Gestion territoriale du patrimoine culturel - Le Programme d'ententes en patrimoine : nouveau partenariat avec le milieu municipal

QUÉBEC, le 29 mai 2025 /CNW/ - Présent à l'Assemblée des MRC organisée par le Fédération québécoise des municipalités, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé la mise en œuvre du Programme d'ententes en patrimoine (PEP) qui, à terme, deviendra le guichet unique pour les demandes de soutien financier liées au patrimoine. Le gouvernement a réservé une somme de 75 M$ pour soutenir ce programme au cours des trois prochaines années.

Le nouveau programme apporte une toute nouvelle vision en matière de partenariat avec le milieu municipal en ce qui a trait à la gestion du patrimoine culturel. Les ententes conclues vont permettre aux municipalités un plus grand rayon d'action, en leur donnant l'occasion d'assumer pleinement leur rôle de coordination sur leur territoire et d'exercer leur leadership pour la valorisation et la protection du patrimoine québécois.

Concrètement, ces ententes permettront au milieu municipal et au gouvernement de moduler leurs interventions en fonction des réalités locales. De l'aide financière sera également disponible pour protéger les biens patrimoniaux détenus par des propriétaires qui en prennent soin. De plus, avec le PEP, les municipalités pourront mieux tenir compte du patrimoine dans leurs politiques et dans leurs outils de planification liés au développement culturel et du territoire.

Le patrimoine culturel est constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs qui reflètent l'identité d'une société. Transmis de génération en génération, il favorise le caractère durable du développement d'un territoire. Sa conservation et sa valorisation reposent sur un travail collectif où les responsabilités et les rôles sont complémentaires.

« Les municipalités jouent un rôle essentiel dans la valorisation et la préservation du patrimoine québécois. À travers les ententes de partenariat que nous souhaitons établir avec elles, notre gouvernement leur offre des leviers financiers sur mesure, leur permettant de concilier leurs obligations et leurs ambitions en matière de patrimoine. Ensemble, nous nous donnons les moyens nécessaires pour enrichir durablement la qualité des milieux de vie, en nous appuyant sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine collectif. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le premier appel de projets du Programme d'ententes en patrimoine, pour les MRC et les villes détenant des compétences de MRC, se déroule du 29 mai au 11 juillet 2025.

Le Programme compte quatre volets : connaissance, expertise, planification ainsi que restauration et préservation.

Par souci de cohérence et dans une approche de complémentarité, le Programme d'ententes en patrimoine rapatrie des actions qui étaient historiquement soutenues par les programmes Ententes en développement culturel et Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications.

On souhaite que les annonces des aides financières puissent se faire à la fin de l'automne 2025 ou au début de 2026.

Les directions régionales du Ministère demeurent les principales portes d'entrée pour répondre aux questions des demandeurs.

