OTTAWA, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Le musicien franco-ontarien bien connu et nouvelle sensation des médias sociaux Damien Robitaille se joindra à Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, pour une discussion virtuelle le jeudi 17 décembre 2020, à 13 h 30 HNE (en anglais) et à 14 h 30 (en français). Pendant ces conversations de 30 minutes, la gouverneure générale et son invité parleront de la réalité de M. Robitaille en tant que musicien canadien et répondront aux questions des internautes. Damien Robitaille interprétera également quelques morceaux de musique en direct pendant la discussion.

Damien Robitaille a récemment fait la une des actualités lorsque sa version en solo de « Pump up the Jam » de Technotronic est devenue virale sur les médias sociaux en dépassant les 10 millions de vues. Ce n'est que le dernier d'une série de succès musicaux pour Damien Robitaille qui, depuis 2006, a lancé cinq albums enregistrés en studio et dont le calendrier de tournée est normalement bien rempli. Le multi-instrumentiste interprète son mélange unique de « musique groovy aux accents funk, rocksteady, pop et soul, avec un petit côté rétro-kitsch 70's chic et chaud » depuis ses jeunes années à Lafontaine, en Ontario.

Si vous souhaitez poser une question à la gouverneure générale ou à son invité, vous pouvez la soumettre par courriel avant l'événement à [email protected] ou encore en utilisant le clavardage en direct pendant la discussion. Nous voulons vous entendre!

La diffusion en direct en anglais avec interprétation simultanée sera disponible à https://www.gg.ca/en/ggconversations et sur les comptes @GGJuliePayette sur YouTube et Facebook.

Après l'événement, la vidéo enregistrée sera publiée sur www.gg.ca.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Rob McKinnon, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1976 (cellulaire), [email protected]

