique du Nord, sans dépendre de la Chine. Elle s'appuie sur des engagements gouvernementaux et sur une équipe de direction chevronnée qui cumule plusieurs décennies d'expérience dans les secteurs minier, des technologies de batteries et des fusions-acquisitions.

« Avec l'arrivée de ces leaders talentueux, Global Battery Materials améliore encore davantage notre capacité à s'adapter rapidement et à répondre à la demande urgente d'une chaîne d'approvisionnement de matériaux de batteries hors Chine compétitive et sûre », a déclaré Eric Miller, PDG de GBM. « Jamie jouera un rôle déterminant dans l'atteinte de nos objectifs de croissance stratégique, et Joon appuiera la qualification de nos matériaux anodiques de pointe auprès de fabricants d'éléments de batterie et de fournisseurs de premier niveau en Amérique du Nord et en Asie. »

Horvat apporte plus de 25 ans d'expérience en gestion financière et d'investissement à son poste de directeur financier de GBM. Sa carrière comprend une expérience intergouvernementale au Canada et au Royaume-Uni, où il a conseillé des sociétés minières et des sociétés de ressources minérales sur le financement, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et d'autres objectifs stratégiques. Avant de rejoindre GBM, il a occupé le poste de directeur des retraites et de la gestion de trésorerie au sein du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que celui de directeur des investissements chez un important prestataire de services de fonds de bienfaisance de type « flow-through ». Il a également occupé des postes de direction chez M&G Investments, supervisant des portefeuilles de plusieurs milliards de dollars, et a été directeur non exécutif et président des comités d'audit et de rémunération chez Probe Metals, Inc., avant l'acquisition par Fresnillo PLC et Troilus Gold Corp.

« L'équipe chevronnée de GBM tire parti des actifs existants que d'autres ont négligés, en adoptant une approche particulièrement efficace en matière de capital pour créer un élan dans le domaine des minéraux critiques et des technologies de batteries », a déclaré M. Horvat. « Je me réjouis à l'idée d'appuyer la stratégie de capital de l'entreprise et d'établir de solides assises financières alors que nous nous dirigeons vers les activités commerciales. »

Lee apporte plus de 30 ans d'expérience dans la technologie des batteries lithium-ion et la science des matériaux à son poste de directeur technique de GBM. Il a passé 28 ans au Centre de recherche sur les batteries de Samsung SDI, où il a dirigé la R&D internationale pour le développement de batteries de véhicules électriques. Son travail comprend des anodes à haute capacité à base de silicium, des matériaux de cathode de pointe et des systèmes de charge rapide qui ont contribué à l'élaboration de normes modernes de rendement des batteries de VE. Il a également occupé des postes de direction R&D chez Sionic Energy et NOHMs Technologies.

« Mon objectif est de commercialiser les matériaux d'anode de pointe développés par GBM en veillant à ce qu'ils répondent aux exigences d'une grande variété d'applications finales, allant des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie à des applications plus larges dans le domaine de l'électricité et de l'énergie », a déclaré Lee. « Je suis heureux de contribuer à renforcer nos engagements envers nos clients, d'assurer un soutien technique pour les programmes de qualification des clients et d'assurer la pérennité de notre technologie brevetée de traitement des anodes pour les batteries au lithium-ion aujourd'hui et à l'avenir. »

À propos de Global Battery Materials Corp.

Global Battery Materials Corp. (GBM) est une entreprise de technologies et de minéraux critiques intégrée verticalement qui fournit une chaîne d'approvisionnement de batteries hors de la Chine allant des produits de graphite naturel aux matériaux d'anodes actives. La plateforme de l'entreprise associe une mine déjà en exploitation au Canada à une usine pilote brevetée de traitement d'anodes en Corée du Sud, offrant ainsi à l'Amérique du Nord la voie la plus rapide vers une résilience de bout en bout en matière de matériaux critiques. Dirigée par une équipe de direction possédant une expertise approfondie en exploitation minière, en science des batteries et en approvisionnement automobile, et appuyée par le gouvernement canadien et un portefeuille de brevets exclusifs, GBM sert les marchés des batteries de la défense, de l'énergie, des véhicules industriels et des véhicules électriques au cœur de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour en savoir plus, visitez www.globalbatterymaterials.com.

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Global Battery Materials Corp.

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SOURCE Global Battery Materials