GLOBAL BATTERY MATERIALS ANNONCE LES RÉSULTATS POSITIFS DE L'ÉVALUATION ÉCONOMIQUE PRÉLIMINAIRE DU PROJET DE GRAPHITE KEARNEY

La remise en valeur d'une mine de graphite d'un ancien site minier démontre un TRI après impôt de 67 % et une période de récupération de 1,3 an

TORONTO, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Global Battery Materials Corp. (« GBM » ou la « Société »), une société intégrée verticalement dans les minéraux critiques et les technologies, vouée au développement de chaînes d'approvisionnement nord-américaines sécurisées en graphite et en matériaux d'anode avancés, a le plaisir d'annoncer les résultats positifs d'une évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») préparée par WSP Canada Inc. (« WSP ») pour son projet de graphite Kearney (« Kearney » ou le « Projet »), situé dans le nord-est de l'Ontario, au Canada. L'ÉÉP évalue la remise en production de l'ancienne mine Kearney, en tirant parti des infrastructures existantes afin d'assurer une source sécurisée de graphite pour la chaîne d'approvisionnement nord-américaine des batteries.

Kearney Mine

L'ÉÉP préparée par WSP et des personnes qualifiées indépendantes (« PQ ») confirme la solidité économique du projet de graphite Kearney, avec une valeur actualisée nette après impôt (VAN à 8 %) de 183 millions de dollars américains, un taux de rendement interne (« TRI ») après impôt de 67 % et une période de récupération de 1,3 an. Ce projet de réaménagement d'un ancien site minier bénéficie de plusieurs caractéristiques avantageuses, notamment une infrastructure historique existante, un accès aux réseaux de transport et une empreinte industrielle déjà perturbée, qui contribuent collectivement à réduire l'intensité capitalistique du projet et à accélérer son potentiel de développement.

Les paramètres économiques de l'ÉÉP reposent sur la vente de concentré de graphite, de produits de graphite industriel et de matériaux de batterie en amont -- des catégories de produits bien établies, dont la demande est forte et croissante sur les marchés industriels, de la défense, du stockage d'énergie et de la chaîne d'approvisionnement des batteries en Amérique du Nord.

PERSONNES QUALIFIÉES

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué a été examinée et approuvée par les personnes qualifiées suivantes, telles que définies par le Règlement 43-101, chacune étant indépendante de Global Battery Materials Corp. :

Benjamin Berson, ing., PMP, ingénieur minier principal, WSP -- exploitation minière et infrastructures

Brian Thomas, géo., géologue principal senior, WSP -- estimation des ressources minérales

Amir Maleki Ghahfarokhi, géo., géologue senior, WSP -- géologie, exploration et vérification des données

Kerry Salvatori Lee, ing., ingénieure géotechnique principale senior, WSP -- gestion des résidus

Oliver Peters, ing., M. Sc., MBA, président, Metpro Management Inc. -- traitement métallurgique

William (Bill) Stiebel, M. Sc., géo., FGC, président, WHS Plc. -- gestion environnementale et de l'eau

Piers Wendlandt, ing., vice-président, ingénieur minier, WSP -- analyse économique et aspects macroéconomiques

TABLEAU 1 : SOMMAIRE DES RÉSULTATS DE L'ÉÉP -- PROJET DE GRAPHITE KEARNEY

Paramètre Scénario de base VAN après impôt (taux d'actualisation de 8 %) 183 millions $ US TRI après impôt 67 % Période de récupération après impôt 1,3 an Flux de trésorerie cumulatifs après impôt (non actualisés) 421 millions $ US Durée de vie de la mine 20 ans Dépenses en immobilisations initiales 65,9 millions $ CA Dépenses en immobilisations de maintien 30,9 millions $ CA Coût d'exploitation -- phase diesel 31,35 $ CA/t usinée Coût d'exploitation -- phase réseau électrique (44 kV) 25,50 $ CA/t usinée Teneur du concentré de graphite ~95 % Cg Ressources minérales indiquées 29,2 Mt à 2,10 % Cg Ressources minérales inférées 33,8 Mt à 1,90 % Cg



Hypothèse de taux de change 1,40 $ CA : 1,00 $ US

Notes : L'ÉÉP est de nature préliminaire et comprend des ressources minérales inférées jugées trop spéculatives sur le plan géologique pour que les considérations économiques nécessaires à leur classification en réserves minérales puissent leur être appliquées. Rien ne garantit que les résultats de l'ÉÉP se concrétiseront. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré de viabilité économique. Les ressources minérales sont présentées conformément aux Normes de définition sur les ressources minérales et les réserves minérales de l'ICM (2014). La date d'effet de l'estimation des ressources minérales est le 1er juin 2026.

FAITS SAILLANTS DE L'ÉÉP

L'ÉÉP démontre des paramètres économiques solides pour le projet de graphite Kearney, appuyés par des besoins en capital initial modestes, une période de récupération rapide et un potentiel substantiel de génération de flux de trésorerie à long terme, le tout dans un contexte de réaménagement d'un ancien site minier qui bénéficie d'infrastructures déjà en place.

Sur une base après impôt, le Projet génère une VAN(8 %) après impôt d'environ 183 millions $ US, un TRI d'environ 67 % et une période de récupération d'environ 1,3 an. Le Projet devrait générer des flux de trésorerie cumulatifs après impôt d'environ 421 millions $ US sur sa durée de vie d'environ 20 ans.

Les dépenses en immobilisations initiales sont estimées à environ 65,9 millions $ CA et comprennent la réfection sélective des infrastructures existantes du site, la modernisation des installations de traitement, la mise en place d'une installation de micronisation, ainsi que les coûts indirects, les imprévus et les frais du propriétaire. Les dépenses en immobilisations de maintien sont estimées à environ 30,9 millions $ CA sur la durée de vie de la mine.

L'évaluation prévoit une stratégie d'exploitation par phases, conçue pour tirer parti des infrastructures existantes du site tout en soutenant de futures possibilités d'optimisation, notamment une transition prévue de l'alimentation par génératrices au diesel vers un raccordement au réseau électrique régional de 44 kV. Les coûts d'exploitation sont estimés à environ 31,35 $ CA la tonne usinée durant la phase initiale alimentée au diesel, et devraient diminuer à environ 25,50 $ CA la tonne usinée après le raccordement futur au réseau. Le modèle financier suppose un taux de change de 1,40 $ CA pour 1,00 $ US pour l'ensemble de la durée de vie de la mine.

L'exploitation proposée envisage le réaménagement de Kearney en une mine à ciel ouvert classique, exploitée selon la méthode conventionnelle camion-pelle par un entrepreneur. Le matériel minéralisé serait traité dans un concentrateur par flottation conçu pour produire un concentré de graphite de première qualité, à une teneur d'environ 95 % de carbone graphitique. L'étude prévoit en outre la vente d'environ 50 % de la production annuelle de concentré à des marchés de matériaux industriels et avancés à plus forte valeur, tout en contribuant au développement de chaînes d'approvisionnement nord-américaines sécurisées en minéraux critiques.

Situé en Ontario, l'une des principales juridictions minières au monde, le Projet bénéficie d'un accès aux infrastructures de transport, à une main-d'œuvre qualifiée, à l'alimentation électrique et à un cadre réglementaire bien établi.

ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES

L'estimation des ressources minérales du projet de graphite Kearney a été préparée par Brian Thomas, géo., de WSP, avec une date d'effet du 1er juin 2026, conformément aux Normes de définition sur les ressources minérales et les réserves minérales de l'ICM (2014).

TABLEAU 2 : ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES -- PROJET DE GRAPHITE KEARNEY (date d'effet : 1er juin 2026)

Classification Gisement Tonnes Cg (%) Indiquée McGuire 29 224 000 2,10 Total indiquée

29 224 000 2,10 Inférée McGuire 11 831 000 1,96 Inférée Sheehan 21 940 000 1,86 Total inférée

33 772 000 1,90

Principales hypothèses, paramètres et méthodes : Les ressources minérales sont présentées selon une teneur de coupure contrainte pour une exploitation à ciel ouvert de 1,0 % Cg, fondée sur un prix de vente du concentré de graphite de 2 155 $ CA/t, un taux de change $ US/$ CA de 1,39, une récupération au traitement de 89,4 %, un coût d'extraction de 4,20 $ CA/t extraite et un coût de traitement de 13,92 $ CA/t usinée. Les ressources minérales ont été estimées par krigeage ordinaire. Les ressources minérales indiquées de McGuire s'appuient sur 12 sondages NQ réalisés en 2013, combinés à 126 sondages historiques confirmés au moyen d'un programme de vérification. Les ressources de Sheehan sont classées comme inférées en raison d'une documentation insuffisante sur l'assurance et le contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») des données de forage historiques. Aucune réserve minérale n'a été déclarée. Les ressources minérales inférées sont jugées trop spéculatives sur le plan géologique pour être classées comme réserves minérales. Des écarts apparents dans les sommations peuvent résulter de l'arrondissement.

Risques connus : Les principaux risques susceptibles d'avoir une incidence importante sur le développement potentiel des ressources minérales comprennent : (i) une dépendance partielle à des données de forage historiques dont la documentation originale sur l'AQ/CQ est limitée, particulièrement à Sheehan; (ii) des valeurs d'analyses historiques de McGuire supérieures d'environ 15 % en moyenne aux analyses de vérification de 2013, ce qui introduit une incertitude sur la teneur; (iii) la volatilité du prix du graphite, attribuable en partie à la surproduction chinoise; (iv) la dépendance envers une ligne de transport électrique de 44 kV financée par un tiers, dans les 12 mois suivant le début de la production; et (v) le renouvellement en instance du permis de prélèvement d'eau et la révision du plan de fermeture de la mine.

VÉRIFICATION DES DONNÉES

La PQ Maleki Ghahfarokhi (WSP) a visité le site du Projet, inspecté et vérifié l'état des carottes de forage, prélevé des échantillons témoins indépendants, examiné les procédures d'AQ/CQ et vérifié la base de données des sondages à partir de la documentation originale disponible.

La PQ Salvatori Lee a visité le site du Projet et observé l'état actuel de l'installation de gestion des résidus, des digues et du bassin de polissage, en plus d'examiner la documentation technique existante appuyant la conception des résidus.

Le PQ Stiebel a visité le site du Projet à plusieurs reprises, examiné les carottes de forage et mené des discussions sur place avec le gestionnaire environnemental concernant les conditions du site.

Le PQ Berson a visité le site, où il a observé la stabilité des parois de la fosse historique et les voies de transport minier. Il a également visité les installations existantes de l'usine de traitement ainsi que le bassin de polissage. Le PQ Berson a en outre examiné les rapports hydrogéologiques et les données géotechniques disponibles.

Le PQ Peters a visité le site du Projet et prélevé des échantillons dans le cadre du programme d'optimisation des procédés de 2016.

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION

Commentant ces résultats, Eric Miller, chef de la direction de Global Battery Materials Corp., a déclaré :

« Le projet de graphite Kearney représente une occasion rare d'établir rapidement, et de façon efficiente en capital, une production nationale de graphite », a déclaré Eric Miller, chef de la direction de GBM. « La mine possède un historique éprouvé d'approvisionnement des marchés nord-américains, et cette étude confirme les avantages de notre approche de réaménagement d'un site existant. Combiné à notre usine pilote de matériaux d'anode, à un stade avancé, en Corée du Sud, GBM est prêt à agir avec urgence pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. »

M. Miller poursuit : « WSP est un chef de file dans la réalisation d'infrastructures minières, et ses travaux sur le projet de graphite Kearney représentent une étape importante vers l'exécution d'un calendrier de redémarrage ambitieux. Avec une période de récupération de 1,3 an, un TRI de 67 % et une durée de vie de mine de 20 ans sur un actif éprouvé ayant déjà produit, Kearney constitue l'une des voies les plus fiables et les plus rentables pour sécuriser un approvisionnement national en graphite en Amérique du Nord. »

La direction estime que Kearney offre un potentiel de croissance à long terme important, au-delà de la portée de l'ÉÉP actuelle. Les possibilités relevées par l'étude comprennent des forages additionnels de conversion des ressources minérales, l'expansion des ressources minérales, l'optimisation des procédés et l'amélioration des infrastructures. La Société entend également évaluer les possibilités de valorisation en aval du graphite, notamment les produits de graphite avancés et les matériaux d'anode pour batteries. La Société entend faire progresser une étude de faisabilité définitive comme prochaine étape du développement du Projet.

MISE EN GARDE SELON LE RÈGLEMENT 43-101

L'ÉÉP est de nature préliminaire et comprend des ressources minérales inférées jugées trop spéculatives sur le plan géologique pour que les considérations économiques nécessaires à leur classification en réserves minérales puissent leur être appliquées. Rien ne garantit que les résultats de l'ÉÉP se concrétiseront, et les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré de viabilité économique. Des études d'ingénierie, des activités de délivrance de permis, des travaux métallurgiques et des évaluations économiques additionnels seront nécessaires avant qu'une décision de développement puisse être prise.

DÉPÔT DU RAPPORT TECHNIQUE

La Société entend déposer le rapport technique conforme au Règlement 43-101 à l'appui du présent communiqué sur SEDAR+ dans le délai prescrit par la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Le rapport technique sera accessible aux fins de consultation sur le profil SEDAR+ de la Société, à l'adresse www.sedarplus.ca. Il fournira des précisions supplémentaires sur les qualifications, les hypothèses, les exclusions et les risques liés au contenu du présent communiqué, y compris l'ÉÉP et l'estimation des ressources minérales. Le rapport technique est destiné à être lu dans son intégralité, et ses sections ne doivent pas être lues ou invoquées hors contexte.

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. L'information prospective comprend, sans s'y limiter, les énoncés relatifs au développement futur du projet de graphite Kearney; à l'estimation des ressources minérales et à la réalisation de ces estimations; aux attentes concernant l'augmentation des ressources minérales à la suite de travaux additionnels; aux énoncés relatifs à l'ÉÉP et aux autres résultats de l'ÉÉP présentés dans ce communiqué, y compris, sans s'y limiter, l'économie du projet et les paramètres financiers et opérationnels tels que la production prévue, les dépenses en immobilisations, les flux de trésorerie, la VAN, le TRI, la période de récupération et la durée de vie de la mine; le potentiel de croissance, les possibilités de développement et les prochaines étapes prévues; le prix des matières premières; les études techniques futures; les activités de délivrance de permis; le financement du projet; la conversion potentielle des ressources minérales en réserves minérales; les marchés futurs du graphite; les possibilités de traitement en aval; et les objectifs stratégiques plus larges de la Société. L'information prospective repose sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment quant aux prix des matières premières, à la demande du marché, aux échéanciers de délivrance de permis, à la disponibilité du financement, aux coûts d'exploitation, aux coûts en immobilisations, à la main-d'œuvre, aux infrastructures et aux approbations réglementaires. Rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes. L'information prospective est assujettie à des risques, notamment les fluctuations du prix du graphite, les risques liés à l'exploration et au développement, les risques réglementaires et liés à la délivrance de permis, les risques environnementaux, les risques de financement, les risques liés à l'estimation des ressources minérales, les risques de construction et d'exploitation, les pressions inflationnistes ainsi que les risques généraux liés aux affaires. Le lecteur est avisé que cette liste de facteurs de risque n'est pas exhaustive. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les mesures, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans l'information prospective, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que des mesures, événements ou résultats ne soient pas anticipés, estimés ou prévus. Les lecteurs sont également avisés de ne pas se fier indûment à l'information prospective, celle-ci, bien que jugée raisonnable par la direction de la Société au moment de sa préparation, pouvant se révéler inexacte, et les résultats réels pouvant différer sensiblement de ceux anticipés. Sauf si la législation applicable en valeurs mobilières l'exige, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour l'information prospective.

À PROPOS DE GLOBAL BATTERY MATERIALS CORP.

Global Battery Materials Corp. (GBM) est une société intégrée verticalement dans les minéraux critiques et les technologies, qui met en place une chaîne d'approvisionnement de batteries indépendante de la Chine, des produits de graphite naturel jusqu'aux matériaux d'anode actifs. La plateforme de la Société combine une mine ayant déjà produit au Canada et une technologie brevetée de traitement d'anode, validée dans une usine pilote en Corée du Sud et destinée à être déployée à plus grande échelle en Amérique du Nord, établissant ainsi la voie la plus rapide vers une résilience de bout en bout des matériaux critiques en Amérique du Nord. Dirigée par une équipe de direction possédant une expertise approfondie en exploitation minière, en science des batteries et en approvisionnement automobile, et appuyée par le gouvernement du Canada ainsi que par un portefeuille de brevets exclusif, GBM sert les marchés de la défense, de l'énergie, de l'industrie et des batteries de véhicules électriques, au cœur de la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour en savoir plus, visitez www.globalbatterymaterials.com.

L'ÉÉP ne comprend pas les installations de production de matériaux d'anode en aval de GBM -- existantes et prévues -- qui achemineront son minéral critique de graphite de la mine jusqu'au marché. Le secteur des matériaux d'anode de la Société repose sur une technologie exclusive de traitement d'anode, validée à son installation pilote de production et de R-D en Corée du Sud, et destinée à être déployée à grande échelle sur un site de production de masse en Amérique du Nord. Les futures capacités de traitement en aval de GBM viendront compléter la production de concentré et de graphite micronisé issue du projet de graphite Kearney.

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