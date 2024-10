TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Pour célébrer le Mois de la sensibilisation au cancer du poumon, Cancer pulmonaire Canada a le grand plaisir d'annoncer le lancement du Prix de recherche Give a Breath, une nouvelle initiative importante visant à promouvoir la recherche novatrice sur le cancer du poumon à un stade avancé. Ce prix annuel, lancé le 6 novembre, a été rendu possible grâce au soutien inestimable de Give a Breath 5K, la principale collecte de fonds au Canada consacrée à la sensibilisation et au soutien au cancer du poumon.

Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer au Canada et dans le monde, mais il est malheureusement l'un des domaines de recherche sur le cancer les moins financés et les moins prioritaires. Bien que des progrès aient été accomplis dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement, le combat contre cette maladie est loin d'être terminé.

Tim Monds, fondateur de Give a Breath, a expliqué la source d'inspiration de cette initiative : « Notre famille a organisé cet événement pour sensibiliser le public à une cause qui nous tient profondément à cœur et collecter des fonds pour combattre ce cancer. Je suis profondément ravi de constater que ce mouvement gagne en envergure et devient un mouvement national. Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance pour le soutien inébranlable dont nous avons bénéficié. Il est particulièrement gratifiant de constater que cet événement s'attaque à l'iniquité dans le financement de la recherche sur le cancer du poumon, contribuant ainsi à combler l'écart et à peser positivement dans la vie des personnes touchées par cette maladie. »

Le prix de recherche Give a Breath représente une avancée significative dans l'engagement de Cancer du poumon Canada envers la recherche. Le Dr Zhaolin Xu, président du comité consultatif de recherche de Cancer pulmonaire Canada, a souligné l'importance de ce nouveau prix : « La recherche est la clé pour sauver des vies. Bien que nous ayons constaté des progrès, il y a encore beaucoup à découvrir pour améliorer les issues cliniques pour les personnes atteintes de cancer du poumon. Malheureusement, la recherche sur le cancer du poumon reste cruellement sous-financée. Ce prix constitue une étape cruciale pour combler cet écart en soutenant les chercheurs canadiens les plus talentueux dans leur quête de découvertes révolutionnaires. »

Cette année, Cancer pulmonaire Canada décernera deux bourses de 25 000 $ chacune. Ces dernières serviront à financer des projets de recherche visant à améliorer les issues cliniques pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon à un stade avancé, par exemple en explorant les options thérapeutiques suivant un traitement de première intention. Ces bourses reflètent l'engagement indéfectible de Cancer pulmonaire Canada à faire progresser la recherche qui profite directement aux patients et à leur famille.

Le Dr Paul Wheatley-Price, ancien président de Cancer pulmonaire Canada, a mis en évidence l'importance de la bourse de recherche Give a Breath : « Cancer pulmonaire Canada est très reconnaissant envers la famille Monds pour son travail et les fonds recueillis grâce à Give a Breath. Grâce à cette nouvelle bourse, nous avons une occasion unique de mettre l'accent sur les personnes souffrant d'un cancer du poumon de stade IV. Bien que des progrès considérables aient été accomplis dans le traitement du cancer du poumon au cours des deux dernières décennies, ce cancer demeure la principale cause de décès par cancer au Canada. Cette situation est principalement due au fait que les traitements initiaux peuvent s'avérer inefficaces à un moment donné, laissant les personnes se demander inévitablement « Quelle est la prochaine étape pour moi? » Ces subventions permettront spécifiquement d'appuyer la recherche dans ce domaine prometteur. Nous sommes ravis de voir que des demandes affluer pour soutenir les patients atteints de cancer du poumon et la recherche sur le cancer du poumon au Canada. »

Cancer pulmonaire encourage le public à continuer de plaider pour une plus grande sensibilisation et un financement accru pour la recherche sur le cancer du poumon. Ensemble, nous pouvons laisser une empreinte durable qui transformera des vies et nous rapprochera d'un avenir où plus de personnes survivront au cancer du poumon.

Pour en savoir plus sur le prix de recherche Give a Breath et la façon de présenter une demande, rendez-vous sur cancerpulmonairecanada.ca .

Pour participer et aider à créer un mouvement de sensibilisation et de soutien à l'égard du cancer du poumon, rendez-vous sur www.giveabreath.ca .

À propos de Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada est un organisme de bienfaisance national qui se voue à la sensibilisation, au soutien des patients et des proches aidants, à la promotion de changements dans les politiques et au financement de la recherche afin d'améliorer les issues cliniques pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon. Grâce à des événements, comme le 5K Give a Breath, Cancer pulmonaire Canada vise à rallier la population et à plaider en faveur de l'attention et du financement dont le cancer du poumon a désespérément besoin. Pour en savoir plus : cancerpulmonairecanada.ca .

